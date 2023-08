2. Liga Süd: Nur Aufsteiger Tobaj trotzte dem Regen

Gemeinde Tobaj – Olbendorf 6:2. Die neue 2. Liga Süd-Saison ist eröffnet, wenn auch in abgeschwächter Form. Sieben von acht eigentlich eingeplanten Partien fielen am Wochenende den Regenfällen zum Opfer, einzig beim Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj konnte am Sonntag gekickt werden. „Freitag und Samstag wäre es überhaupt nicht gegangen, aber wir wussten, dass es für Sonntag eine Chance geben würde“, sagte Tobajs Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk und ergänzte: „Wir haben uns dann um 8 Uhr vormittags getroffen, der Platz wurde kommissioniert und einer Austragung stand nichts mehr im Wege.“

Die Wiese in Dt. Tschantschendorf war dann wenige Stunden später super zu bespielen und die Hausherren zeigten gleich, was ihnen steckt. Schon vor der Pause diktierte die ASV-Elf von Jochen Keglovits, vergab einige gute Möglichkeiten, um nach knapp 40 Minuten mit 0:1 hintenzuliegen - Domen Bevk traf per Elfer zur Gäste-Führung. „Das stellte den Spielverlauf auf den Kopf“, so Spirk, der aber nur wenige Minuten später selbst per Strafstoß den Ausgleich herstellte. „So knapp vor der Pause war das wie eine 'Watsch'n' für uns“, erklärte Olbendorf-Obmann Willi Csar und fügte an: „Nach dem Doppelschlag kurz nach Seitenwechsel war es eigentlich vorbei.“ In den zweiten 45 Minuten kickte der Aufsteiger nämlich furios, stellte schnell durch Luka Dragovic (48., 53.) auf 3:1, ehe abermals Spirk die Begegnung nach 78 Minuten entschied. Csar: „Sie waren irrsinnig stark, auch wenn wir sie defensiv durchaus knacken hätten können.“ In Tobaj war man natürlich zufrieden: „Das ist für uns ein Top-Start. Wir haben gegen einen gestandenen 2. Liga-Klub gezeigt, dass wir mehr als nur mithalten können. Ein in der Höhe verdienter Sieg“, so Spirk.

Die abgesagten Spiele vom Wochenende werden mit hoher Wahrscheinlichkeit allesamt am kommenden Dienstag nachgeholt. Einzig die Begegnung zwischen dem SV Neuberg und dem UFC Markt Allhau könnte schon am morgigen Dienstag gespielt werden. Da standen die beiden Vereine zu Wochenbeginn im regen Austausch.

Statistik:

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – SV Olbendorf 6:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (39., Elfmeter) Bevk, 1:1 (45., Elfmeter) Spirk, 2:1 (48.) Dragovic, 3:1 (53.) Dragovic, 4:1 (78.) Spirk, 5:1 (81.) Julian Jautz-Lackner, 5:2 (89.) Pusnik, 6:2 (92.) Spirk. Reserve: abgesagt. SR: Nemeth.- Dt. Tschantschendorf, 380.Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Oswald (83. Haasz); Schendl (73. Konrad), Lukavecki; Robin Jautz-Lackner (83. Winkelbauer), Dragovic, Herceg (60. Julian Jautz-Lackner); Spirk. Olbendorf: Halilovic; Haadl (57. Trenker), Faszl, Radostits; Thomas Nebl, Plank; Pusnik, Csencics, Bevk; Tuider (57. Heschl), Schenner.

Die abgesagten Spiele der 1. Runde:

Großpetersdorf – Mühlgraben, Jennersdorf – Rechnitz, Neuberg – Markt Allhau, St. Martin – Stegersbach, Kukmirn – Grafenschachen, Eberau – Rotenturm, Güssing – Heiligenkreuz.