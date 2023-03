Die Top-Teams sind wieder in der Spur

Werbung

BURGAUBERG - GERERSDORF-SULZ 2:1. Der USV Burgauberg meldete sich nach dem mageren 0:0-Remis in Minihof-Liebau zurück. Den Grundstein für den Erfolg gegen Gerersdorf-Sulz legte man bereits in Halbzeit eins. Zunächst traf Patrick Hirschbeck zur Führung, ehe Julian Gaal quasi mit dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte. „Dieser Treffer war sehr wichtig“, meinte Burgauberg-Pressesprecher Philipp Puswald und ergänzte: „In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant.“ Die Gäste gaben sich trotz Rückstand nicht geschlagen und kam schnell zum Anschlusstreffer. „In dieser Phase hatten wir einen kleinen Einbruch. Danach müssen wir aber das 3:1 nachlegen. In Summe ein verdienter Sieg“, so Puswald. Die Gäste hatten in der Schlussphase noch eine Doppelchance auf den Ausgleich, mussten am Ende aber ohne Punkt die Heimreise antreten. „Der Sieg für sie geht in Ordnung. Im Vergleich zum Herbst war unsere Leistung aber um Welten besser. Das stimmt uns optimistisch“, so Valentin Tschech, der Sportliche Leiter beim UFC.

STATISTIK:

USV „TRUMMER FRUCHTSÄFTE“ BURGAUBERG-NEUDAUBERG - UFC GERERSDORF-SULZ 2:1 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (15.) Hirschbeck, 2:0 (44.) Gaal, 2:1 (54.) Toth.

Reserve: 3:0 (Jan Froschauer, Krobath, Ferstl).

SR: Paukowits (BN: gut/GS: gut).- Burgauberg, 120.

Burgauberg: Gerendaj; Schwarz, Jeremias Kühberger, Sebastian Kühberger, Gaal (57. Nordendorf); Pelzmann (71. Hanfstingl); Goli, Botjak, Posch, Gruskovnjak (92. Froschauer); Hirschbeck.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Zimmerl; Simon Joszt (85. Nikitscher), Soos, Temlen, Tobias Jandrisevits (67. Daniel Jandrisevits); Toth.

ELTENDORF - ROHRBRUNN 0:1. Der SV Rohrbrunn eröffnete mit vier Punkten aus zwei Partien das neue Jahr richtig gut. Dabei musste man unter der Woche eine Schocknachricht verdauen: Obmann Thomas „Schutti“ Wagner verstarb. Das Spiel stand so vor einer Absage. „Der Verein hat überlegt abzusagen, doch auf Wunsch der Angehörigen wurde gespielt: ‚Schutti‘ hätte auch gewollt, dass wir spielen‘“, sagte Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Didi Gmoser. So wurde vor dem Gastspiel in Eltendorf eine Trauerminute abgehalten. In einem chancenarmen Spiel dauerte es bis Minute 50, ehe es den ersten Aufreger gab. SVE-Stürmer Gergö Jarfas sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Daraufhin bekamen die Gäste Überhand und Joker Tobias Wagner traf nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum Sieg. „Der Ausschluss war mit Sicherheit ausschlaggebend. Ab da ist das Spiel zu unseren Gunsten verlaufen“, so Gmoser. Beim SV Eltendorf wurde Trainer Imre Jeger nach null Punkten aus zwei Spielen freigestellt. „Es war spielerisch wieder nicht gut. Ein sehr schlechter Start von uns“, sagte der Sportliche Leiter Rainer Pummer.

STATISTIK:

SV ELTENDORF - SV ROHRBRUNN 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (67.) Tobias Wagner.

Rote Karte: Jarfas (50., Tätlichkeit).

Reserve: 6:1 (Leon Pummer 2, Jost, Weinzierl, Resch, Dobernigg; Dietmar Gmoser).

SR: Miskic (E: gut/R: sehr gut).- Navigat Arena, 100. Eltendorf: Pumm; Augustin, Gerebics, Joszt (85. Leon Pummer), Leitgeb; Thier, Gibiser (85. Jeger), Robin Pummer, Österle; Baytchev, Jarfas.

Rohrbrunn: Ernst; Hagenauer, Melnjak, Hafner, Graf; Kernbichler; Stampfl, Smok, Brunner, Jakob Strini (62. Tobias Wagner); Prizmic.

OLLERSDORF - MINIHOF-LIEBAU 2:1. Der SV Ollersdorf knüpft dort an, wo er im Herbst aufgehört hatte. Die Hausherren holten gegen Minihof-Liebau den achten Saisonsieg und bleiben somit auf Tuchfühlung zu Leader Burgauberg. Dabei startete man furios in das Spiel. Bereits nach sechs Minuten stellte Torjäger Imre-Laszlo Domokos auf 1:0, Laszlo Daniel Toth erhöhte nach gut 30 Minuten auf 2:0. „Wir haben die erste Halbzeit klar dominiert“, sagte SVO-Coach Walter Paul, dessen Elf nach dem verletzungsbedingten Wechsel von Mittelfeldmotor Balint Jona etwas die Stabilität verlor. So kamen die Gäste zum Anschluss, zu mehr reichte es dann aber nicht. „Wir haben den Faden verloren und dann gezittert. Aufgrund der ersten 60. Minuten ist der Sieg aber verdient“, resümierte Paul. Die Gäste haderten ein wenig, vergab man schließlich auch einen Elfer. „Ein X wäre drinnen gewesen. Ich kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Spielerisch sah man eine deutliche Steigerung“, so Minihof-Liebau-Boss Hubert Hödl.

STATISTIK:

SV OLLERSDORF - FC MINIHOF-LIEBAU 2:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (6.) Domokos, 2:0 (32.) Toth, 2:1 (66.) Tusak.

Reserve: 1:5 (Thomas Strobl; Nuhanovic 4, Ganster).

SR: Yüksel Akar (O: gut/ML: gut).- Ollersdorf, 100.

Ollersdorf: Szabo; Vrbek, Halper, Nedelka, Peischl; Jona (55. Holper/70. Lodi), Toth; Gradwohl, Horvath, Konrad, Domokos.

Minihof-Liebau: Menzel; Kienreich, Zan Spilak, Pintarics, Lipp; Rohrbacher (77. Kusch), Knausz (55. Nikolaus Pilz), Tusak, Koznicov; Trippold (68. Stefan Pilz), Alen Spilak.