USV Burgauberg: „Wird ein komplett anderes Spiel“

BURGAUBERG - GERERSDORF-SULZ; SONNTAG, 15.30 UHR. Besser hätte der Start in die Frühjahrssaison für die UFC-Elf kaum verlaufen können: Gegen den SV Eltendorf präsentierte sich die neu-zusammengestellte Mannschaft spielfreudig und aggressiv – der Lohn: drei Punkte und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Am Sonntag, ab 15.30 Uhr, steht für den UFC gleich das nächste Kräftemessen an, wenn man beim Leader aus Burgauberg gastiert. „Wenn wir wieder so auftreten, sind auch dort Punkte möglich“, sagte der Sportliche Leiter Valentin Tschech. Aufseiten des USV Burgauberg hatte man sich seinen Rückrundenstart indes sicher anders vorgestellt. Nach dem 0:0 in Minihof-Liebau ist man nach Verlustpunkten nämlich nicht mehr Erster. „Wir wollen zuhause unbedingt den ersten Dreier einfahren“, erklärte Pressesprecher Philipp Puswald. Nach dem Ausrufezeichen von Gerersdorf-Sulz war man jedenfalls gewarnt: „Es wird ein komplett anderes Spiel als im Herbst.“ Da setzte sich der USV mit 4:0 und 5:0 durch.