Umbruch in Gerersdorf-Sulz

Ein Top-Mann in der Steinbrucharena. Laszlo Toth (v.) war vor allem in der Saison 2021/22 für den SK Unterschützen eine echte Bereicherung im fußballerischen Landessüden. Dabei scheiterte der SKU nur knapp am 2. Liga-Aufstieg, ehe er nach einem weiteren halben Jahr seine SKU-Zelte abbricht und in Richtung Sulz wechselt.

Foto: BVZ