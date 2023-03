Derby in Rohrbrunn mit der Vorgabe: Trend bestätigen!

Werbung

ROHRBRUNN - BURGAUBERG; SAMSTAG; 15.30 UHR. Nur knapp zwei Kilometer sind die Sportanlagen des SV Rohrbrunn und des USV Burgauberg voneinander getrennt, in der Tabelle sieht diese Lage anders aus. Während Burgauberg vom Platz an der Sonne lächelt, hat der SVR „noch“ die Rote Laterne inne. Nach einem guten Frühjahrsstart mit vier Punkten aus zwei Spielen, blickt man im Lager der Rohrbrunner aber optimistisch in Richtung Derby. „Wir wollen an unsere Leistungen anschließen und hoffen, dass es so weitergeht“, erklärte Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser. Auf heimischer Wiese ist man gegen den Nachbarn allerdings schon seit fünf Spielen sieglos. Der letzte Derby-Heimsieg datiert vom 6. April 2019. „Wir tun uns auswärts gegen sie irgendwie leichter“, meinte Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald und fügte an: „Nach dem Sieg gegen Gerersdorf-Sulz ging ein Ruck durch die Elf. Wir wollen nun einen Lauf starten.“ Die beiden Duelle im Herbst gewann der USV klar mit 4:1 und 4:2.