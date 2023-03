2. Liga Süd-Titelkampf mit kuriosen Wendungen!

Werbung

MÜHLGRABEN - JENNERSDORF 3:3. Der südlichste Teil des Burgenlandes hatte sich am letzten Samstag herausgeputzt, denn das große Derby zwischen dem SV Mühlgraben und dem UFC Jennersdorf stand auf dem 2. Liga-Plan. Weil nicht nur die tabellarischen Vorzeichen Spannung garantierten, wollten sich knapp 600 Zuseher das Spiel nicht entgehen lassen. Und sie wurden auch von Beginn an nicht enttäuscht. Beide Teams legten alles in die Waagschale und bekämpften sich über 90 Minuten.

„Von der ersten bis zur letzten Minute war das Derby pur“, sagte auch Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl, der anfügte: „Wie unser Team nach dem 1:3 und der Roten Karte reagierte, war stark. Dafür ein Pauschallob an alle!“

Die Hausherren, die nach knapp 60 Minuten komfortabel vorne lagen und nach einer Roten Karte für Dominik Müller auch in numerischer Überzahl agierten, verspielten die Führung noch und vergaben so den möglichen ersten Platz.

„Natürlich ist es schade, dass wir das 3:1 nicht drüber brachten“, analysierte Mühlgraben-Sektionsleiter Florian Jud und meinte weiter: „Wir bekamen zwei blöde Gegentore. Dennoch: Respekt an Jennersdorf, die in Unterzahl dann richtig aufdrehten.“

STATISTIK:

SV MÜHLGRABEN - UFC LUMITECH JENNERSDORF 3:3 (1:1).- Torfolge: 1:0 (25.) Stangl, 1:1 (43.) Müller, 2:1 (51.) Matovina, 3:1 (58.) Simon Kropf, 3:2 (72.) Bakanic, 3:3 (78., Elfmeter) Stefan Deutsch.

Rote Karte: Müller (61., Notbremse).

Reserve: 2:3 (Wolf 2; Raphael Deutsch, Karner, Unger).

SR: Kern (M: durchschnitt/J: durchschnitt).- full speed-Arena, 600.

Mühlgraben: Bilalic; Niederl, Dudajek, Vurcer, Kahr; Hutter (81. Karner), Matovina; Simon Kropf, Prem, Stangl; Fink.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl (81. Ehrenhofer), Bakanic, Müller, Matthias Wagner; Stefan Deutsch, Halb, Vajda; Herzenjak (46. Gumhold), Michael Wagner, Boandl (62. Mrazek).

SCHLAINING - OLBENDORF 1:2. Der ASK Schlaining verliert das wichtige Duell gegen Olbendorf und so auch den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld. „So geht es sicher in die 1. Klasse“, war Sektionsleiter Ernst Simon angesäuert und schoss nach: „Da war kein Biss und die zweite Halbzeit war nicht zum Anschauen.“ Die Hausherren führten nach 16 Minuten dank Manuel Zahrl, um kurz nach der Pause durch Marc Handel Mazetti das 1:1 zu kassieren. Spät markierte dann Benjamin Batori-Toth das 1:2 und ließ den SVO-Tross so jubeln. „Sehr wichtig für uns und es war auch verdient“, sagte der Sportliche Leiter Ronald Jallitsch.

STATISTIK:

ASK SCHLAINING - SV OLBENDORF 1:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (16.) Zahrl, 1:1 (47.) Handel Mazetti, 1:2 (85.) Batori-Toth. Reserve: 3:1 (Draxler, Szelinger, Arth; Werderits).

SR: Bukvic (S: gut/O: sehr gut).- Schlaining, 175.

Schlaining: Zsifkovits; Zahrl, Bürger, Florian Glösl, Tobias Glösl; Putz (70. Niklas Mikovits), Bencsics; Mamic, Stelzer (62. Felegyhazi), Nagy (52. Dzaferovic); Petric.

Olbendorf: Halilovic; Trenker, Faszl, Radostits, Heschl; Nebl (62. Holper); Handel Mazetti (87. Tuider), Plank (89. Krsic); Hitrec; Cakarun, Batori-Toth.

GROSSPETERSDORF - EDELSERPENTIN 1:0. Nur für eine Woche hatte die SpG Edelserpentin den ersten Platz in der 2. Liga Süd inne, ehe man nun wieder Grafenschachen den Vortritt lassen musste. Der Grund hierfür? Das 0:1 beim Großpetersdorfer Aufsteiger, der seinerseits selbst vorne heranrückt. „Für mich wäre ein Remis gerecht gewesen. Allzu viele Möglichkeiten gab es nämlich nicht“, erklärte SpG-Obmann Konrad Renner, dessen Elf in Minute 62 durch Robert Hötschl den Nackenschlag erhielt, der Großpetersdorf mit Oberhaupt Harald Schneller jubeln ließ: „Die erste Halbzeit fand ich sehr schnell und intensiv. Irgendwann war klar, dass der, der das erste Tor schießen würde, auch gewinnen wird. Das waren zum Glück wir.“

STATISTIK:

SV OK-ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF - SPG EDELSERPENTIN 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (62.) Hötschl.

Reserve: 2:5 (Appenzeller, Jani; Henrik Farkas 2, Valentin Horvath 2, Bendra).

SR: Cetiner (G: durchschnitt/E: kein Kommentar).- Großpetersdorf, 150.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Krenn, Tiba, Stefan Hetyei; Nagy, Giber, Gabriel (70. Schmalzer), Hötschl; Füleki, Wurglits.

Edelserpentin: Malits; Zupanko, Prahic, Halavuk, Muji; Adorjan, Angyan, Csencsics, Simon (58. Rozmaric), Benkö; Endrit Mucolli.

NEUBERG - STEGERSBACH 0:5. Mit zwei Siegen war der SV Neuberg in die Rückrunde gestartet, um nun bei einem der Süd-Klassiker eine heftige Niederlage zu kassieren. Schon nach einer halben Stunde führten die Gäste, die 2023 selbst zwei Niederlagen erlitten, nach drei Oliver Poandl-Toren und einem Treffer von György Vass mit 4:0.

„Wir können uns bei unseren Fans nur entschuldigen“, erklärte SVN-Obmann Martin Konrad und schoss nach: „Schon die Trainingswoche war mit einigen Ausfällen nicht gut.“ Das merkte man gegen Stegersbach auch. Dort herrschte Erleichterung, da man sich die bedrohte Zone weiter vom Leib hält. SVS-Trainer Manfred Petrus: „Beide Teams kämpften mit Ausfällen und wir konnten dann besser damit umgehen.“

STATISTIK:

SV MARSCH NEUBERG - SV GOLF- & THERMENREGION STEGERSBACH 0:5 (0:4).-

Torfolge: 0:1 (6.) Poandl, 0:2 (17.) Poandl, 0:3 (24.) Vass, 0:4 (29.) Poandl, 0:5 (74.) Oswald.

Reserve: 5:2 (Kovacsits 2, Alex Neubauer, Kovacs, Georg Konrad; Serifi, Eugen Strobl).

SR: Tosun (N: gut/S: kein Kommentar).- Neuberg, 200.

Neuberg: Sebastian Kracher; Maikisch, Draguljic, Niklas Konrad, Paul; Radakovits, Steiner (46. Szuborics); Csencsits (75. Pelzmann), Golubar, Nico Knor (75. Fabio Ressner); Hajdic.

Stegersbach: Slukic; Oswald, Fritz, Kalamar, Jautz-Lackner; Faulend (78. Tecic), Mad, Berzkovics (46. Zsifkovits), Heiter (72. Hirmann); Vass (78. Resch), Poandl.

JABING - GRAFENSCHACHEN 0:1. Trotz vieler personeller Probleme legte der ASK Jabing einen starken Heim-Auftritt hin. Dieser wurde am Ende aber nicht mit einem Punkt belohnt. „Wir setzten eigentlich alles um, was wir uns vorgenommen hatten. Nur ließen wir leider fünf, sechs Top-Chancen aus“, so ASK-Coach Marc Seper, der anfügte: „Dennoch nehmen wir viel Positives mit.“ Das können auch die Gäste, die erstmals im neuen Jahr voll punkteten. Dabei hielt Goalie Patrick Buchegger die Null und vorne traf Edelzangler Nico Halwachs in Minute 53 zum 0:1. SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer: „Es war ein echt harter Fight. Wir waren dann letztendlich effektiver als die Jabinger.“

STATISTIK:

ASK AUTOMOBILE SIMON JABING - SC GRAFENSCHACHEN 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (53.) Nico Halwachs.

Reserve: 2:10 (Tauss, Garger; Linhart 3, Hofer 3, Giefing 2, Andre Wappel, Schützenhofer).

SR: Thiel (J: gut/G: durchschnitt).- Pinka Arena, 120.

Jabing: Lalic; Graf, Hupfer, Schreiner, Pulay; Benjamin Bogad, Strobl, Sagmeister (82. Kamper), Valika; Doppler, Gergo.

Grafenschachen: Buchegger; Thier, Zankl, Luif, Pimperl; Rudolf (85. Coric); Binder, Jahrmann, Loidl (58. Wenzl); Hart (87. Meljanac), Nico Halwachs.

RECHNITZ - HEILIGENKREUZ 2:2. Das enge 2. Liga-Mittelfeld-Rennen ging munter weiter. So auch am Samstag in Rechnitz, wo es nach über 90 intensiven Minuten keinen Sieger gab. Hochklassig war das Duell nicht, dafür spannend bis zum Ende. Die Gäste führten nach einem Treffer von Elias Neubauer bis in die Schlussphase. Rechnitz glich durch Florian Kurtz aus, um keine vier Minuten später wieder hinten zu liegen. Ein strittiger Elfer von Bence Pergel besiegelte in der Nachspielzeit dann die Punkteteilung. „Nach der ersten Halbzeit müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, so Rechnitz-Pressesprecher Michael Riedler, während Heiligenkreuz‘ Sportlicher Leiter Markus Jost ergänzte: „Es sind für uns schon zwei verlorene Punkte.“

STATISTIK:

SV SPEEDARENA RECHNITZ - SV HEILIGENKREUZ 2:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (17.) Neubauer, 1:1 (81.) Kurtz, 1:2 (85.) Nyari, 2:2 (91., Elfmeter) Pergel.

Reserve: 1:1 (Schwarz; Slezak).

SR: Fercher (R: durchschnitt/H: durchschnitt).- Speedarena, 150.

Rechnitz: Cividino; Simon (67. Kurtz), Nimac, Bolla, Pfahnl; Resetar, Langer, Gollerits, Werderitsch (80. Dorner); Pergel, Szanto.

Heiligenkreuz: Thaller; Gaal, Kardos, Neubauer, Poczak; Mirth, Köppel; Fabsits (86. Merdian), Cuk, Strobl (68. Nyari); Fekete.

ROTENTURM - HEILIGENBRUNN 4:2. Der ASK Rotenturm bleibt am Spitzentrio dran und ist erster Verfolger der drei Top-Teams. Anders die Lage beim SV Heiligenbrunn, der wie der ASK Schlaining, den Anschluss nach oben verliert. „Ein Doppelschlag hat es leider entschieden“, haderte Heiligenbrunns Sportlicher Leiter Thomas Kedl. Die Hausherren kamen schwer in die Begegnung, wurden mit Fortdauer aber immer besser. Nach der Pause und mit dem 3:2 im Rücken schaffte man es, die Begegnung relativ souverän drüber zu bringen. Trainer Mario Portschy dazu: „Es war wie erwartet schwer, da sie Qualität haben. Mit dem 4:2 kehrte dann Ruhe ein.“

STATISTIK:

ASK KORKISCH ROTENTURM - SV HEILIGENBRUNN 4:2 (3:2).-

Torfolge: 0:1 (6.) Vikic, 1:1 (8.) Doleschal, 1:2 (38.) Martin Pal, 2:2 (45.) Selimovic, 3:2 (45+1) Horvath, 4:2 (57.) Burai.

Reserve: 3:0 (Panzenböck, Barbaryan, Guger).

SR: Haider (R: gut/H: gut).- Korkisch Arena, 100.

Rotenturm: Hettlinger; Szabo, Selimovic, Talaber, Brindlinger (46. Hemmer); Puhr, Ungerböck, Horvath (83. Hassuneh), Doleschal (73. Pfeffer); Balogh, Burai.

Heiligenbrunn: Hamr; Szabo, Gröller, Marcel Stettner, Strobl (60. Jost); Vikic, Marcec; Humar, Martin Pal, Vurusic; Adamic.

EBERAU - KUKMIRN 5:0. Mit einem klaren Heimsieg findet sich auch der SV Eberau in der Spitzengruppe wieder. Sieben Punkte nach drei Rückrundenspieltagen sind beachtlich, auch wenn man beim SVE einen Schritt nach dem anderen gehen will. Vor der Pause war das Geschehen dann aber nicht so klar, wie das spätere Ergebnis. Die Kukmirner vergaben selbst zwei Chancen, um von der 40. bis zur 45. Minute die Begegnung mit drei Gegentreffern zu verlieren.

„Das spielte uns in die Karten“, sagte SVE-Coach Andi Gutleben und ergänzte: „Wir schauen jetzt weiter von Spiel zu Spiel.“ In Kukmirn war man angesichts der angespannten Personalsituation mit dem generellen Auftreten nicht unzufrieden. Jetzt hofft man auf einige Rückkehrer. Der Sportliche Leiter Wolfgang Zach: „Es war dann auch in der Höhe verdient.“

STATISTIK:

SV WICA EBERAU - SV REDLOVE KUKMIRN 5:0 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (42.) Abert, 2:0 (44.) Vlasics, 3:0 (45.) Martin Bock, 4:0 (59.) Csencsits, 5:0 (61.) Csencsits.

Reserve: 6:3 (Horvath 3, Laky, Barilovits, Gasper; Kappel, Schabhüttl, Weinhofer).

SR: Stojanovic (E: sehr gut/K: gut).- Eberau, 200.

Eberau: Levay; Pataki, Bardics, Georg Bock (68. Kovacs), Rambeck (83. Barilovits); Martin Bock (68. Horvath), Szvetits, Draxler (56. Csencsits), Vlasics; Abert (83. Hamr), Skriba.

Kukmirn: Knar; Schnecker, Mayer, Matthias Scholz, Tanczos; Schreiner, Bleyer, Gotzi (54. Ruiß), Andrija Galic, Ivan Galic; Julian Heindl (60. Schabhüttl).