2. Liga Süd: Ein kollektives Schneckenrennen!

Was haben 12 der 16 Vereine der 2. Liga Süd gemeinsam? Alle machten über die Oster-Feiertage einen Punkt. Sechs von insgesamt acht Spielen endeten remis und stellten so auch ein kaum gekanntes Novum her. Während die beiden Nachzügler aus Schlaining und Heiligenbrunn einen gewissen Respektabstand nach oben haben, gibt es diesen ab Rang zehn eigentlich kaum mehr. Tabellenführer Edelserpentin und Stegersbach trennen „nur“ zehn Punkte. Heißt im Umkehrschluss: Jeder kann noch Meister werden, sofern er an den letzten neun Spieltagen in einen gewissen Lauf kommen sollte. Ob das eine Elf noch schafft? Bis dato gelang das keiner so wirklich. Grafenschachen war im Herbst nahe dran, aber anders als im Vorjahr etwa der USV Rudersdorf, gab es keinen Sololauf. „Es ist einfach total ausgeglichen“, meinte Edelserpentin-Obmann Konrad Renner und gab das Meinungsbild in der Liga sehr gut wieder. Auch die anderen Verantwortlichen wählten ähnliche Worte. Alles auf Augenhöhe, so viel steht fest. Nur wer macht das Rennen am Ende wirklich? Prognosen sind schwer, nur eines ist klar: Die Chance auf die Landesliga ist groß wie selten.