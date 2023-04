Der Meister-Vorteil bleibt in Burgauberg

OLLERSDORF - BURGAUBERG 1:1. Punkteteilung im Spitzenspiel! Der SV Ollersdorf verpasst im Heimspiel gegen Spitzenreiter Burgauberg den Sieg und liegt so bei einem Spiel weniger sieben Punkte hinter dem Tabellenführer. Lange wurde den gut 200 Zuschauern auf der Ollersdorfer Sportanlage fußballerische Magerkost geboten. Chancen waren in den ersten 45 Minuten nämlich Mangelware – torlos wurden die Seiten gewechselt. „Es haben sich beide Teams neutralisiert. Es wollte niemand etwas riskieren“, analysierte SVO-Coach Walter Paul. Nach Seitenwechsel änderte sich daran zunächst wenig. Als viel nach einem 0:0 roch, traf Burgaubergs Elvir Goli in Minute 83 zum 0:1. Nur drei Minuten später war es Leonard Horvath, der das 1:1 erzielte. „Wir hatten noch eine gute Chance auf den Sieg, aber das X ist gerecht. Unsere theoretische Chance lebt noch, aber der Punkt war wahrscheinlich zu wenig“, sagte Paul. Im Titelrennen hält Burgauberg so den SVO weiter auf Distanz. Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald sprach ebenfalls von einem „gerechten X“ und meinte weiter: „Das nehmen wir mit. In der Tabelle schaut es für uns nicht so schlecht aus.“

STATISTIK:

SV OLLERSDORF - USV „TRUMMER FRUCHTSÄFTE“ BURGAUBERG-NEUDAUBERG 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (83.) Goli, 1:1 (86.) Horvath.

Reserve: 1:4 (Thomas Strobl; Sauer Nordendorf 2, Fabsits, Baumgartner).

SR: Kern (O: gut/B: gut).- Ollersdorf, 200.

Ollersdorf: Szabo; Vrbek, Halper, Nedelko, Peischl; Toth, Julian Strobl (81. Lodi), Horvath, Konrad, Gradwohl; Domokos.

Burgauberg: Gerendaj; Heuberger, Gaal (22. Gruskovnjak), Sebastian Kühberger, Schwarz; Pelzmann (39. Hanfstingl), Posch; Goli, Botjak, Horvath; Hirschbeck.

GERERSDORF-SULZ - WALLENDORF-MOGERSDORF 2:2. Das Kellerduell zwischen dem UFC Gerersdorf-Sulz und der SpG Wallendorf-Mogersdorf endete mit einer Punkteteilung. Der UFC hält damit weiter die Rote Laterne, dabei punktgleich mit der SpG. Es entwickelte sich schnell ein spannender Schlagabtausch. Laszlo Toth brachte die Heimischen in Führung (13.). „Wir haben es dann verabsäumt auf 2:0 zu stellen“, haderte Gerersdorf-Sulz‘ Sportlicher Leiter Valentin Tschech. So blieben die Gäste in der Begegnung, boten schnellen Offensivfußball und kamen in Minute 64 durch Philipp Freudenthaler zum Ausgleich. Mark Soos traf postwendend zur abermaligen UFC-Führung. Die SpG ließ sich davon aber nicht beirren und traf durch den eingewechselten Dominik Wagner zum 2:2. „Es war allgemein ein gutes Fußballspiel. Für uns wäre sicher mehr drinnen gewesen. Wenn man aber zweimal zurückkommt, muss man das X nehmen“, so Alexander Hafner, Sportliche Leiter bei der SpG.

STATISTIK:

UFC GERERSDORF-SULZ - SPG WALLENDORF-MOGERSDORF 2:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (13.) Toth, 1:1 (64.) Philipp Freudenthaler, 2:1 (66.) Soos, 2:2 (73.) Dominik Wagner.

Reserve: 10:1 (Nikitscher 3, Schabhüttl 3, Tapler, Schmidt, Mario Jandrisevits, Galliker; Dominik Wagner).

SR: Batmaz (GS: gut/WM: sehr gut).- Steinbrucharena, 80.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Temlen, Florian Jandrisevits (29. Simon Joszt), Zimmerl, Soos; Tobias Jandrisevits (58. Nikitscher), Toth.

Wallendorf-Mogersdorf: Topic; Mayfurth, Lex, Pavel, Monschein; Philipp Freudenthaler (88. Bruckner), Dominic Freudenthaler (82. Kropf), Lehko, Bartakovics; Lotric, Grill (63. Wagner).

MINIHOF-LIEBAU - ELTENDORF 6:1. Der FC Minihof-Liebau bestätigt seine aufsteigende Form! Die Mannen von Trainer Orhan Fazli fegten mit 6:1 über den SV Eltendorf hinweg. Zum Mann des Tages avancierte Heiko Kusch. Der Stürmer erzielte beim Kantersieg einen Fünferpack! Der 23-Jährige eröffnete bereits in Minute zwölf den Torreigen und legte bis zur 67. Spielminute vier weitere Treffer nach. „Er war eigentlich angeschlagen, aber die Masseure haben super Arbeit geleistet“, erklärte Minihof-Liebau-Obmann Hubert Hödl und ergänzte: „An diesem Tag lief alles für uns. Wir haben schnelle Tore erzielt und haben immer weiter Druck gemacht. Der Sieg geht in der Höhe in Ordnung.“ Während der Tabellendritte den dritten Sieg im Jahr 2023 einfuhr, läuft es beim Vierten aus Eltendorf weiter nicht rund. Fünf Spiele, null Punkte: So die triste Bilanz des Frühjahrs. „Wir haben sehr viele Verletzte und rätseln selber, woran es liegt. Es gilt für uns, jetzt noch das Beste herauszuholen“, so der Sportliche Leiter Rainer Pummer.

STATISTIK:

FC MINIHOF-LIEBAU - SV ELTENDORF 6:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (12.) Kusch, 2:0 (19.) Kusch, 3:0 (60.) Kusch, 4:0 (63.) Kusch, 5:0 (67.) Kusch, 5:1 (73.) Robin Pummer, 6:1 (87.) Zan Spilak.

Reserve: 2:1 (Nico Leitgeb, Schrollenberger; Weinzierl).

SR: Franz Kruisz (ML: sehr gut/E: gut).- Minihof-Liebau, 125.

Minihof-Liebau: Menzel; Trippold, Pintarics, Lipp, Kienreich (68. Stefan Pilz); Zan Spilak, Tusak (56. Rohrbacher), Nikolaus Pilz (78. Knausz), Koznicov; Alen Spilak, Kusch (68. Leitgeb).

Eltendorf: Weinhofer; Gerebics, Augustin, Joszt; Robin Pummer, Doan; Hofer (82. Ziegler), Mirth (50. Dobernigg), Leon Pummer; Österle, Jarfas.