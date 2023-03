Nur Gerersdorf-Sulz siegte zum Auftakt!

Werbung

MINIHOF-LIEBAU - BURGAUBERG 0:0. Keinen optimalen Start in das Frühjahr erwischte Spitzenreiter Burgauberg. Die Elf von Philipp Hanfstingl kam in Minihof-Liebau nicht über ein torloses Remis hinaus. Dabei agierte man nach einem Platzverweis für Milan Horvath fast 60 Minuten in Unterzahl und verschoss auch noch einen Elfmeter. „Wir hatten zwar viel Ballbesitz und waren tonangebend, haben es aber nicht geschafft, zwingende Chancen herauszuspielen“, sagte Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald und ergänzte: „Für uns sind es zwei verlorene Punkte. Spielerisch müssen wir uns steigern.“ Die Gastgeber konnten mit dem Punkt gut leben. „Unsere Taktik ist zu 100 Prozent aufgegangen. Wir sind mit dem X zufrieden“, sagte Obmann Hubert Hödl.

STATISTIK:

FC MINIHOF-LIEBAU - USV „TRUMMER FRUCHT BURGAUBERG 0:0.-

Gelb-Rote Karte: Horvath (34., Foul).

Reserve: 3:2 (Nuhanovic 2, Karaoglan; Ferstl, Georg Hanfstingl).

SR: Ziermann (ML: gut/B: durchschnitt).- Minihof-Liebau, 120.

Minihof-Liebau: Menzel; Hödl (24. Saleh), Knausz (80. Leitgeb), Pintarics, Kienreich, Trippold; Spilak, Tusak, Koznicov, Rohrbacher; Kusch.

Burgauberg: Gerendaj; Jeremias Kühberger, Sebastian Kühberger, Gaal, Schwarz; Posch, Pelzmann (46. Gruskovnjak); Goli, Botjak (56. Froschauer), Horvath; Hirschbeck.

ROHRBRUNN - WALLENDORF-MOGERSDORF 1:1. Keinen Sieger brachte das Kellerduell zwischen dem SV Rohrbrunn und der SpG Wallendorf-Mogersdorf hervor. Dabei erzielten die Hausherren durch Ivan Smok die schnelle Führung, die aber Gabor Bartakovics noch vor Seitenwechsel konterte. „Der Ausgleich fiel zu einem wichtigen Zeitpunkt“, sagte Alexander Hafner, Sportlicher Leiter der SpG und schoss nach: „Es war das befürchtet schwere Spiel. Wir hätten uns mehr erwartet, sind mit dem Punkt aber zufrieden.“ Beim SVR haderte man vor allem mit der Chancenverwertung. Oft agierte man vor dem gegnerischen Tor zu unkonzentriert. „Vor dem Spiel hätten wir den Punkt genommen, danach aber nicht. Aufgrund unserer Chancenverwertung haben wir den Dreier liegen gelassen“, sagte Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser, dessen Team in der Schlussphase noch einmal gehörig unter Druck geriet. Am Ende blieb es beim 1:1.

STATISTIK:

SV ROHRBRUNN - SPG WALLENDORF-MOGERSDORF 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (16.) Smok, 1:1 (33.) Bartakovics.

Reserve: 7:2 (Maurer 4, Friedl 2, Coldea; Wagner, Decker).

SR: Molnar (R: gut/WM: gut).- Rohrbrunn, 100.

Rohrbrunn: Ernst; Hagenauer, Hafner, Melnjak, Strini (73. Turgut); Graf, Kernbichler; Stampfl (70. Wagner), Smok, Brunner; Prizmic.

Wallendorf-Mogersdorf: Gigler; Monschein, Petroczi, Lex, Mayfurth; Dominic Freudenthaler, Hirtenfelder, Pavel, Bartakovics; Grill (55. Lehko), Philipp Freudenthaler.

GERERSDORF-SULZ - ELTENDORF 7:1. Was für ein Frühjahrsauftakt für den UFC Gerersdorf-Sulz! Die über den Winter neu-formierte UFC-Elf schoss den Dritten aus Eltendorf mit 7:1 aus der Steinbrucharena. „Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass wir den Sieg mehr wollten“, erklärte der Sportliche Leiter des UFC, Valentin Tschech und fügte an: „Der Sieg ist auch in dieser Höhe gerecht.“ Die Heimischen übernahmen von Beginn weg das Kommando, stellten früh auf 1:0 und ließen sich auch durch den Ausgleich nicht unterkriegen. Noch vor der Pause erhöhte man auf 4:1 und legte so den Grundstein für den Auftaktsieg. Nach Seitenwechsel fixierte Neuzugang Laszlo Toth mit seinen Treffern zwei und drei das 7:1. „Wenn alle fit sind, haben wir eine starke Elf, das wissen wir“, so Tschech. Beim SVE ist man nach dem verkorksten Auftakt etwas ratlos. „Wir müssen das intern aufarbeiten“, sagte der Sportliche Leiter Rainer Pummer.

STATISTIK:

UFC GERERSDORF-SULZ - SV ELTENDORF 7:1 (4:1).- Torfolge: 1:0 (13.) Soos, 1:1 (23.) Gibiser, 2:1 (31.) Karoczkai, 3:1 (32.) Florian Jandrisevits, 4:1 (43.) Toth, 5:1 (46.) Jozst, 6:1 (68.) Toth, 7:1 (78.) Toth.

Reserve: 1:2 (Nikitscher; Karba, Villi).

SR: Kern (GS: sehr gut/E: gut).- Steinbrucharena, 120.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczaki; Zimmerl; Florian Jandrisevits (78. Tobias Jandrisevits), Soos, Temlen, Simon Joszt (68. Daniel Jandrisevits); Toth.

Eltendorf: Pumm; Leitgeb, Gerebics, Martin Joszt (46. Augustin), Gibiser; Robin Pummer, Doan (46. Mirth); Österle (86. Karba), Baytchev (56. Leon Pummer), Thier; Jarfas (72. Hofer).