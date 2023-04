USV Burgauberg: Abstand vergrößert!

Werbung

OLLERSDORF - ROHRBRUNN 1:2. Der SV Rohrbrunn schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Beim Zweiten aus Ollersdorf holte man den bereits dritten Sieg im vierten Spiel 2023 und bleibt weiter ungeschlagen. Beim SVO-Gastspiel stellte man bereits in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg: Antoni Prizmic traf via Doppelpack. Weil die Hausherren nach Seitenwechsel durch Julian Strobl zum Anschluss kamen und der SVR einen Elfmeter verschoss, war die Partie bis zum Schluss offen – mit dem besseren Ende für die Gäste. „Sie waren um das eine Tor besser. Wir haben uns bei den Gegentreffern nicht gut angestellt“, so Ollersdorf-Coach Walter Paul. Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser resümierte wie folgt: „Wir waren in der ersten Halbzeit überlegen. Danach war es offener und wir mussten bis zum Schluss zittern.“

STATISTIK:

SV OLLERSDORF - SV ROHRBRUNN 1:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (13.) Prizmic, 0:2 (44.) Prizmic, 1:2 (72.) Julian Strobl.

Reserve: 3:2 (Thomas Strobl, Jakovic, Wolf; Eigentor, Maurer).

SR: Liszt (O: sehr gut/R: sehr gut).- Ollersdorf, 100.

Ollersdorf: Szabo; Senninger, Halper, Nedelko, Peischl; Lodi (46. Julian Strobl); Gradwohl, Toth, Horvath, Konrad; Domokos.

Rohrbrunn: Ernst; Graf, Melnjak, Hafner, Hagenauer; Turgut; Wagner (80. Hartl), Smok, Brunner, Prizmic; Stampfl (27. Strini).

BURGAUBERG - WALLENDORF-MOGERSDORF 3:1. Befreiungsschlag für den USV Burgauberg! Der Spitzenreiter feierte gegen die SpG Wallendorf-Mogersdorf einen souveränen Heimsieg und vergrößerte somit den Abstand auf Verfolger Ollersdorf auf fünf Punkte. Gegen die SpG zeigte der Leader, nach kurzem Abtasten, einen dominanten Auftritt und ließ keine Zweifel über den späteren Erfolg aufkommen. Zum Mann des Tages avancierte der überragende Milan Horvath. Der Außenbahnspieler schnürte beim 3:1 einen Dreierpack. Der Anschlusstreffer durch SpG-Routinier Gabor Bartakovics kam zu spät. „Es war ein verdienter Sieg, der eigentlich nie in Gefahr war“, erklärte Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald und schoss nach: „Wir sind aber sicher noch nicht auf unserem besten Niveau, spielerisch gibt es noch Luft nach oben.“

STATISTIK:

USV „TRUMMER FRUCHTSÄFTE“ BURGAUBERG-NEUDAUBERG - SPG WALLENDORF-MOGERSDORF 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (18.) Horvath, 2:0 (46.) Horvath, 3:0 (64.) Horvath, 3:1 (92.) Bartakovics.

Reserve: Nichtantreten Wallendorf-Mogersdorf.

SR: Iacob (B: sehr gut/WM: kein Kommentar).- Burgauberg, 120.

Burgauberg: Gerendaj; Schwarz, Gaal, Sebastian Kühberger, Heuberger (84. Froschauer); Pelzmann (78. Nordendorf), Posch (70. Hanfstingl); Horvath, Botjak (84. Feigl), Goli; Hirschbeck.

Wallendorf-Mogersdorf: Topic; Petroczi (88. Kropf), Lex, Lehko, Monschein; Bartakovics, Pavel, Philipp Freudenthaler, Grill (78. Wagner); Mayfurth, Lotric.

MINIHOF-LIEBAU - GERERSDORF-SULZ 3:0. Einen überlegenen Heimsieg bejubelte der FC Minihof-Liebau gegen den im Winter rundum erneuerten UFC Gerersdorf-Sulz. Gegen ersatzgeschwächt angereiste Gäste lieferten die Heimischen einen engagierten Auftritt ab und machten gleich in den ersten 25 Minuten alles klar. Zunächst traf Neuzugang Aljasz Tusak zum 1:0, Heiko Kusch ließ wenig später das 2:0 folgen. In weiterer Folge vergab die Elf von Orhan Fazli weitere Hochkaräter, ehe Minihof-Topscorer Alen Spilak in Minute 74 zum 3:0-Endstand traf. „Das war eine Top-Leistung der gesamten Mannschaft. Wir wollten den Sieg unbedingt, das hat man auch gemerkt. Es war schön zum Zusehen“, so ein zufriedener Minihof-Liebau-Obmann Hubert Hödl. Aufseiten des UFC musste man nach zuletzt guten Leistungen einen Rückschlag einstecken. „Es ist auch in dieser Höhe eine verdiente Niederlage. Wir ließen sehr vieles vermissen“, erklärte der Sportliche Leiter Valentin Tschech.

STATISTIK:

FC MINIHOF-LIEBAU - UFC GERERSDORF-SULZ 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (15.) Tusak, 2:0 (21.) Kusch, 3:0 (74.) Alen Spilak.

Reserve: Nichtantreten Gerersdorf-Sulz.

SR: Reinprecht (ML: sehr gut/GS: durchschnitt).- Minihof-Liebau, 70.

Minihof-Liebau: Menzel; Trippold, Pintarics, Kienreich (80. Leitgeb), Lipp; Tusak, Zan Spilak, Knausz (37. Nikolaus Pilz), Koznicov; Alen Spilak, Kusch (74. Rohrbacher).

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Zimmerl, Karoczkai; Temlen, Florian Jandrisevits, Soos, Binder (46. Schwarzenbohler); Simon Joszt (72. Mario Jandrisevits), Toth.