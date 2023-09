2. Liga Süd: Alle eng beisammen!

Gemeinde Tobaj – Jennersdorf 1:0. Nach fünf Siegen in Folge verlor der UFC Jennersdorf am Samstagabend den Schlager beim Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj. Das war angesichts des Spielverlaufs nicht notwendig, denn vor der Pause ließen die Gäste eine mögliche Führung liegen, mussten aber defensiv gegen die gut eingestellten Hausherren immer auf der Hut sein. „An diesem Tag fehlte uns die Kaltschnäuzigkeit. Es tut schon weh nach diesem Auftritt mit null Punkten nach Hause zu fahren“, sagte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl. Das einzige Tor sollte dann in Minute 62 fallen, als Alen Herceg einen verunglückten Rückpass abfing und das 1:0 erzielte. So bleiben die Tobajer auch oben dran. Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk war zufrieden: „Wir haben unsere Aufgaben sehr, sehr brav gelöst. Für mich geht der Sieg in Ordnung, weil wir alles wegverteidigten-.“

Großpetersdorf – Eberau 1:1. Zum zweiten Mal innerhalb von etwas weniger als zwei Wochen fand dieser Derbyschlager statt. Behielt der SV Großpetersdorf im BFV-Cup-Duell auswärts noch die Oberhand, musste sich die ersatzgeschwächte Truppe von Trainer Andi Konrad mit einer Punkteteilung begnügen. Die nahm man auch gerne mit, denn die Eberauer Gäste spielten gut und verdienten sich letztendlich auch den Zähler. In einem schnellen und teils auch richtig guten Nachbarschaftstreffen hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, aber erst nach der Pause kaum auch Zählbares auf die Anzeigetafel. So traf Peter Giber in Minute 63 zum 1:0, ehe Milan Beli nur wenige Minuten später per Strafstoß ausglich. „Wir können mit dem Remis ganz gut leben und das Ergebnis war auch verdient“, resümierte SVG-Obmann Harald Schneller und Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben pflichtete bei: „Es war eine verdiente Punkteteilung.“

Markt Allhau – Rechnitz 2:2. Hochklassig, schnell und intensiv – so kann man diese Begegnung am letzten Freitag adäquat einordnen. Die Hausherren spielten vor allem in der ersten Halbzeit fast wie aus einem Guss und Harun Jamoul (5.) und Ferenc Racz (37.) trafen zur verdienten 2:0-Führung. Weil die UFC-Elf von Florian Hotwagner den Sack mit einem möglichen 3:0 nicht zumachte, blieben die Gäste im Spiel und Peter Gergo traf per herrlichem Volleyschuss zum Anschluss. Der Offensiv-Allrounder war es auch, der nach 82 Minuten per Elfmeter den Endstand erzielte und die Allhauer Fragezeichen abermals größer werden ließ. „Der Strafstoß war extrem hart, aber aktuell sind wir doch ein wenig enttäuscht. Wir spielen gut, gewinnen aber zu wenig“, sagte Pressesprecher Ewald Musser und SVR-Obmann Harald Füzi ergänzte: „Das war ein Top-Match und ich war schwer begeistert. Unverdient war der Punkt für uns dann nicht.“

Mühlgraben – Olbendorf 3:1. Der SV Mühlgraben konnte am vergangenen Freitagabend sportlich wieder aufatmen. Mit dem Heimsieg über den SV Olbendorf beendete man seine kleine Negativserie und bestätigte seine ansteigende Form. „Das war auch extrem wichtig“, berichtete Sektionsleiter Florian Jud und schoss nach: „Ab dem 3:1 haben wir es sehr gut nach Hause gespielt.“ Bei den Gästen konnte man dem Gezeigten nur sehr wenig abgewinnen. So wollte man die beiden strittigen Elfer nicht als Ausrede für die Niederlage gelten lassen. Sektionsleiter Dietmar Graf dazu: „Wir hatten überhaupt keinen Zugriff und fabrizierten auch viel zu viele Fehlpässe. Dennoch waren einige Situationen für uns sehr, sehr unglücklich.“

Neuberg – Rotenturm 2:1. Der SV Neuberg bleibt oben dran. So ist der Rückstand auf die Tabellenspitze mit nun fünf Zählern weiter im Rahmen, auch wenn man trotz Heimsieg mit der Leistung des Unparteiischen nicht zufrieden war. Nach 60 Minuten führte man nämlich komfortabel mit 2:0, kassierte in weiterer Folge aber zwei sehr harte Gelb-Rote Karten und musste dann noch um die drei Punkte zittern. „In so einem Spiel so viele Karten zu zeigen, war einfach nicht normal“, erklärte SVN-Obmann Martin Konrad, um seine Burschen auch zu loben: „Die Phase nach der Halbzeit war sensationell.“ Da hatten die Rotenturmer Gäste nur sehr wenig entgegen zu setzen. Und dennoch schnupperte die Elf von Mario Portschy nach dem Anschluss von Asmir Selimovic noch an einem Punktgewinn. Coach Portschy: „Wir schenkten ihnen leider die beiden Tore, ehe wir dem 2:2 gar noch nahe kamen. Es wäre aber wohl aufgrund unserer Leistung nicht wirklich verdient gewesen.“

St. Martin – Kukmirn 2:3. Der SV Kukmirn kann es ja doch. Mit dem 3:2-Auswärtserfolg feierte die Elf von Mario Bauer den ersten Sieg der noch jungen Saison und schaffte wieder Anschluss ans untere Tabellendrittel. Dabei startete es erneut nicht gut für die Apfeldorf-Kicker, denn ein frühes Eigentor ebnete den Hausherren das 1:0 und in weiterer Folge vergaben die St. Martiner nicht nur einen Elfmeter, sondern ließen auch einige andere Chancen liegen. „Nach 30 Minuten hätten wir 4:0 führen müssen. So ist dann eben Fußball“, haderte St. Martin-Obmann Edwin Janosch, dessen Elf nach der Pause nicht an die Leistung der ersten 45 Minuten anschließen konnte. Da drehte ein Doppelpack von Robin Bleyer und ein Treffer von Matteo Kappel das Spiel. Kukmirns Sportlicher Leiter Wolfgang Zach: „Das war für uns wichtig.

Güssing – Grafenschachen 1:1. Seinen zweiten Saisonpunkt holte der SV Güssing gegen das Grafenschachener Top-Team. Dabei wäre sogar mehr drin gewesen, aber weil man vor der Pause zwei große Chancen ausließ und „nur“ mit 1:0 führte, kamen die Gäste nach Seitenwechsel durch Nico Halwachs noch zum Ausgleich. „Es war eine gute Teamleistung und wir haben auch sehr gut verteidigt. Leider fehlen uns weiter Kleinigkeiten, um solche Spiele dann zu gewinnen. Unterm Strich war das Remis für uns wohl etwas zu wenig“, sagte GSV-Assistent Jakob Burits, während man im Gäste-Lager nicht angetan vom Gezeigten war. Sektionsleiter Gerald Ringhofer: „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe, ehe es dann ein bisschen besser wurde. Mehr als den Punkt hatten wir uns auch nicht verdient.“

Stegersbach – Heiligenkreuz 3:0. Der SV Stegersbach setzt den Tabellenführer aus Jennersdorf unter Druck. Die Truppe von Michael Strobl-Halper steht nämlich punktgleich mit dem UFC auf dem ersten Platz. Dafür nötig war der Heimsieg über Heiligenkreuz, die früh gar in Führung gehen hätten können, aber nach 16 Minuten dann mit 0:2 hinten lagen. „Damit war es dann fast schon entschieden“, sagte SVS-Assistent Manfred Petrus und ergänzte: „Wir haben es dann kontrolliert.“ Beim HSV meinte indes der Sportliche Leiter Markus Jost: „Unterm Strich haben wir unsere Chancen nicht gemacht und kassierten dann auch unnötige Tore.“

Statistik:

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – UFC Lumitech Jennersdorf 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (62.) Herceg.

Reserve: 0:6 (Kusch 3, Ehrenhofer, Kohl, Mihellyes).

SR: Cvrljak.- Dt. Tschantschendorf, 200.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Oswald; Lukavecki, Schendl; Julian Jautz-Lackner, Robin Jautz-Lackner (92. Winkelbauer), Dragovic; Herceg.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl (82. Janosch), Bakanic (59. Knaus), Franz-Peter Wagner, Matthias Wagner; Halb, Resch, Cuk; Boandl (80. Mrazek), Michael Wagner, Vajda.

SV Elektro Unger Großpetersdorf – SV Wica Eberau 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (63.) Giber, 1:1 (67., Elfmeter) Beli.

Reserve: 1:2 (Müllner; Barilovits 2).

SR: Erdem.- Elektro Unger-Arena, 115.

Großpetersdorf: Rengel; Unger (67. Matthias Resner), Fisli, Tiba, Matthias Hetyei; Valentin Gabriel (88. Kropf), Giber, Jani (81. Klobosits), Hötschl; Gottfried, Wurglits.

Eberau: Levay; Rambeck, Bardics, Patrick Kraller, Traupmann; Hafner (63. Horvath), Pataki, Szvetits, Abert; Beli, Draxler.

SV Mühlgraben – SV Olbendorf 3:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (12., Elfmeter) Matovina, 2:0 (37.) Heiter, 2:1 (40.) Trenker, 3:1 (49., Elfmeter) Matovina. Reserve: 2:4 (Halb 2; Werderits 2, Raphael Gallop, Ibrovic).

SR: Wandl.- full speed-Arena, 250.

Mühlgraben: Skodnik; Kahr, Dudajek, Vurcer, Glanz; Simon Kropf, Matovina; Niederl (82. Pfeifer), Huc, Prem (86. Hösch); Heiter (91. Karner).

Olbendorf: Halilovic; Heschl, Trenker, Haadl; Plank, Thomas Nebl; Holper, Csencsics, Pusnik; Bevk, Tuider (58. Handel Mazetti).

UFC Markt Allhau – SV Speedarena Rechnitz 2:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (5.) Jamoul, 2:0 (37.) Racz, 2:1 (42.) Gergo, 2:2 (82., Elfmeter) Gergo).

Reserve: 2:3 (Rusz 2; Kaiser, Brunner, Kainz).

SR: Flasch.- Waldstadion, 300.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Krutzler, Teller, Devecseri; Binder, Stumpf, Prettner, Racz (74. Kucera), Aizenpreisz; Jamoul (74. Psihoda), Tihanyi.

Rechnitz: Cividino; Gollerits, Preinsperger, Schreiner, Resetar; Valkovszki (48. Simon), Pfahnl; Gergo, Szanto, Dorner (69. Mandl); Werderitsch (90. Thomas Brunner).

SV Marsch Neuberg – ASK Korkisch Rotenturm 2:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (56.) Golubar, 2:0 (60.) Csencsits, 2:1 (83.) Selimovic.

Gelb-Rote Karten: Farkas (68., Unsportlichkeit), Csencsits (76., Kritik).

Reserve: 5:2 (Fabio Ressner 2, Liber, Stadlbauer, Pelzmann; Luckerbauer, Florian Mayer).

SR: Orman.- Neuberg, 200.

Neuberg: Posch; Gruber, Halavuk, Marth, Plank; Farkas, Vikario, Csencsits, Golubar, Raffael Radakovits (82. Paul); Weber (76. Fabian Radakovits).

Rotenturm: Glander; Brindlinger, Selimovic, Szabo, Gröller; Sauhammel (70. Ochsenhofer), Wiesler; Balogh (70. Kozhenov), Adam Horvath, Doleschal; Gangoly (78. Postmann).

ASV Baubedarf Niederer St. Martin/Raab – SV Redlove Kukmirn 2:3 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (6., Eigentor) Unger, 1:1 (53.) Bleyer, 1:2 (63.) Kappel, 1:3 (70.) Bleyer, 2:3 (87.) Nico Mayer.

Reserve: 3:3 (Schulter 2, Rucker; Gotzi 2, Kappel).

SR: Dinleyici.- St. Martin, 180.

St. Martin: Bozek; Windisch (34. Thiago), Prem, Panic, Lipp; Eckhardt, Holzmann; Gmeindl-Neubauer (20. Nico Mayer), Lendl (79. Tigeli), Kreso; Vhrunc Pfeifer.

Kukmirn: Knar; Weinhofer (46. Julian Heindl), Scholz, Horvath, Mayer; Gaal, Frühmann; Schnecker (46. Kappel), Kulovits, Bleyer (82. Schabhüttl); Unger.

SV Güssing – SC Grafenschachen 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (39.) Peterszel, 1:1 (60.) Halwachs.

Gelb-Rote Karten: Laky (93., Foul); Trainer Thomas Simon (81., Kritik).

Reserve: 1:4 (Martin Kroboth; Loidl 2, Schuh, Linhart).

SR: Özdemir.- Vulcolor Stadion, 180.

Güssing: Graf; Peterszel, Jonas Kroboth (92. Martin Kroboth), Zinkl, Nemeth; Kantor, Kosik; Weber (71. Manolis Heindl), Rasser, Laky; Mesko.

Grafenschachen: Buchegger; Zankl, Luif, Lang (66. Grandits), Fabian Strobl; Hart, Jahrmann; Halwachs, Wenzl, Binder; Kosnik (66. Hofer).

SV Golf- & Thermenregion Stegersbach – SV Heiligenkreuz 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (14.) Bencsics, 2:0 (16.) Balazs, 3:0 (66.) Balazs.

Reserve: 4:4 (Resner, Tecic, Pelzmann, Serifi; Christian Decker, Slezak, Janosch, Plasser).

SR: Karadag.- Thermenstadion, 130.

Stegersbach: Pergel; Tobias Strobl (77. Fritz), Urban, Huber, Mad; Benkö (77. Resner), Bencsics (86. Faulend), Penzinger (86. Berzkovics), Garger (86. Serifi), Poandl; Balazs.

Heiligenkreuz: Thaller; Merdian, Kardos (79. Marvin Wallesz), Fabsits, Poczak; Köppel (79. Janosch); Schlener (51. Kos Harjac), Humar, Jan Willgruber (68. Slezak); Fekete.