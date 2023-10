2. Liga Süd-Spitze: Vier Teams um die Krone

Stegersbach – Eberau 3:1. Einen verdienten Heimsieg feierte der SV Stegersbach im Verfolgerduell mit dem SV Eberau. Damit holte die SVS-Elf von Interimstrainer Joachim Poandl den Jennersdorfer Tabellenführer nach Punkten ein und reist so mit gutem Gefühl zum Top-Spiel in die südlichste Bezirkshauptstadt. Gegen die ebenfalls im Spitzenfeld stehenden SVE-Gäste kickte man über weite Phasen richtig stark, ging früh durch Manuel Fritz mit 1:0 in Führung, während auch der zwischenzeitliche Ausgleich von Maxi Mayer den Hausherren keinen Knacks gab. So konterte Philip Penzinger noch vor der Pause mit dem 2:1 und Zsolt Balasz entschied die Begegnung in Minute 72 endgültig. „Es war eine unserer besten Saisonleistungen und der Sieg eigentlich nie in Gefahr“, lobte SVS-Assistent Manfred Petrus den Auftritt seiner Elf. Im Gegenzug erkannte Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben die Stärke des ehemaligsten Regionalligisten an: „Stegersbach war einfach besser und sie gewannen verdient.“

Markt Allhau – Jennersdorf 1:1. Ein absolutes Top-Spiel bekamen die knapp 200 Zuseher am Samstagabend im Allhauer Waldstadion zu sehen. Der Jennersdorfer Tabellenführer gastierte beim Burgenlandliga-Absteiger und von Beginn an entwickelte sich eine schnelle, rasante und richtig gute Begegnung. Die Hausherren fanden dabei besser ins Spiel und Stefan Binder traf früh zur Führung. Knapp 30 Minuten waren die Allhauer dann auch tonangebend, ehe die Gäste immer stärker wurden und sich die ersten Möglichkeiten erarbeiteten. Es dauerte aber bis zur 75. Minute, ehe Michael Wagner den Punkt fixierte. „Man hat schon gesehen, dass sie in der Tabelle nicht umsonst vorne stehen“, sagte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte: „In Summe war das Remis für mich gerecht.“ In der südlichsten Bezirkshauptstadt meinte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl zur Punkteteilung: „Hut ab vor unseren Burschen und deren grandiosen Leistung! Für mich war das Werbung für 2. Liga Süd-Fußball.“

St. Martin – Gemeinde Tobaj 1:6. Mit einem Kantersieg gewann die Tobajer Elf von Jochen Keglovits das Aufsteigerduell mit dem ASV St. Martin. Beide stiegen im Sommer aus der 1. Klasse in die 2. Liga auf und mit einer so deutlichen Angelegenheit war eigentlich nicht zu rechnen. Schon nach knapp 28 Minuten führten die Gäste mit 4:0 und hätten es bis zur Pause auch noch höher gestalten können. „Ich habe sie immer als sehr kompakte Mannschaft gesehen, aber am Samstag standen sie ungewohnt offensiv und das wussten wir auch schnell zu nutzen“, sagte Tobajs Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk dazu. Seine Truppe erhöhte nach der Pause zwischenzeitlich auf 6:0, ehe die Hausherren spät noch eine Ergebniskosmetik gelang.

Großpetersdorf – Grafenschachen 2:1. Aufatmen war am vergangenen Freitagabend im Lager des SV Großpetersdorf angesagt, denn nach dem Heimsieg gegen das Grafenschachener Top-Team schob sich die Elf von Andi Konrad wieder ins 2. Liga-Mittelfeld vor. „Das war ganz wichtig“, atmete auch SVG-Obmann Harald Schneller durch, um anzufügen: „Wir hatten insgesamt sicher mehr vom Spiel.“ Kurz vor der Pause gerieten die Hausherren durch Gäste-Akteur Gabor Hart in Rückstand. Das konnte Robert Hötschl in Minute 48 ausgleichen, ehe ausgerechnet Hart dann ein bitteres Eigentor erzielen sollte. „Das war schon ein bisschen 'Slapstick'“, haderte auch SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer, der anfügte: „Vor der Pause hätte ich nicht geglaubt, dass wir diese Begegnung verlieren könnten. Von den beiden Nackenschlägen kurz nach dem Seitenwechsel erholten wir uns dann aber nicht mehr.“

Olbendorf – Rotenturm 0:1. Der ASK Rotenturm setzte beim kleinen Derby in Olbendorf seinen Erfolgslauf fort und ist gemeinsam mit dem Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj erster Verfolger des Spitzenduos. Gut war das Spiel am Samstag dabei nicht, aber der ASK-Elf von Trainer Mario Portschy reichte ein früher Treffer von Niklas Szabo, um die drei Punkte zu entführen. „Es war keine gute Partie“, sagte auch Coach Portschy und ergänzte: „An diesem Tag trafen wir fast immer die falschen Entscheidungen und wir waren nicht in der Lage, es früher zu entscheiden.“ Dennoch reichte es, auch weil die Hausherren mit ihrer Personalsituation zu kämpfen hatten und offensiv über weite Strecken harmlos blieben. SVO-Sektionsleiter Dietmar Graf: „Mich ärgert unser Gegentreffer ungemein, weil so ein Tor nicht einmal eine Nachwuchsmannschaft bekommen sollte.“

Neuberg – Güssing 2:0. Als „wahnsinnig wichtig“ stufte Neuberg-Obmann Martin Konrad den Heimsieg im Südderby gegen den SV Güssing ein. Die Hausherren mühten sich nach guter Anfangsphase nämlich über weite Strecken und taten sich mit den gut eingestellten Gästen schwer. So brauchte es die Extraklasse des kroatischen Legionärs Josip Golubar, um die drei Punkte sicherzustellen. Der offensive Mittelfeldspieler traf in Minute 19 zur Führung und in der Nachspielzeit dann zum Endstand. Konrad weiter: „Es war bis zum Schluss spannend, auch weil immer etwas passieren hätte können.“ Bei den Gästen trauerte man einem möglichen Remis nach. Assistent Jakob Burits: „Ein Unentschieden wäre sicher gerecht gewesen, auch wenn uns im letzten Drittel ein wenig die Ideen fehlten.“

Heiligenkreuz – Rechnitz 2:4. Der HSV aus Heiligenkreuz kämpft mit seiner Form und noch mehr mit seinen Ergebnissen. Auch gegen personell angeschlagene Rechnitzer konnte man nicht punkten und bleibt so im unteren Drittel drin. „Es war für uns sicher etwas drin, aber wir machen derzeit viel zu viele Fehler“, sagte Heiligenkreuz' Sportlicher Leiter Markus Jost dazu, während SVR-Obmann Harald Füzi „überrascht“ vom Auswärtserfolg war. Dabei waren vor allem die beiden Legionäre Roli Szanto und Peter Gergo nicht zu halten. Füzi dazu: „Vor der Pause war es ausgeglichen, ehe das Ergebnis dann sicher verdient war.“

Mühlgraben – Kukmirn 1:3. Der SV Kukmirn feierte in Mühlgraben einen extrem wichtigen Sieg und die Elf von Mario Bauer bleibt am unteren Tabellenmittelfeld zumindest dran. Schnell traf Robin Bleyer nach einem Standard zum 0:1, ehe auch die Hausherren in die Begegnung fanden und durch Elias Niederl kurz vor der Pause ausglichen. Eine abermalige Standardsituation ermöglichte Lukas Unger das 1:2 – Bleyer machte spät den Deckel drauf. „Nach der erneuten Führung für die Kukmirner wurde es für uns schwierig. Es ist natürlich enttäuschend, aber wir wollen nun bis zur Winterpause noch einige Punkte sammeln“, sagte SVM-Sektionsleiter Florian Jud zum Status quo.

Statistik:

SV Golf- & Thermenregion Stegersbach – SV Wica Eberau 3:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (12.) Fritz, 1:1 (23.) Mayer, 2:1 (31.) Penzinger, 3:1 (72.) Balazs.

Reserve: 7:2 (Tecic 2, Haas 2, Serifi, Resner, Pelzmann; Schrammel, Barilovits).

SR: Thiel.- Thermenstadion, 180.

Stegersbach: Rengel; Tobias Strobl, Fritz (82. Resner), Mad, Urban; Garger (71. Benkö), Bencsics, Huber; Penzinger (90. Berzkovics), Balazs, Poandl (71. Faulend).

Eberau: Levay; Horvath, Patrick Kraller, Bardics, Traupmann (32. Rambeck); Pataki, Szvetits (78. Schrammel), Pomper, Mayer; Draxler, Beli.

UFC Markt Allhau – UFC Lumitech Jennersdorf 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (14.) Binder, 1:1 (75.) Michael Wagner.

Reserve: 6:2 (Liuba 3, Fischer, Rusz, Jan Krutzler; Kusch, Trippold).

SR: Wandl.- Markt Allhau, 180.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Sziklasi, Devecseri, Teller, Aizenpreisz (64. Racz); Binder, Stumpf, Radics (76. Jan Krutzler), Prettner, Psihoda; Jamoul (76. Tihanyi).

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl (92. Oliver Deutsch), Knaus, Bakanic, Matthias Wagner; Cuk, Halb, Mrazek (83. Janosch); Boandl (80. Herzenjak), Michael Wagner, Vajda.

ASV Baubedarf Niederer St. Martin/Raab – ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj 1:6 (0:4).-

Torfolge: 0:1 (14.) Robin Jautz-Lackner, 0:2 (19.) Robin Jautz-Lackner, 0:3 (25.) Herceg, 0:4 (27.) Konrad, 0:5 (58.) Konrad, 0:6 (75.) Dragovic, 1:6 (92.) Vhrunc Pfeifer.

Reserve: 3:0 (Schulter, Brückler, Hoschek).

SR: Ziermann.- St. Martin, 100.

St. Martin: Bozek; Gmeindl-Neubauer, Panic, Prem, Lipp; David Mayer, Holzmann; Kreso (75. Schulter), Nico Mayer (37. Thiago), Lendl (75. Hoschek); Vhrunc Pfeifer.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner (78. Brenner), Horvat, Roth, Oswald (59. Winkelbauer); Schendl (70. Rosenecker), Lukavecki; Herceg, Dragovic, Robin Jautz-Lackner; Konrad (78. Keller).

SV Elektro Unger Großpetersdorf – SC Grafenschachen 2:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (41.) Hart, 1:1 (48.) Hötschl, 2:1 (53., Eigentor) Hart.

Reserve: 1:1 (Sagmeister; Schuh).

SR: Ceri.- Elektro Unger-Arena, 120.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Fisli, Tiba, Matthias Hetyei; Wurglits, Giber, Hötschl, Steinbauer; Gottfried, Valentin Gabriel.

Grafenschachen: Buchegger; Rudolf, Luif, Zankl, Fabian Strobl; Jahrmann (58. Grandits), Wenzl; Nico Halwachs, Hart (70. Hofer), Pimperl (85. Thier); Kosnik.

SV Olbendorf – ASK Korkisch Rotenturm 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (13.) Szabo.

Reserve: 0:4 (Keszeg, Guger, Varnai, Florian Mayer).

SR: Bekteshi.- Olbendorf, 150.

Olbendorf: Halilovic; Heschl, Handel Mazetti, Faszl, Haadl (9. Michael Gallop/81. Raphael Gallop); Holper (89. Ibrovic), Nebl, Bevk, Schenner, Pusnik; Tuider (81. Glatz).

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Szabo, Gröller; Sauhammel, Ochsenhofer; Luckerbauer (68. Hemmer), Adam Horvath (48. Postmann), Gangoly (89. Keszeg); Balogh (46. Pfeffer).

SV Marsch Neuberg – SV Güssing 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (19.) Golubar, 2:0 (92.) Golubar.

Reserve: 4:2 (Lukas Kantauer 2, Liber, Kovacs; Pratter, Mikovits).

SR: Stojanovic.- Neuberg, 300.

Neuberg:Posch; Manuel Neubauer (84. Novakovits), Marth, Plank, Paul; Fabian Radakovits, Farkas (63. Pelzmann); Csencsits, Golubar, Raffael Radakovits (93. Steiner); Hajdic.

Güssing: Kedl; Nemeth, Peterszel, Jonas Kroboth, Kienzl; Kosik, Kantor; Mesko, Weber, Laky; Rasser.

SV Heiligenkreuz – SV Rechnitz 2:4 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (6.) Gergo, 1:1 (10., Elfmeter) Jan Willgruber, 1:2 (32.) Schreiner, 1:3 (51.) Gergo, 2:3 (53.) Jan Willgruber, 2:4 (56.) Gergo.

Reserve: 2:0 (Janosch, Slezak).

SR: Luef.- Waldstadion, 80.

Heiligenkreuz: Thaller; Merdian (70. Slezak), Mirth, Hrgar, Poczak; Köppel (58. Marvin Wallesz), Humar; Schlener (70. Janosch), Kos Harjac (46. Windisch), Jan Willgruber; Fekete.

Rechnitz: Cividino; Gollerits, Preinsperger, Resetar, Brunner, Pfahnl; Simon (64. Mandl), Schreiner, Langer, Szanto; Gergo (90. Kaiser).

SV Mühlgraben – SV Redlove Kukmirn 1:3 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (5.) Bleyer, 1:1 (42.) Niederl, 1:2 (59.) Unger, 1:3 (82.) Bleyer.

Reserve: 0:1 (Steiner).

SR: Nemeth.- full speed-Arena, 200.

Mühlgraben: Skodnik (7. Propst); Kahr, Vurcer, Dudajek, Karner; Hutter, Matovina; Niederl, Simon Kropf, Prem (73. Hösch); Heiter.

Kukmirn:Knar; Frühmann (28. Kappel), Scholz, Horvath, Mayer; Kulovits, Felix Heindl; Schnecker (82. Schabhüttl), Unger, Bleyer; Julian Heindl (66. Gaal).