Burgauberger erledigten ihre Hausaufgabe!

ELTENDORF - BURGAUBERG 0:3. Die Burgauberger kommen im Frühjahr immer besser in Fahrt. Beim SV Eltendorf siegte der Spitzenreiter mit 3:0 und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Zähler aus. Gegen eine ersatzgeschwächte SVE-Elf tat man sich zu Beginn noch etwas schwer. Die Heimischen hatten die Riesenchance auf die Führung, doch es war der USV, der durch Mitja Botjak das 1:0 machte und mit Fortdauer dann immer stärker wurde. Nach Seitenwechsel besiegelten Milan Horvath und Elvir Goli den dann doch deutlichen Auswärtserfolg. „Über das ganze Spiel gesehen war Burgauberg besser und hat auch verdient gewonnen“, sagte Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer. Beim Leader war man nach dem zweiten Erfolg in Serie zufrieden, einzig die Chancenauswertung bekrittelte man. Pressesprecher Philipp Puswald: „Wir haben das Spiel dominiert und hätten auch höher gewinnen können. In diesem Tempo kann es weitergehen.“

STATISTIK:

SV ELTENDORF - USV „TRUMMER FRUCHTSÄFTE“ BURGAUBERG-NEUDAUBERG 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (31.) Botjak, 0:2 (50.) Horvath, 0:3 (86.) Goli.

Reserve: 2:2 (Petz, Tejral; Sauer Nordendorf 2).

SR: Sahin (E: durchschnitt/B: gut).- Navigat Arena, 200.

Eltendorf: Weinhofer; Augustin, Gerebics, Robin Pummer, Hofer (81. Mirth); Dobernigg, Doan (46. Tejral), Joszt, Leon Pummer; Österle (88. Ziegler), Jarfas.

Burgauberg: Gerendaj; Schwarz, Sebastian Kühberger, Gaal (84. Nordendorf), Heuberger; Pelzmann (58. Hanfstingl), Posch; Goli, Botjak, Horvath; Hirschbeck (67. Gruskovnjak).

WALLENDORF-MOGERSDORF - OLLERSDORF 2:2. Keinen Sieger brachte das Duell zwischen der SpG Wallendorf-Mogersdorf und dem SV Ollersdorf hervor. Dabei startete der Tabellenzweite aus Ollersdorf gut ins Spiel, musste nach einem Standard aber das 0:1 hinnehmen. Quasi mit Pausenpfiff markierten die Gäste aber das 1:1 und konnten durch einen Treffer des starken Leo Horvath zwischenzeitlich sogar die Partie drehen. Die Hausherren steckten aber nicht auf und kamen durch Gabor Bartakovics zum Ausgleich. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch weitere Treffer blieben aus. „Nach dem 2:1 hatten wir Chancen auf die Vorentscheidung. Am Ende des Tages ist der Punkt aber gerechtfertigt“, erklärte SVO-Coach Walter Paul.

STATISTIK:

SPG WALLENDORF - SV OLLERSDORF 2:2 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (36.) Lehko, 1:1 (45.) Toth, 1:2 (65.) Horvath, 2:2 (75.) Bartakovics.

Reserve: 3:0 (Hafner 2, Bruckner).

SR: Nemeth (WM: kein Kommentar/O: gut).- Wallendorf, 50.

SpG Wallendorf: Topic; Petroczi, Lex, Lehko, Monschein; Wagner (71. Grill), Dominic Freudenthaler (43. Pavel), Hirtenfelder, Bartakovics, Mayfurth, Lotric.

Ollersdorf: Szabo; Senninger (84. Lodi), Halper, Nedelko, Peischl; Gradwohl, Toth, Horvath, Konrad; Julian Strobl (71. Vrbek), Domokos.

ROHRBRUNN - MINIHOF-LIEBAU 5:2. Der SV Rohrbrunn setzt seinen fast schon unheimlichen Erfolgslauf fort – und wie! Gegen Minihof-Liebau erspielte man sich eine 5:0-Führung, ehe man am Ende dann mit 5:2 gewann. Es war der bereits vierte Sieg in Folge für die Elf von Trainer Rudolf Fischl. In einem schnellen und kampfbetonten Spiel dauerte es bis zur 43. Minute, ehe der SVR per Doppelschlag binnen drei Minuten auf 2:0 stellte. Vor allem der zweite Treffer von Antoni Prizmic war Marke „Tor des Monats“, als er per sehenswertem Seitfallzieher traf. Nach der Pause markierten die Hausherren dann schnell das vorentscheidende 3:0. „Da war das Spiel dann entschieden“, erklärte Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser und fügte schmunzelnd an: „Unser Lauf geht weiter.“ Aufseiten der Gäste war man mit der Anfangsphase zufrieden, doch fiel dann auseinander, wie auch Obmann Hubert Hödl sagte: „Wir haben das Spiel eigentlich in drei Minuten aus der Hand gegeben. In der zweiten Halbzeit hat dann gar nichts mehr funktioniert, solche Spiele gibt es in einer Saison aber auch.“

STATISTIK:

SV ROHRBRUNN - FC MINIHOF-LIEBAU 5:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (43.) Prizmic, 2:0 (45.) Prizmic, 3:0 (55.) Bernd Brunner, 4:0 (75.) Prizmic, 5:0 (77.) Graf, 5:1 (90.) Tusak, 5:2 (92.) Alen Spilak.

Reserve: 4:4 (Maurer 2, Schuch, Gurdet; Leitgeb, Zach, Karaoglan, Ganster).

SR: Pllana (R: sehr gut/ML: sehr gut).- Rohrbrunn, 80.

Rohrbrunn: Ernst; Strini (46. Wagner), Hafner, Melnjak, Hagenauer; Kernbichler; Graf (83. Maurer), Smok, Brunner, Turgut; Prizmic.

Minihof-Liebau: Menzel; Trippold, Lipp, Pintarics, Kienreich (67. Leitgeb); Nikolaus Pilz (75. Rohrbacher), Zan Spilak, Tusak, Koznicov; Alen Spilak, Kusch.