USV Burgauberg erreicht Etappenziel

In einem extrem spannenden Finish sicherte sich der USV Burgauberg die Winterkrone der 2. Klasse Süd C. Am letzten Spieltag holte man beim 2:2-Remis den nötigen Punkt gegen den direkten Konkurrenten aus Ollersdorf und lief so als Erster in die wohlverdiente Winterpause ein.

Dass der USV, der vor etwas mehr als 15 Jahren noch in der 2. Liga Süd spielte, dabei nach 13 gespielten Runden ganz oben in der Tabelle steht, ist sicher kein Zufall. Der Grundstein für die Überlegenheit wurde in der Sommertransferperiode gelegt. Die Verantwortlichen drehten an den richtigen Stellschrauben und verpflichteten neben etwas Quantität vor allem auch jede Menge Qualität für den Kader, der den USV-Fans im Herbst sehr viel Freude bereitete.

Mit Benjamin Posch und Patrick Hirschbeck holte man unter anderem zwei ehemalige Landesliga-Kicker an Bord. Diese sollten sich auch sofort innerhalb des Teams zurechtfinden und eine prägende Kaderrolle einnehmen. Der Saisonstart verlief mit zwei Remis dann noch nicht ganz nach Wunsch, bevor das „Werkl“ dann nach und nach zu laufen begann.

„Man konnte schon früh erkennen, dass wir uns deutlich verstärkt haben, aber das Team musste erst zusammenwachsen. Das gelang dann auch relativ schnell“, erklärte Pressesprecher Philipp Puswald.

In den nachfolgenden elf Spielen gab das Team von Trainer Philipp Hanfstingl dann nur noch sieben Punkte ab. Ein Dämpfer war dabei die einzige Hinrunden-Niederlage in Ollersdorf, die der Winterkönig aber bravourös wegsteckte und mit fünf Siegen in Folge unaufhaltsam Richtung Herbstmeisterschaft marschierte. Vor allem die Offensive glänzte mit 33 Volltreffern, dazu kam noch eine unglaubliche Heimstärke. Zuhause verlor der USV nämlich kein Spiel.

„Der kollektive Zusammenhalt in der Mannschaft ist sehr gut, zudem verfolgen alle im Verein das gleiche Ziel“, nannte Puswald weitere Erfolgsgründe und schoss nach: „Die spielerische Klasse einiger Akteure ist schon enorm hoch.“ Mit der Winterkrone erreichten die Burgauberger eine erste Vereins-Maxime. Im Frühjahr soll der Weg zurück in die 1. Klasse Süd führen. Sofern alles passt, ist das sicher drin, auch wenn die generelle 2. Klasse-Konkurrenz stark ist.

„Das Ziel aller Beteiligten innerhalb des Vereins ist der Aufstieg“, gab Puswald die Marschroute vor. Selbstläufer wird das alleine schon in der eigenen Klasse keiner, denn die kompakten Ollersdorf rangieren nur zwei Zähler hinter dem USV, Eltendorf hat indes auch nur vier Punkte Rückstand.

„Der SVO ist sicher der stärkste Konkurrent und auch Eltendorf darf man nicht abschreiben“, so Puswald zum Titelkampf.