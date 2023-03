2. Liga Süd: Wildes Rennen um die Krone

Werbung

Hätte der SV Mühlgraben sein 3:1 in numerischer Überzahl gegen Jennersdorf über die Zeit gebracht, wäre das enge 2. Liga-Feld etwas gesplittet gewesen. So bleibt alles unglaublich eng beisammen. Leader Grafenschachen und den Neunten aus Heiligenkreuz trennen acht Zähler. Es wären zehn gewesen, wenn der SVM gewonnen hätte. „Vielleicht fühlten wir uns mit der Führung und der Roten Karte etwas zu sicher“, sagte Mühlgraben-Sektionsleiter Florian Jud, der das Derby aber als unglaubliches Erlebnis für die Gemeinde einstufte: „Es waren so viele Leute. Das war schon brutal.“ Brutal ist ein gutes Stichwort, denn das wird auch der Meisterkampf. Favoriten? Gibt es mittlerweile keinen mehr. Alle fielen schon einmal um, viele Vereine kämpfen mit der für einen Meister nötigen Konstanz. So sind auch Jennersdorf, Eberau, ja selbst Aufsteiger Großpetersdorf mittendrin statt nur dabei. So wirklich wissen will davon keiner etwas. So regiert allerorts die bekannte Fußball-Phrase: „Wir schauen von Spiel zu Spiel.“ Vermutlich fährt man in der heurigen Liga damit auch am besten.