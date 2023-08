2. Liga Süd: Markt Allhau drehte das Spitzenspiel

Markt Allhau – Stegersbach 2:1. Nach der 1:2-Derbyniederlage gegen Grafenschachen am ersten Spieltag ist der UFC Markt Allhau mit den beiden letzten Siegen wieder mittendrin im noch eng besetzten Spitzenfeld der 2. Liga Süd. Erst gewann man den Nachtrag in Neuberg mit 2:1, um dann auch am letzten Freitagabend mit demselben Ergebnis gegen Stegersbach nachzulegen. Den Gästen gehörte dabei die Anfangsphase und Zsolt Balazs erzielte nach knapp 30 Minuten auch das 0:1. Zu diesem Zeitpunkt waren die Hausherren schon besser in der Begegnung und in der zweiten Halbzeit zeigte sich das auch auf der Anzeigetafel. Erst traf Harun Jamoul in Minute 69 zum Ausgleich, ehe Teamkollege Gergely Sziklasi den Sieg knapp zehn Minuten später sicherstellte. „Der Sieg war dann auch verdient. In der zweiten Hälfte war es fast ein reines Powerplay auf ihr Tor“, sagte Allhaus Pressesprecher Ewald Musser und fand prinzipielle Zustimmung bei Stegersbach-Assistent Manfred Petrus: „Sie waren stark und dem 3:1 auch näher als wir einem etwaigen 2:2. “

Jennersdorf – Kukmirn 3:1. Mit sechs Punkten kam auch der UFC Jennersdorf gut in die neue Saison. So gewann man am letzten Freitagabend zum zweiten Mal in Folge und machte so die Auftaktniederlage in Rotenturm wieder vergessen. Gegen den SV Kukmirn, der indes weiter auf seinen ersten Sieg warten muss, entwickelte sich ein schnelles Spiel, bei dem die Hausherren an diesem Tag die bessere Mannschaft stellten. „Sie waren körperlich aber sehr robust und hielten lange dagegen“, sagte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl, um anzufügen: „Unser Sieg war aber sicher verdient, auch weil sie offensiv keine zwingenden Aktionen hatten.“ Das sah man auch in Kukmirn so. Der Nackenschlag passierte kurz vor der Pause, als Alex Bakanic das 1:0 für den UFC erzielte. Die Führung baute Michael Wagner aus, ehe Julian Resch den Deckel nach knapp 75 Minuten draufmachte. „Wir hatten dann einfach zu wenig Entlastung. Die Niederlage war sicher verdient“, erklärte Kukmirns Sportlicher Leiter Wolfgang Zach der BVZ.

Neuberg – Mühlgraben 2:1. Seinen ersten Sieg der neuen Saison holte am letzten Freitag auch der SV Neuberg. Dabei musste die Elf von Trainer Tomi Liber hart für diesen kämpfen, denn die Gäste waren vor allem nach der Pause einem möglichen Ausgleich sehr nahe. Weil die SVN-Truppe aber kämpferisch alles investierte, brachte man die drei Punkte ins Trockene. „Das war auch wahnsinnig wichtig“, sagte Obmann Martin Konrad und schoss nach: „In der ersten Halbzeit haben wir sensationell gut gespielt. Nach dem Ausschluss mussten die Burschen alles investieren und wurden dafür auch belohnt.“ Beim SV Mühlgraben reichte es nur noch zum Anschluss, ehe man einige gute Möglichkeiten liegen ließ. SVM-Sektionsleiter Florian Jud dazu: „Ein Remis wäre wohl gerecht gewesen.“

Eberau – Grafenschachen 3:2. Auch der SV Eberau durfte am Sonntag das erste Mal im neuen Jahr über einen vollen Erfolg jubeln, denn bei Gluthitze gewann man gegen die bis dahin ungeschlagenen Grafenschachener mit 3:2. „Dabei hätten wir es sicher einfacher haben können“, sagte SVE-Sektionsleiter Andi Gutleben, der den schnellen Ausgleich zum 1:1 und auch den Anschluss zum 3:2 meinte. Und dennoch brachten es die Hausherren dann relativ souverän über die Zeit, wie auch SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer erklärte: „Wir waren nach drei Matches in acht Tagen am Limit. Es waren in unserem Spiel insgesamt zu viele Fehler drin.“

Gemeinde Tobaj – Rechnitz 0:1. Nach dem optimalen Start mit zwei Siegen verlor der Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj nun auch sein erstes Spiel. Unbedingt notwendig wäre das nicht gewesen, aber weil die Elf von Jochen Keglovits an diesem Tag nicht immer die richtigen Entscheidungen traf, verlor man gegen kämpferisch starke Rechnitzer mit 0:1. Mann des Tages war hierbei Peter Gergo, der nach 40 Minuten das einzige Tor der Partie erzielen sollte. „Es war grundsätzlich nicht unverdient“, sagte Obmann Harald Füzi, der schmunzelnd ergänzte: „Tabellenführer liegen uns ja.“ Das waren die Tobajer bis zuletzt – jetzt nicht mehr. „Diese Niederlage ist aber sicher kein Beinbruch, sondern zeigt, dass unsere bisherigen Leistungen keine Selbstvertändlichkeit waren“, analysierte Obmann-Stellvertreter und Tobaj-Stürmer Lukas Spirk.

Großpetersdorf – Heiligenkreuz 0:0. Keinen Gewinner fand das Treffen zweier Teams, die mit jeweils einem Sieg gestartet waren. Und trotz der späteren Nullnummer war es von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe, das laut Heiligenkreuz' Sportlichem Leiter Markus Jost auch „2:2 ausgehen“ hätte können. Er meinte weiter: „Im Grunde geht das Ergebnis in Ordnung.“ Die Hausherren, die auf einige Stammkräfte verzichten mussten, haderten mit einem vergebenen Elfer. Der hätte wohl die drei Punkte gebracht. SVG-Obmann Harald Schneller: „Mit unserer personellen Situation können wir mit vier Zählern aber ganz gut leben.“

Güssing – Rotenturm 2:5. Als aktuell einzige 2. Liga Süd-Mannschaft muss der SV Güssing weiter auf den ersten Punkt warten. Dabei gastierte am Samstag der neue Tabellenführer in der Burgstadt und hatte mit Erik Burai abermals den prägenden Protagonisten mitgebracht. Der junge Stürmer erzielte schon seinen zweiten Viererpack der Saison und stellte so die Weichen auf Auswärtssieg. „Es war eine klare Angelegenheit und unterm Strich ein guter Auftritt“, sagte Rotenturm-Trainer Mario Portschy, während Güssing-Assistent Jakob Burits ergänzte: „Leider kassierten wir nach einem brutalen Fehler das 1:2, ehe wir dann nur noch wenig zusammenbrachten.“

St. Martin – Olbendorf 0:5. Nun ist auch der SV Olbendorf vollends in der neuen Saison angekommen, denn nach zwei Niederlagen ließ man am Samstag dem Aufsteiger aus St. Martin keine Chance. Dabei hatten die Gäste gar noch einige Ausfälle zu verkraften, aber die Elf von Trainer Michael Heidegger kickte richtig gut und erzielte auch zu den richtigen Zeitpunkten die Tore. Spätestens mit dem Doppelschlag in der 58. und der 60. Minute durch Angreifer Kevin Schenner war alles entschieden – sehr zur Freude von SVO-Sektionsleiter Dietmar Graf: „Dieses Erfolgserlebnis wird uns allen guttun. Unsere Elf ist als echtes Team aufgetreten – top!“

Statistik:

UFC Z-Immobilien Markt Allhau – SV Golf- & Thermenregion Stegersbach 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (28.) Balazs, 1:1 (69.) Jamoul, 2:1 (78.) Sziklasi. Reserve: 8:1 (Liuba 4, Simon Fink, Rusz 2, Thomas Kraus; Bischof).SR: Gregorits.- Thermenstadion, 300.Markt Allhau: Florian Tripaum; Sziklasi, Radics, Devecseri; Binder, Stumpf, Kucera (46. Racz), Prettner, Aizenpreisz; Jamoul (90. Urbauer), Tihanyi. Stegersbach: Pergel; Fritz (46. Bencsics), Mad, Urban; Huber, Penzinger; Strobl, Benkö, Garger; Balazs (70. Berzkovics), Poandl.

UFC Lumitech Jennersdorf – SV Redlove Kukmirn 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (45.) Bakanic, 2:0 (51.) Michael Wagner, 3:0 (74.) Resch, 3:1 (90.) Ruiß. Reserve: 4:2 (Kusch, Janosch, Ehrenhofer, Eigentor; Kappel, Sebastian Ernst).SR: Kern.- Jennersdorf, 215. Jennersdorf: Tschandl; Dunkl, Bakanic, Franz-Peter Wagner (81. Knaus), Matthias Wagner; Halb; Boandl, Vajda, Cuk (81. Janosch), Mrazek (60. Resch); Michael Wagner (70. Herzenjak). Kukmirn: Knar; Weinhofer, Matthias Scholz, Felix Heindl, Mayer; Gaal (60. Schabhüttl), Kulovits, Schnecker (70. Ruiß), Unger, Frühmann; Julian Heindl (89. Kappel).

SV Marsch Neuberg – SV Mühlgraben 2:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (4.) Vikario, 2:0 (38.) Halavuk, 2:1 (55.) Dudajek. Gelb-Rote Karte: Halavuk (58., Foul). Reserve: 14:2 (Lukas Kantauer 3, Kovacs 4, Pelzmann 2, Georg Konrad 3, Fabian Radakovits, Alex Neubauer; Stangl, Zieger). SR: Stojanovic.- Neuberg, 200. Neuberg: Posch; Manuel Neubauer (64. Gruber), Halavuk, Plank, Paul; Vikario, Farkas; Csencsits (80. Raffael Radakovits), Golubar, Weber (92. Fabian Radakovits); Hajdic. Mühlgraben: Skodnik; Karner, Dudajek, Vurcer, Glanz (75. Prem); Matovina, Simon Kropf; Kahr, Manuel Kropf (75. Pfeifer), Heiter; Huc.

SV Wica Eberau – SC Grafenschachen 3:2 (2:1).- Torfolge: 1:0 (5.) Draxler, 1:1 (10.) Kosnik, 2:1 (18.) Mayer, 3:1 (55.) Beli, 3:2 (58.) Nico Halwachs. Reserve: 1:2 (Kopcsandy; Jörg Thier 2).SR: Dinleyici.- Eberau, 140.Eberau: Levay; Hafner (74. Horvath), Patrick Kraller, Bardics, Pataki; Abert (90. Schrammel), Szvetits, Pomper, Mayer (93. Johannes Kovacs); Beli, Draxler. Grafenschachen: Buchegger; Rudolf, Luif, Lang, Pimperl (46. Jahrmann); Nico Halwachs, Hart (81. Hofer), Fabian Strobl, Wenzl, Michael Strobl (64. Binder); Kosnik.

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – SV Speedarena Rechnitz 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (40.) Gergo.Reserve: 3:1 (Georg Jandrisits 2, Kopeszki; Mandl). SR: Erdem.- Dt. Tschantschendorf, 340.Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Oswald (73. Konrad); Lukavecki, Schendl; Robin Jautz-Lackner, Julian Jautz-Lackner (50. Dragovic), Herceg (86. Rosenecker); Spirk. Rechnitz: Cividino; Resetar, Schreiner, Nimac (76. Taschek), Pfahnl; Valkovszki; Gollerits, Werderitsch (88. Preinsperger), Dorner, Szanto (93. Cernut); Gergo.

SV Elektro Unger Großpetersdorf – SV Heiligenkreuz 0:0.-Reserve: 2:1 (Stefan Gabriel, Sagmeister; Thomas Wallesz). SR: Kuzat.- Elektro Unger-Arena, 100. Großpetersdorf: Rengel; Unger (67. Resner), Fisli, Stefan Hetyei, Hötschl; Giber, Tiba; Gottfried (78. Jani), Valentin Gabriel, Steinbauer (67. Nagy); Wurglits.Heiligenkreuz: Thaller; Merdian, Kardos, Fabsits, Poczak; Hrgar, Köppel; Schlener (73. Harjac), Humar, Jan Willgruber; Fekete.

SV Güssing – ASK Korkisch Rotenturm 2:5 (1:3).-Torfolge: 0:1 (15.) Burai, 1:1 (17.) Mesko, 1:2 (34.) Burai, 1:3 (45.) Burai, 1:4 (58.) Burai, 1:5 (74.) Postmann, 2:5 (93.) Mesko.Reserve: 1:2 (Weber; Postmann, Pfeffer).SR: Fercher.- Güssing, 150.Güssing: Graf; Mikovits (58. Kienzl), Jonas Kroboth, Kosik, Zinkl (46. Weber); Kantor (88. Stampfel), Peterszel; Laky, Rasser, Nemeth (73. Manolis Heindl); Mesko.Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger (73. Varnai), Selimovic (73. Wiesler), Szabo, Gröller; Luckerbauer (52. Postmann), Horvath (77. Hassuneh), Sauhammel, Zapfel (77. Kappel); Burai, Gräf.

ASV Pizzeria Palermo St. Martin – SV Olbendorf 0:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (25.) Radostits, 0:2 (44.) Bevk, 0:3 (58.) Schenner, 0:4 (60.) Schenner, 0:5 (68.) Pusnik. Reserve: 7:0 (Rucker 3, Schulter 2, Hoschek, Peischl). SR: Faruk Sevik.- St. Martin, 100.St. Martin: Bozek; Gmeindl-Neubauer, Prem, Panic, Lipp; Tigeli (56. David Mayer), Windisch; Nico Mayer (84. Hoschek), Kreso, Lendl (56. Thiago); Vhrunc Pfeifer. Olbendorf: Wukitsevits; Trenker, Radostits, Haadl; Plank, Thomas Nebl; Holper, Bevk (74. Tuider), Pusnik; Handel Mazetti (74. Heschl), Schenner.