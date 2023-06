2. Liga Süd mit einigen Trainer-Rochaden

Die letzten Meisterschaftswochen sind auch immer der Startschuss für die Planungen der nächsten Saison. So werden in der 2. Liga Süd in der Spielzeit 2023/24 auch einige neue Cheftrainer auf den jeweiligen Betreuerbänken sitzen. In Rechnitz etwa, wo der ehemalige Klasse-Stürmer Joachim „Para“ Parapatits sein 2. Liga-Comeback feiern wird. Dabei übernimmt der Markt Neuhodiser den SV Rechnitz. „Er ist nicht nur ein guter Freund des Vereins, sondern auch ein echter Fachmann“, so Obmann Harald Füzi dazu. Der scheidende Trainer Attila Banfalvi verlässt den SVR aus eigenen Stücken. Füzi: „Er hat schon früh gesagt, dass er eine Pause benötigt.“ Nicht die einzige 2. Liga-Rochade, denn in Stegersbach wird Ex-Heiligenbrunn-Coach Michael Strobl-Halper aufschlagen. Ungewiss ist die Nachfolge von Hannes Posch in Mühlgraben. Den SVM-Erfolgstrainer zieht es in die Steiermark zurück.

Foto: BVZ