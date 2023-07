ASK Rotenturm: Zugang von oben

Der letztjährige 2. Liga-Vierte aus Rotenturm wird mit doch verändertem Kader in die neue Spielzeit gehen. Dabei holte man den gebürtigen Ollersdorfer David Sauhammel aus Güssing zurück, während viele vielversprechende Kicker vom Burgenlandliga-Reservemeister und Kooperationspartner Oberwart den Kader verstärken. Weil man mit Alex Balogh, Philip Ungerböck, Attila Talaber und Fabian Puhr auch viel Erfahrung und fußballerische Qualität verlor, holte man sich noch den bis zum Winter in Markt Allhau kickenden Marin Glavas ins ASK-Boot. Der in Pinggau beheimatete Kroate soll mit seiner fußballerischen Klasse den Unterschied ausmachen. „Und auch unsere sehr junge Mannschaft führen“, sagte Obmann Roman Takacs und ergänzte: „Mit Kapitän Asmir Selimovic ist er unser erfahrenster Kicker. Wir erhoffen uns einiges.“