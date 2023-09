2. Liga Süd: Jennersdorf ist der neue Leader

Jennersdorf – Grafenschachen 3:0. Die Jennersdorfer Elf von Trainer Saso Kupcic ist neuer Tabellenführer der 2. Liga Süd! Weil man sein Heimspiel gegen Grafenschachen relativ souverän mit 3:0 gewann und der ASK Rotenturm in Großpetersdorf „nur“ remisierte, stehen Manuel Halb und Kollegen nun ganz vorne. „Nur eine Momentaufnahme“, sah Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl, der ganz genau weiß, dass die Gäste mit einigen personellen Problemen anreisten. Dafür verkaufte sich die Truppe von Thomas Simon passabel, hatte aber spätestens nach dem 0:1 durch Jaka Vajda selbst nur noch wenige offensive Momente. „Wir wollten es defensiv anlegen und liefen dann beim Rückstand selbst in einen Konter. Mit dem 0:2 war es dann gelaufen“, so Grafenschachen-Sektionsleiter Gerald Ringhofer, während Sitzwohl ergänzte: „Es war dann in der Höhe verdient.“

Güssing – Eberau 2:3. Seine bis dato stärkste Saisonleistung konnte der SV Güssing nicht in den ersten Sieg 2023/24 ummünzen. Dabei war man so knapp dran wie heuer noch nicht, aber abgezockte Eberauer Gäste hatten immer die bessere Antwort parat. „Diese Niederlage müssen wir uns selber ankreiden“, sagte Güssing-Assistent Jakob Burits und schoss nach: „Es war dann sehr bitter, weil es überhaupt nicht nötig war. Wir hätten uns zumindest einen Punkt verdient gehabt.“ Kurz vor und knapp nach Seitenwechsel trafen die Gäste durch Stephan Draxler und Mark Abert zu einer 2:0-Führung. Diese verkürzte Mark Mesko, ehe Marcel Szvetits mit dem 1:3 den Deckel drauf machte. So berichtete SVE-Sektionsleiter Andreas Gutleben: „Unser Gegner war gegen uns echt motiviert und gab uns auch sehr wenige Räume. An diesem Tag haben wir unsere Chancen aber genutzt und waren effektiver.“

Großpetersdorf – Rotenturm 1:1. Der ASK Rotenturm bleibt in der 2. Liga Süd-Saison weiter ungeschlagen und holte auch in Großpetersdorf einen Zähler. Der war nach 90 intensiven Minuten verdient. Die Begegnung war nämlich richtig gut, schnell und teils auch hochklassig. „Beide Teams spielten bis zur letzten Minute auf Sieg. Das hat mir sehr gefallen“, sagte Rotenturm-Coach Mario Portschy und ergänzte: „Unterm Strich war das Remis dann verdient.“ Da pflichteten auch die Hausherren bei, die zwar durch Michi Wurglits in Führung gingen, dann aber auch die Rotenturmer Klasse anerkennen mussten. SVG-Obmann Harald Schneller: „Eine sehr schnelle und gute Partie und Werbung für den Fußball. Das Unentschieden geht dann sicher in Ordnung.“

Stegersbach – Mühlgraben 4:0. Einen fulminanten Heimsieg durfte am Freitagabend der SV Stegersbach feiern. Der ehemalige Regionalligist hatte mit Zsolt Balazs auch den überragenden Akteur in seinen Reihen. Der ungarische Ex-Profi traf dreimal und setzte sich mit nun neun Saisonstreffern auf Rang zwei der Torschützenliste. Die Stegersbacher selbst bleiben so an der Liga-Spitze dran. „Das war auch ein Schritt in die richtige Richtung. Wir spielten über weite Phasen das, was wir spielen wollten. Es war eine klare Sache“, sagte SVS-Assistent Manfred Petrus. Anders die Lage in Mühlgraben, die nach halbwegs guten Start mittlerweile schon länger auf ein Erfolgserlebnis warten. Sektionsleiter Florian Jud dazu: „Wir hielten am Anfang gut dagegen, hatten auch eine gute Chance, ehe wir nicht mehr ins Spiel kamen.“

Gemeinde Tobaj – Kukmirn 3:2. Die Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj sind wieder in der Spur. Zuletzt verlor die Elf von Jochen Keglovits zweimal und musste auch einige wichtige Stammkräfte vorgeben. Das war am Sonntag dabei gar nicht wirklich ersichtlich, denn David Roth und Kollegen kickten wirklich stark und führten nach knapp 60 Minuten auch mit 3:0. Die Gäste kamen zwar noch heran, schafften die Wende aber nicht mehr. „Ich finde, dass wir sehr, sehr gut gespielt haben. Dazu kann man der Mannschaft und dem Trainer nur gratulieren“, sagte Tobajs Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk. Die Kukmirner müssen indes weiter auf den ersten Dreier warten.

Markt Allhau – Olbendorf 1:2. Richtig umkämpft war auch die zweite Begegnung am vergangenen Freitagabend. Die Allhauer Hausherren, die zuletzt dreimal in Folge siegten, starteten fulminant, vergaben aber früh schon gute Möglichkeiten. Das rächte sich spätestens nach dem Elfmeter zum 0:1 von Domen Bevk. Der junge slowenische Allrounder war es auch, der kurz nach der Pause auf 0:2 stellte. „An diesem Tag war alles negativ, was nur negativ laufen hätte können“, sagte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser, dessen Elf auch drei Ausschlüsse kassierte: „Am Schiri wollen wir die Niederlage aber nicht festmachen. Wir haben uns selber geschlagen.“ Mehr als der Anschluss durch Oliver Tihanyi war nicht drin und so feierte der SVO einen überraschenden Auswärtssieg. „Unsere Burschen kämpften überragend. Da lief jeder für jeden“, lobte Sektionsleiter Dietmar Graf.

Neuberg – Heiligenkreuz 1:1. Der HSV aus Heiligenkreuz rehabilitierte sich mit dem Punktgewinn in Neuberg für die letztwöchige Heimniederlage gegen den Aufsteiger aus St. Martin. „Das war die richtige Reaktion“, sagte der Sportliche Leiter Markus Jost und ergänzte: „Unterm Strich ging das Ergebnis auch in Ordnung.“ Die Gäste führten nach einem Elfmeter-Treffer von Jan Willgruber nach knapp 60 Minuten – Josip Golubar glich ebenfalls via Strafstoß aus. „Unsere Leistung war in Ordnung, die Chancenverwertung nicht. Wir müssen da konzentrierter sein“, meinte Neuberg-Obmann Martin Konrad dazu.

St. Martin – Rechnitz 2:2. Der St. Martiner Aufsteiger holte gegen den SV Rechnitz seinen nächsten Punkt. Der war prinzipiell nicht unverdient, weil die Gäste aber spät einen dann zweiten Elfmeter vergaben, dann doch etwas glücklich. „So sind wir mit dem Zähler sicher zufrieden“, sagte auch St. Martin-Obmann Edwin Janosch und ergänzte: „Beim Stand von 2:1 für uns hätten wir es auch entscheiden können.“ In Rechnitz wusste man die Punkteteilung nicht so wirklich einzuordnen. Eigentlich fand man gut ins Spiel, führte dank Roli Szanto auch mit 1:0, um die Begegnung dann fast noch aus der Hand zu geben. Spät traf Nino Werderitsch dann zum Ausgleich und vergab dann die Chance auf den Sieg. SVR-Obmann Harald Füzi: „Eigentlich haben wir zwei Punkte hergeschenkt.“

Statistik:

UFC Lumitech Jennersdorf – SC Grafenschachen 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (40.) Vajda, 2:0 (57.) Boandl, 3:0 (83.) Cuk.

Reserve: 5:1 (Kusch 2, Ehrenhofer, Kohl, Mihellyes; Patrick Krutzler).

SR: Bukvic.- Jennersdorf, 160.

Jennersdorf: Tschandl; Bakanic, Michael Wagner, Franz-Peter Wagner, Matthias Wagner (83. Knaus); Boandl, Halb, Resch; Cuk (86. Janosch), Vajda, Mrazek (66. Dunkl).

Grafenschachen: Buchegger; Lang, Zankl, Jahrmann (86. Zisser), Luif (86. Coric), Pimperl; Rudolf, Fabian Strobl; Michael Strobl (70. Grandits), Binder (66. Jakob Oberrisser); Hofer (86. Patrick Krutzler).

SV Güssing – SV Wica Eberau 2:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (44.) Draxler, 0:2 (46.) Abert, 1:2 (77.) Mesko, 1:3 (85.) Szvetits, 2:3 (89.) Mesko.

Reserve: 0:1 (Kopcsandy).

SR: Kazanci.- Vulcolor Stadion, 150.

Güssing: Graf; Nemeth (91. Manolis Heindl), Jonas Kroboth, Zinkl, Peterszel; Kantor, Kosik; Rasser, Laky, Weber (69. Mikovits); Mesko.

Eberau: Levay; Horvath (89. Traupmann), Patrick Kraller, Bardics, Pataki; Abert, Szvetits, Beli (91. Johannes Kovacs), Hafner (91. Laky); Mayer (20. Rambeck), Draxler.

SV Elektro Unger Großpetersdorf – ASK Korkisch Rotenturm 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (22.) Wurglits, 1:1 (66., Elfmeter) Burai.

Reserve: 1:5 (Jani; Resch 3, Kozhenov, Keszeg).

SR: Martin Tatzber.- Elektro Unger-Arena, 150.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Stefan Hetyei, Tiba, Hötschl; Steinbauer, Giber, Fisli, Valentin Gabriel (74. Matthias Resner); Gottfried, Wurglits.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Koch, Szabo; Sauhammel, Adam Horvath (89. Wiesler); Zapfel (93. Varnai), Postmann (67. Pfeffer), Gräf; Burai.

UFC Z-Immobilien Markt Allhau – SV Olbendorf 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (16., Elfmeter) Bevk, 0:2 (47.) Bevk, 1:2 (74., Elfmeter) Tihanyi.

Rote Karten: Sziklasi (38., Foul), Radics (74., Tätlichkeit); Schenner (64., Tätlichkeit).

Gelb-Rote Karte: Devecseri (93., Unsportlichkeit).

Reserve: 2:0 (Rusz, Liuba).

SR: Luef.- Z-Immobilien-Arena, 300.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Sziklasi, Radics, Devecseri, Aizenpreisz (70. Psihoda); Binder, Prettner, Stumpf, Racz (70. Kucera); Tihanyi, Jamoul.

Olbendorf: Halilovic; Plank, Radostits, Faszl (5. Trenker), Haadl (67. Tuider); Thomas Nebl; Holper, Bevk, Pusnik; Handel Mazetti (77. Csencsics), Schenner.

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – SV Redlove Kukmirn 3:2 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (11.) Julian Jautz-Lackner, 2:0 (44., Elfmeter) Lukavecki, 3:0 (57.) Julian Jautz-Lackner, 3:1 (67.) Frühmann, 3:2 (82.) Kulovits.

Gelb-Rote Karte: Mayer (90., Foul).

Reserve: 6:3 (Guggi 2, Kopeszki 2, Ifkovits, Szerencsics; Steiner, Kappel, Gotzi).

SR: Faruk Sevik.- Dt. Tschantschendorf, 300.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Haasz; Schendl, Lukavecki; Robin Jautz-Leitner, Herceg, Konrad (69. Winkelbauer); Julian Jautz-Lackner.

Kukmirn: Knar; Weinhofer (69. Schnecker), Matthias Scholz, Horvath, Mayer; Felix Heindl; Gaal (78. Kappel), Kulovits, Bleyer, Frühmann; Unger.

SV Golf- & Thermenregion Stegersbach – SV Mühlgraben 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (27.) Balazs, 2:0 (30.) Benkö, 3:0 (50.) Balazs, 4:0 (68.) Balazs.

Reserve: Nichtantreten Mühlgraben.

SR: Maxharri.- Thermenstadion, 120.

Stegersbach: Pergel; Tobias Strobl, Huber, Mad, Fritz (69. Berzkovics); Benkö, Penzinger (69. Serifi), Garger (74. Faulend), Bencsics (69. Urban), Poandl; Balazs (74. Haas).

Mühlgraben: Skodnik; Karner (46. Niederl), Dudajek, Vurcer, Glanz; Matovina, Simon Kropf (86. Hösch); Heiter (86. Bertalanic), Huc, Prem (46. Manuel Kropf); Kahr (74. Friedl).

SV Marsch Neuberg – SV Heiligenkreuz 1:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (61., Elfmeter) Jan Willgruber, 1:1 (78., Elfmeter) Golubar.

Reserve: 2:2 (Alex Neubauer, Niklas Konrad; Jan Marakovits 2).

SR: Sahin.- Neuberg, 150.

Neuberg: Posch; Manuel Neubauer, Halavuk, Plank, Paul; Vikario, Gruber; Csencsits, Raffael Radakovits (87. Niklas Konrad), Weber (73. Fabian Radakovits); Golubar.

Heiligenkreuz: Thaller; Merdian, Kardos, Fabsits, Poczak; Hrgar, Köppel; Schlener (75. Kos Harjac), Humar, Jan Willgruber; Fekete.

ASV Baubedarf Niederer St. Martin – SV Speedarena Rechnitz 2:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (21.) Szanto, 1:1 (34.) Vhrunc Pfeifer, 2:1 (55.) Kreso, 2:2 (81., Elfmeter) Werderitsch.

Reserve: 2:3 (Schulter, Körbler; Mandl 3).

SR: Ceri.- St. Martin, 100.

St. Martin: Bozek; Windisch, Prem, Panic, Lipp; Holzmann (70. Thiago), David Mayer; Gmeindl-Neubauer, Kreso (70. Tigeli), Nico Mayer (80. Hoschek); Vhrunc Pfeifer (91. Schulter).

Rechnitz: Geicsnek; Dorner (63. Mandl), Valkovszki, Schreiner, Resetar; Nimac (80. Brunner), Pfahnl; Gollerits, Szanto, Gergo; Werderitsch.