2. Liga Süd: Ein richtiger Qualitätssprung

Aufrüsten hier, nachjustieren dort: Über die Sommerpause wurde der Kader bei vielen 2. Liga Süd-Vereinen auf neue Beine gestellt. So ist die generelle Stimmungslage mit einem „endlich geht es wieder los“ super eingeordnet und am Freitagabend steigt in Großpetersdorf und Jennersdorf der Startschuss für die neue Spielzeit.

In der südlichsten Bezirkshauptstadt gastiert mit dem SV Rechnitz ein durchaus ambitionierter Klub, der als Vorjahres-Zehnter tabellarisch einen Schritt machen möchte. „In Jennersdorf haben wir aber selten etwas gewonnen. Deshalb wären wir mit einem Punkt schon zufrieden“, so Obmann Harald Füzi, dessen SVR-Elf die Top-5 angreifen will. Die peilt man auch im UFC-Lager an, wobei es nach dem Vizemeistertitel 2022/23 auch gerne etwas mehr sein dürfte. Der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl dazu: „Rechnitz traue ich, wie einigen anderen auch, sehr viel zu. Wir wollen unsere jungen Kicker weiter forcieren.“

Das zweite Spiel des Tages steigt in Großpetersdorf, die nur wenig an ihrem Kader veränderten. Selbiges gilt auch für den SV Mühlgraben, der seine teils prägenden Abgänge zu ersetzen versuchte. „Wir erwarten einen Top-Gegner“, freute sich SVG-Obmann Harald Schneller und fügte an: „Wir wollen die Top-5 angreifen.“ Eine Tabellenregion, die man auch im SVM-Lager anpeilt. Sektionsleiter Florian Jud dazu: „Ziel ist es, wieder im oberen Drittel mit dabei zu sein.“

Zum Start ist alles geboten

Einen Tag später geht das sportliche Kräftemessen dann munter weiter, reist etwa der Burgenlandliga-Absteiger aus Markt Allhau zum ehemaligen Regionalligisten aus Neuberg. Die UFC-Gäste stellten ihren Kader gegenüber der Vorsaison neu auf. „Für mich sind wir stärker als im Vorjahr“, erklärte Pressesprecher Ewald Musser und schoss nach: „Wir müssen nur noch die richtige Mischung finden.“ Und dann? „Wollen wir sicher ganz vorne mitspielen.“ Das hat man mit den Neubergern gemeinsam, die mit Jennersdorf die beste Frühjahrsmannschaft stellten und ihren Kader aufstockten. „Es sind aber sehr viele Teams richtig gut und einiges wird von einem guten Start abhängen“, so SVN-Obmann Martin Konrad.

Einen qualitativen Sprung machte über den Sommer wohl auch der SV Eberau. Sektionsleiter Andi Gutleben dazu: „Wir wollen schon oben mitspielen, müssen uns dafür aber noch weiter stabilisieren.“ Für Rotenturm wird es indes schwer, den tollen vierten Platz aus dem Vorjahr zu wiederholen. Die Elf von Mario Portschy ist hungrig und fußballerisch talentiert, aber eben auch sehr unerfahren. „Unser neuer Kader muss sich erst zusammenfinden. Man wird erst in einigen Wochen sehen, wo wir dann wirklich stehen“, sagte der ASK-Coach.

Das sportlich größte Fragezeichen steht hinter dem SV Güssing. Der Traditionsverein hat einen riesigen Umbruch hinter sich. Dabei zeigte die Elf von Neo-Coach Robert Kercmar in den Vorbereitungsspielen aber schon, dass man konkurrenzfähig ist und so auch einen „einstelligen Tabellenplatz“ anpeilt, wie es Assistent Jakob Burits ausdrückte. Zudem hat man mit Roman Rasser einen der besten Stürmer in seinen Reihen und auch Julian Laky, Kevin Zinkl oder Nico Graf zeigten ihr Können auf höherklassiger Ebene. Burits: „Wir wollen gegen Heiligenkreuz gut starten. Das wäre für den Verein wichtig.“ Da hat der HSV-Nachbar etwas dagegen. Dort passierte transfertechnisch nicht ganz so viel, aber die Ziele bleiben mit dem Erreichen eines BFV-Cupplatzes durchaus ambitioniert. „Ich glaube, dass uns in Güssing ein total offenes Spiel erwartet“, sagte der Sportliche Leiter Markus Jost.

Vieles ist auch beim SV Stegersbach neu, der nicht nur aus Güssing einiges an Verstärkungen erhielt, sondern auch einige Heimkehrer wieder im SVS-Lager begrüßen durften. „Wir wollen einen Schritt nach dem anderen machen und uns ständig weiterentwickeln“, erklärte Funktionär Manfred Petrus und fügte den Start in St. Martin betreffend an: „Gegen einen Aufsteiger ist es immer schwer.“ Ein perfektes Stichwort, denn der ASV hielt seinen Kader beisammen und stockte diesen mit Mario Kreso oder Matjaz Tigeli noch auf. Obmann Edwin Janosch: „Das Saisonziel ist vorrangig sicher der Klassenerhalt. Stegersbach wird da schon ein erster echter Prüfstein.“

Den Abschluss bilden dann zwei Sonntags-Begegnungen. Dabei geht es für den letztjährigen Herbstmeister aus Grafenschachen zum SV Kukmirn und der SV Olbendorf reist zum starken Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj. „Wir wollen schon ganz gerne wieder im oberen Drittel mit dabei sein“, meinte Grafenschachens Obmann-Stellvertreter Rainer Pöll, dessen etwas veränderte Elf aber „noch Zeit benötigen wird“. Auf Kukmirn darf man nach einigen Zugängen echt gespannt sein. „Wir wollen einen gesicherten Mittelfeldplatz. Da sind wir guter Dinge“, erklärte der Sportliche Leiter Wolfi Zach.

Die Tobajer sind ein kleiner Geheimtipp, aber es gilt, erst in der Liga „anzukommen“, wie es Stürmer und Funktionär Lukas Spirk ausdrückte und anfügte: „Die 2. Liga ist stark und ausgeglichen.“ Da ging SVO-Obmann Willi Csar mit. So will man beim Traditionsverein einen „gesicherten Mittelfeldplatz“ holen.