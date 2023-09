ASK Rotenturm: Extralob abgeholt

15 Punkte nach acht Spielen: Der Saisonstart des ASK Rotenturm kann sich mehr als nur sehen lassen! So holte die teils sehr junge Mannschaft von Trainer Mario Portschy, die in diesem Jahr als Zweitauswahl des Oberwarter Regionalligisten antritt, schon fünf Siege und konnte am Samstag auch mit einem 2:1 über Markt Allhau auftrumpfen. „Das war schon ein kleines Ausrufezeichen“, freute sich der Coach und ergänzte: „Ein Lob an die gesamte Mannschaft.“ Auch wie seine Truppe trotz des zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich immer an sich glaubte, gefiel dem Fachmann. „Da haben wir sehr gut reagiert und es war dann sehr schön, dass mit Adam Horvath ausgerechnet der wohl 'kleinste' Spieler auf dem Platz per Kopfball zum Sieg traf“, sagte Portschy mit einem Augenzwinkern. Weiter geht es nun in Stegersbach. Ein Gegner, vor dem der ASK-Trainer großen Respekt hatte: „Wir wollen wieder lästig sein und den Schwung mitnehmen. Sie sind aber richtig gut.“

Tabelle. Foto: BVZ