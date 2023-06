Steirer-Kraft für den SV Eltendorf

Nach einer völlig verkorksten Frühjahrssaison, in der man nur einen Sieg einfahren konnte, gibt es beim SV Eltendorf einige Veränderungen. Nachdem man sich bereits während der Saison von Cheftrainer Imre Jeger trennte, installierte der SVE mit Dejan Baranja einen neuen Übungsleiter. Baranja wechselt vom Nachwuchs des SK Fürstenfeld nach Eltendorf. „Er will mit einer jungen Mannschaft arbeiten. Da waren wir schnell auf einer Wellenlänge“, erklärte der Sportliche Leiter Rainer Pummer. Auch den Kader krempelt man über den Sommer ordentlich um. So holte man bereits sechs neue Spieler an Bord.

Mit Luka Kotnik und Rok Kocuvan kommen zwei vielversprechende Offensivkräfte an Bord. Sie waren wie der Neo-Coach zuletzt ebenfalls in der Steiermark beim SV Tieschen tätig. Kotnik zeigte dort mit 14 Treffern in 18 Pflichtspielen auf und soll im Team von Dejan Baranja an vorderster Front agieren. Kocuvan, der vor knapp einem Jahr auch schon bei Liga-Konkurrent FC Minihof-Liebau spielte, soll im Mittelfeld die Fäden ziehen. Mit Jan Schreiner holte man einen Eltendorfer zurück, welcher zuletzt in der 2. Liga Süd in Kukmirn kickte. Zudem kommen mit Raphael Pummer ein neuer Goalie, mit David Schweinzer ein junger Stürmer und mit Manuel Lackner auch ein Defensivakteur. Auf der Gegenseite werden fünf Spieler nicht mehr für den SVE auflaufen. Kapitän David Augustin, Jakob Pumm und Bernhard Decker beenden ihre Karrieren, Gergö Jarfas kehrt nach seiner Leihe wieder zu Markt Allhau zurück und das Ziel von Radoslav Baytchev ist unbekannt.