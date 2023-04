Der nächste Schritt in Richtung Titel?

BURGAUBERG - MINIHOF-LIEBAU; SAMSTAG, 17 UHR. Auf dem Weg zum Meistertitel wartet auf den USV Burgauberg die nächste schwere Prüfung, wenn am Samstag der FC Minihof-Liebau beim Tabellenführer gastiert. Der USV kehrte zuletzt mit einem Punkt von Verfolger Ollersdorf heim und hielt damit den Vorsprung in der Tabelle aufrecht. Auch wenn man fußballerisch einiges vermissen ließ, nahm man den Zähler gerne mit. Gegen den Tabellendritten aus Minihof-Liebau will die Elf von Trainer Philipp Hanfstingl aber wieder voll anschreiben. „Wir wollen eine spielerische Reaktion zeigen und einen weiteren Schritt in Richtung Titel machen“, sagte Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald. Der Gegner reist aber mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen an, feierte man gegen Eltendorf doch ein klares 6:1. Nun schielt man auch gegen den Leader auf einen Punktgewinn. Obmann Hubert Hödl: „Es wird wichtig sein, dass wir hinten gut stehen und wenig zulassen. Dann ist sicher was möglich.“

Foto: BVZ, BVZ