Stoppt einer den Favoriten?

Werbung

MINIHOF-LIEBAU - BURGAUBERG; SAMSTAG, 15 UHR. Auf die Burgauberger Herbstmeister wartet zum Frühjahrsauftakt der schwere Gang nach Minihof-Liebau. Der Tabellenführer hofft dort gleich zu Beginn seinen Status als Top-Team untermauern und seine Aufstiegsambitionen unter Beweis stellen zu können. „Wir wollen mit einem Dreier starten. Unser Ziel lautet Aufstieg“, untermauerte Pressesprecher Philipp Puswald die USV-Ansprüche. Um den Aufstieg zu realisieren, holte der USV mit Defensiv-Allrounder Julian Gaal und Stoßstürmer Rok Gruskovnjak zwei Verstärkungen an Bord. Diese dürften beim Auswärtsspiel in Minihof-Liebau gleich in der Startelf stehen. Während die Gäste in „Vollbesetzung“ in den Jennersdorfer Bezirk reisen, muss die Heimmannschaft auf zwei ganz wichtige Eckpfeiler verzichten: Mit Zan Spilak und Thomas Lipp fehlen zwei Stammkräfte in der Abwehr. Geschlagen will man sich dem Liga-Krösus dennoch nicht geben. „Burgauberg ist der klare Favorit, aber das Spiel beginnt bei 0:0. Wir wollen sie ärgern und es so lange wie möglich offen gestalten. Mit einem Unentschieden wäre ich sehr zufrieden“, so Minihof-Liebau-Boss Hubert Hödl.

Aktuelle Infos: Minihof-Liebau muss die gesperrten Verteidiger Thomas Lipp und Zan Spilak vorgeben, zudem zeigten sich einige Spieler zu Wochenbeginn kränklich. Der USV Burgauberg kann in Bestbesetzung antreten.

ROHRBRUNN - WALLENDORF-MOGERSDORF; SAMSTAG, 15 UHR. Hinter dem SV Rohrbrunn und der SpG Wallendorf-Mogersdorf liegt ein Herbstdurchgang zum Vergessen. Der SVR schloss den Herbst mit nur zwei Siegen auf dem letzten Rang ab – die SpG holte drei Punkte mehr und ist auf Platz sechs platziert. Während die Rohrbrunner den Kader beinahe unverändert ließen und mit Trainer Rudolf Fischl einen neuen Impuls setzten, drehte man bei den Gästen an einigen Stellschrauben und holte zwei neue Offensivkräfte. Vor allem Stürmer Andrej Lotric stellte seine Torgefahr in der Vorbereitung schon unter Beweis. „Eine absolute Verstärkung. Er tut unserem Spiel sehr gut. So ein Typ hat uns im Herbst gefehlt“, sagte der Sportliche Leiter Alex Hafner, der mit seinem Team an die bis dato gute Vorbereitung anknüpfen will: „Da hat vieles schon sehr gut funktioniert. Wir wissen aber, dass es in Rohrbrunn immer schwer ist.“ Die Gastgeber wollen „so schnell wie möglich die Rote Laterne abgeben“, dafür soll es gleich zum Auftakt „Punktezuwachs“ geben, wie Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser erklärte.

Aktuelle Infos: Die Rohrbrunner müssen ohne Eduard Gurdet auskommen, während die Gäste mit voller Kapelle anreisen.

GERERSDORF-SULZ - ELTENDORF; SAMSTAG, 15.30 UHR. Tabellarisch von enormer Wichtigkeit ist dieses Duell am Samstag. Der Rückstand des SVE auf Spitzenreiter Burgauberg beträgt nämlich „nur“ vier Punkte und soll nicht größer werden. Die Eltendorfer kämpfen vor dem Liga-Restart aber mit einigen personellen Problemen, dennoch ist man auf Sieg gepolt. Sportlicher Leiter Rainer Pummer: „Wir haben eine schwierige Vorbereitung mit einigen Verletzungen hinter uns. Das Ziel ist aber klar ein Sieg zum Start.“ Aufseiten des UFC Gerersdorf-Sulz will man nach einem verkorksten Herbst und einem vollzogenen Umbruch über den Winter nun wieder erfolgreicher sein. „Wir wollen so schnell wie möglich von hinten wegkommen“, sagte der Sportliche Leiter Valentin Tschech. Vor dem Auftakt ist man jedenfalls positiv gestimmt: „Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns. Die Mannschaft hat sich gut eingefunden. Wir rechnen zuhause schon mit Punkten.“

Aktuelle Infos: Der UFC Gerersdorf-Sulz kann aus dem Vollen schöpfen. Beim SVE gab es zu Wochenbeginn noch einige Fragezeichen. „Das wird bei einigen Spielern ein echter Wettlauf gegen die Zeit. Ich hoffe aber, dass alle fit werden“, erklärte Pummer.

SV OLLERSDORF spielfrei.-