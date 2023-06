ASK Schlaining: „2. Liga ist 2. Liga“

„Das gibt es doch nicht.“ Dieser Ausdruck beschrieb die Schlaininger Gedanken über das Wochenende am besten. Dabei war das eigene 1:1-Remis gegen Stegersbach zum 2. Liga-Abschluss tabellarisch egal, aber der UFC Markt Allhau spielte nicht mit. Die Elf von Ex-Schlaining-Trainer Florian Hotwagner hätte beim Güssinger Schlusslicht einen Sieg benötigt, um fix in der Burgenlandliga zu bleiben. Den gab es beim späteren 2:4 dann nicht. „So können wir nur hoffen, dass die Ostliga auf 18 Vereine aufgestockt wird“, sagte ASK-Sektionsleiter Ernst Simon, der auch der Oberwarter Bezirk-lastigen 1. Klasse Süd in der neuen Saison nur wenig abgewinnen konnte. „Die 2. Liga ist und bleibt eben die 2. Liga. Wir wären schon gerne weiter Teil von dieser“, so Simon abschließend.

Foto: BVZ