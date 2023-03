2. Klasse Süd C: Rohrbrunner geben Vollgas!

Werbung

ROHRBRUNN - BURGAUBERG 1:0. Der SV Rohrbrunn bleibt das Team der Stunde! Im Derby brachte die Elf von Trainer Rudolf Fischl Burgauberg zu Fall und bleibt so im Frühjahr ungeschlagen. In einem rassigen Nachbarschaftstreffen, das von vielen Zweikämpfen und wenigen spielerischen Höhepunkten geprägt war, fiel die Entscheidung nach einem Foulelfmeter. Ivan Smok verwertete in der 65. Minute souverän und ließ die Rohrbrunner über den ersten Derby-Heimsieg seit fast vier Jahren jubeln. „Es war ein Spiel mit wenigen Chancen. Ich hatte das Gefühl, wer das erste Tor schießt, gewinnt“, erklärte Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser. Beim USV läuft das „Werkl“ im Frühjahr weiterhin nicht rund. Die Derbyniederlage war die zweite Pleite im dritten Spiel, auch eine verdiente, wie Pressesprecher Philipp Puswald sagte: „Rohrbrunn legte eine kämpferische Top-Einstellung an den Tag. Sie wollten den Sieg mehr. Über 90 Minuten gesehen ist dieser auch verdient.“

STATISTIK:

SV ROHRBRUNN - USV „TRUMMER FRUCHTSÄFTE“ BURGAUBERG-NEUDAUBERG 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (65., Elfmeter) Smok.

Reserve: 0:1 (Jonas Froschauer). SR: Herczeg (R: sehr gut/B: schwach).- Rohrbrunn, 200.

Rohrbrunn: Ernst; Hagenauer, Melnjak, Hafner, Graf; Kernbichler; Stampfl, Smok, Brunner, Strini (55. Wagner); Prizmic.

Burgauberg: Gerendaj; Schwarz, Sebastian Kühberger, Botjak, Jeremias Kühberger; Pelzmann, Posch; Horvath, Gruskovnjak (46. Hanfstingl), Goli; Hirschbeck.

GERERSDORF-SULZ - OLLERSDORF 0:0. Keinen Sieger brachte das Duell zwischen dem Tabellenletzten UFC Gerersdorf-Sulz und dem Tabellenzweiten SV Ollersdorf hervor. Nach 90 Minuten stand ein torloses Remis auf der Anzeigentafel. Dabei waren die vermeintlichen Underdogs vom UFC dem Sieg deutlich näher als die Gäste. Vor allem in der zweiten Halbzeit erzeugten die Heimischen mächtig Druck, erspielten sich zahlreiche Torchancen und trafen unter anderem zweimal die Stange. Zudem ließen ein hervorragend aufgelegter Ollersdorf-Goalie Adam Szabo und eine tiefstehende Abwehr den UFC verzweifeln. „Nach dem Spielverlauf sind es zwei verlorene Punkte für uns. Die Leistung hat gestimmt, uns hat aber leider das Glück vor dem Tor gefehlt“, haderte Gerersdorf-Sulz‘ Sportlicher Leiter Valentin Tschech. Im Lager der Ollersdorfer war man mit dem Remis zufrieden, wie Trainer Walter Paul erklärte: „Wir haben sehr gut verteidigt. Es war ein hart erkämpfter und glücklicher Punkt.“

STATISTIK:

UFC GERERSDORF-SULZ - SV OLLERSDORF 0:0.-

Reserve: 4:0 (Schwarzenbohler, Nikitscher, Tapler, Eigentor).

SR: Mahr (GS: gut/O: sehr gut).- Steinbrucharena, 100.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Temlen, Florian Jandrisevits, Zimmerl, Soos; Simon Joszt (46. Tobias Jandrisevits), Toth.

Ollersdorf: Szabo; Vrbek, Halper, Nedelko, Peischl; Lodi, Gradwohl; Toth, Horvath, Konrad; Domokos.

WALLENDORF-MOGERSDORF - ELTENDORF 1:0. Während sich die SpG Wallendorf-Mogersdorf über den ersten Sieg 2023 freuen darf, setzte sich die Negativserie des SV Eltendorf fort. Beim Derby in der Nachbargemeinde musste man gleich zu Beginn zwei schwere Schreckmomente verkraften. Nach 15 beziehungsweise 17 Minuten mussten Matthias Thier und Kevin Gibiser mit Verdacht auf zwei schwere Knieverletzungen den Platz verlassen. In weiterer Folge erhielt der SVE dann noch vor der Pause den entscheidenden Gegentreffer, der die dritte Niederlage im dritten Spiel besiegelte. „Die Pleite schmerzt nicht so sehr wie die beiden Verletzungen“, erklärte der Sportliche Leiter Rainer Pummer. Auf Seiten der SpG war man nach dem ersten Dreier im neuen Jahr glücklich. Der Sportliche Leiter Alexander Hafner: „Jeder hat 100 Prozent gegeben. Wir sind zufrieden.“

STATISTIK:

SPG WALLENDORF-MOGERSDORF - SV ELTENDORF 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (36.) Lotric.

Reserve: 0:1 (Villi).

SR: Gül (WM: durchschnitt/E: sehr schwach).- Wallendorf, 200.

Wallendorf-Mogersdorf: Topic; Petroczi (80. Philipp Freudenthaler), Lex, Lehko, Monschein; Bartakovics, Pavel (46. Wagner), Hirtenfelder, Dominic Freudenthaler; Lotric (95. Grandits), Grill.

Eltendorf: Weinhofer; Augustin, Gerebics, Robin Pummer, Leitgeb; Gibiser (17. Dobernigg), Joszt (75. Jaindl), Hofer; Doan; Thier (15. Leon Pummer), Österle.