SV Ollersdorf: Kein Umfaller mehr erlaubt!

Das 2:2-Remis bei der SpG Wallendorf-Mogersdorf schmerzte den SV Ollersdorf dann doch. Vor allem, weil jetzt auch noch zwei richtungsweisende Spiele auf Imre Domokos und Kollegen warten: Zunächst empfängt der Tabellenzweite am Sonntag den Dritten aus Eltendorf, ehe dann in der folgenden Woche das Duell mit Spitzenreiter Burgauberg ansteht. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg wuchs der Rückstand auf den Leader bereits auf sieben Zähler an. Obwohl man bis dato ein Spiel weniger absolviert hat, braucht die SVO-Elf von Walter Paul unbedingt einen Sieg. „Wenn wir ganz vorne dranbleiben wollen, muss ein Dreier her“, so Paul. Mit dem SVE wartet das zurzeit formschwächste Team der Liga. Im Frühjahr warten die Eltendorfer noch auf ihren ersten Sieg. „Wir kämpfen mit dem letzten Aufgebot. Dennoch werden wir auch in Ollersdorf versuchen, das Beste herauszuholen“, sagte der Sportliche Leiter Rainer Pummer.