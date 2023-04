SV Ollersdorf im Gipfeltreffen um die letzte Chance!

Werbung

OLLERSDORF - BURGAUBERG; SONNTAG, 16.30 UHR. Am Sonntag steigt in Ollersdorf das große Schlagerspiel der 2. Klasse Süd C, wenn der Zweite den Spitzenreiter aus Burgauberg empfängt. Der USV steht aktuell mit 38 Punkten an der Spitze, Ollersdorf hat schon sieben Zähler Rückstand, absolvierte aber ein Spiel weniger. Die Ausgangslage ist klar: Ein Gäste-Sieg wäre wohl eine Vorentscheidung im Titelrennen, auch bei einem Remis würde es für Benjamin Posch & Co. richtig gut aussehen. Siegen allerdings die SVO-Hausherren, kommt noch einmal Spannung in den Titelkampf. „Es ist für uns, wenn wir noch vorne angreifen wollen, die letzte Chance. Bei einer Niederlage ist der Zug abgefahren“, so SVO-Trainer Walter Paul, dessen Team im Frühjahr noch nicht so richtig auf Touren kam. „Für mich is Burgauberg Favorit, aber wir haben gegen sie eine gute Bilanz“, sagte Paul. In den bisherigen drei Saisonduellen holte der SVO auswärts je einen Punkt, zuhause besiegte man den Leader – das gibt Hoffnung.