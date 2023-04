ASK Schlaining: Zurück im Rennen?

JABING - SCHLAINING 1:3. Als „allerletzte Chance“ wurde dieses (kleine) Derby auf Schlaininger Seite ausgerufen und die Truppe rund um Florian Glösl und Kollegen hielt dem Druck stand. Mehr noch: Eigentlich beeindruckten die in dieser Saison nicht vom Glück verfolgten ASK-Kicker und gewannen den Abstiegsgipfel verdient. „Die Niederlage geht sicher in Ordnung“, resümierte auch Jabing-Trainer Marc Seper und schoss nach: „Wir konnten auch aufgrund unserer angeschlagenen Personaldecke das hohe Tempo nicht mitgehen.“ Dabei wurde bei den Hausherren vorab sogar noch der langjährige Abwehrchef Georg Wappel aus der „Fußballer Pension“ geholt, doch bei 100 Prozent kann er angesichts der Pause nicht sein. So war Erich Bencsics mit zwei Toren der Mann des Tages, während Teamkollege Manuel Zahrl den Endstand erzielte. Für die Hausherren traf Peter Gergo zum zwischenzeitlichen 1:1. „Wir haben Qualität und das hat man endlich einmal gesehen. Jetzt ist es unten wieder spannend“, so Schlainings-Sektionsleiter Ernst Simon.

STATISTIK:

ASK AUTOMOBILE SIMON JABING - ASK SCHLAINING 1:3 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (47.) Bencsics, 1:1 (53.) Gergo, 1:2 (55.) Bencsics, 1:3 (76.) Zahrl.

Reserve: Nichtantreten Schlaining.

SR: Orhan (J: gut/S: schwach).- Pinka Arena, 250.

Jabing: Lalic; Graf, Wappel (77. Deutsch), Schreiner, Bogad; Valika (10. Tauss), Strobl, Farkas, Doppler, Gergo; Hupfer (63. Sagmeister).

Schlaining: Bögöly; Csebits, Florian Glösl, Dzaferovic, Tobias Glösl (92. Klemens Mikovits); Putz, Bencsics (84. Stelzer); Zahrl, Mamic, Felegyhazi (70. Nagy); Petric (92. Lukas Postmann).

HEILIGENBRUNN - EDELSERPENTIN 1:5. Pflicht erfüllt! Der Tabellenführer von der SpG Edelserpentin gewann beim neuen 2. Liga-Schlusslicht relativ klar. Dabei wehrten sich die Hausherren erneut mit allen Kräften, aber in Punkte wollen die Bemühungen nicht wirklich umschlagen. „Zwischenzeitlich waren wir am 2:2 dran, aber mit dem 1:3 war es dann gelaufen“, resümierte der Sportliche Leiter Thomas Kedl, während SpG-Obmann Konrad Renner erklärte: „Je länger das Spiel dauerte, desto besser wurden wir.“ Der Lohn dafür? Weiter Platz eins und drei Punkte Vorsprung auf den SV Mühlgraben und Co.!

STATISTIK:

SV HEILIGENBRUNN - SPG EDELSERPENTIN 1:5 (0:1).- Torfolge: 0:1 (8., Elfmeter) Endrit Mucolli, 0:2 (50.) Benkö, 1:2 (58.) Adamic, 1:3 (71.) Strohmeyer, 1:4 (88.) Endrit Mucolli, 1:5 (103.) Endrit Mucolli.

Reserve: 1:11 (Kopfer; Valentin Horvath 6, Henrik Farkas 2, Pusztai, Lakatos, Laschober).

SR: Jandl (H: gut/E: kein Kommentar).- Heiligenbrunn, 120.

Heiligenbrunn: Hamr; Nemeth, Marcec, Marcel Stettner, Strobl; Vikic, Gröller; Szabo, Adamic, Humar; Kedl (57. Herczeg).

Edelserpentin: Malits; Zupanko, Prahic (84. Edmond Mucolli), Muji; Simon (84. Prisching), Strohmeyer (76. Pusztai), Csencsics, Jakab (61. Rozmaric), Angyan (76. Lakatos); Benkö, Endrit Mucolli.

MÜHLGRABEN - EBERAU 2:2. Das Top-Spiel am letzten Freitag hielt, was man sich im Vorfeld davon versprochen hatte. Bis in die Schlussphase wollten beide Mannschaften die drei Punkte und so ordnete man die spätere Punkteteilung als verdient ein. Dabei erzielte Kresimir Matovina via tollem Halb-Volley früh die Führung für die Hausherren. Schnell glich dann Mark Abert aus, der die Gäste in der Schlussphase gar in Führung brachte. Die Heimischen drängten dann auf den Ausgleich und wurden durch Innenverteidiger Grega Vurcer belohnt. „Das war dann auch gerecht“, analysierte SVM-Goalie Tahir Bilalic und fand Zustimmung bei Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben: „Bitter war es dennoch, weil die Ecke, aus der das 2:2 dann resultierte, sicher keine war.“

STATISTIK:

SV MÜHLGRABEN - SV WICA EBERAU 2:2 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (6.) Matovina, 1:1 (16.) Abert, 1:2 (82.) Abert, 2:2 (93.) Vurcer.

Reserve: 4:5 (Wolf 3, Rihter; Horvath 2, Stefan Laky 2, Schrammel).

SR: Paukowits (M: schwach/E: gut).- full speed-Arena, 200.

Mühlgraben: Bilalic; Kahr, Vurcer, Dudajek, Glanz; Matovina, Hutter; Niederl, Simon Kropf, Stangl (75. Pfeifer); Fink.

Eberau: Levay; Georg Bock, Patrick Kraller, Bardics, Pataki; Martin Bock (91. Rambeck), Szvetits, Draxler, Vlasics; Abert (70. Csencsits), Skriba.

NEUBERG - ROTENTURM 1:0. Ein später Treffer von Ivan Hajdic sicherte dem SV Neuberg den Status als beste Frühjahrs-Mannschaft. Eine tolle Momentaufnahme für Michael Marth und Kollegen, die im Winter an den richtigen Stellschrauben gedreht, sich so peu à peu nach oben gearbeitet und den Abstiegskampf schnell hinter sich gelassen haben. „Mit der Rückrunde können wir zufrieden sein“, meinte auch Obmann Martin Konrad und schoss nach: „Für mich war es ein ausgeglichenes Spiel, bei dem wir dann aber die besseren Chancen hatten.“ Und laut Rotenturm-Trainer Mario Portschy auch verdient siegten: „Wir haben nicht gut gespielt. Das Ergebnis geht in Ordnung.“

STATISTIK:

SV MARSCH NEUBERG - ASK KORKISCH ROTENTURM 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (86.) Hajdic.

Reserve: 5:0 (Gruber 2, Didi Kantauer, Alex Ressner, Nico Knor).

SR: Bukvic (N: gut/R: gut).- Neuberg, 100.

Neuberg: Kracher; Manuel Neubauer, Draguljic, Marth, Paul; Niklas Konrad (46. Gruber), Vikario; Csencsits (91. Nico Knor), Golubar, Pelzmann (80. Radakovits); Hajdic.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Talaber, Gröller; Zambo, Ungerböck, Horvath (91. Ochsenhofer), Puhr (46. Luckerbauer); Balogh, Burai.

GRAFENSCHACHEN - OLBENDORF 1:0. Mit einem knappen 1:0-Heimsieg bleibt der SC Grafenschachen im 2. Liga-Titelrennen mit dabei. Generell mühten sich die Hausherren aber, denn die Gäste waren von Neo-Trainer Michael Heidegger gut eingestellt und ließen wenig zu. Einzig in der Anfangsphase übte der SCG richtig Druck aus, ehe es nach und nach abflachte und der spätere Gold-Torschütze Michi Strobl einen der wenigen SVO-Fehler eiskalt zum Sieg nutzte. „Es wird bei uns einfach alles bestraft. Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben“, sagte Olbendorfs Sportlicher Leiter Ronald Jallitsch, während bei den Heimischen Sektionsleiter Gerald Ringhofer erklärte: „Es geht weiter nur wenig leicht von der Hand. Überragend war die Leistung nicht und das Fehlen von Michael Oberrisser merkt man immer mehr. Er ist ein Leader!“

STATISTIK:

SC GRAFENSCHACHEN - SV OLBENDORF 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (60.) Strobl.

Reserve: 2:5 (Fenz, Lukas Pferschy; Schenner 5).

SR: Sahin (G: gut/O: sehr gut).- Grafenschachen, 125.

Grafenschachen: Buchegger; Zankl, Luif, Lang; Jahrmann, Rudolf (88. Linhart); Binder (77. Jörg Thier), Wenzl, Pimperl (90. Coric); Strobl, Nico Halwachs.

Olbendorf: Halilovic; Trenker (61. Krsic), Faszl, Haadl (75. Glatz); Plank (75. Heschl), Thomas Nebl; Holper, Hitrec, Handel Mazetti; Tuider (61. Cakarun/85. Schenner), Batori-Toth.

STEGERSBACH - GROSSPETERSDORF 2:0. Ersatzgeschwächt trat der SV Großpetersdorf am letzten Freitagabend in Stegersbach an und musste eine 0:2-Niederlage akzeptieren, die insgesamt nicht unverdient war. „Dadurch geht unsere Welt aber sicher nicht unter. Sie waren an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft“, erklärte SVG-Obmann Harald Schneller. Dessen Mannen gerieten früh durch Filip Jovicevic in Rückstand. In weiterer Folge standen beide Teams defensiv solide und Chancen blieben Mangelware. Als die Gäste taktisch offensiver wurden, erzielte György Vass den 2:0-Endstand. „Damit war es dann klar“, so SVS-Trainer Manfred Petrus, der anfügte: „Unser Frühjahr läuft gut.“

STATISTIK:

SV GOLF- & THERMENREGION STEGERSBACH - SV OK-ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (8.) Jovicevic, 2:0 (70.) Vass.

Reserve: 4:5 (Perissutti, Michael Strobl, Tecic, Zsifkovits; Stefan Halper 3, Somorai, Burjan).

SR: Cvrljak (S: kein Kommentar/G: gut).- Thermenstadion, 160.

Stegersbach: Slukic; Jautz-Lackner, Kalamar, Fritz (90. Hirmann), Oswald, Berzkovics, Mad; Jovicevic, Kienzl, Heiter (70. Faulend); Vass.

Großpetersdorf: Rengel; Matthias Hetyei, Krenn (72. Appenzeller), Tiba, Hötschl; Nagy (83. Somorai), Giber, Matthias Resner (55. Jani), Gabriel; Füleki, Wurglits.

JENNERSDORF - RECHNITZ 3:2. Ein qualitativ tolles und insgesamt auch hochklassiges 2. Liga-Duell konnte der UFC Jennersdorf dank eines Treffers von Michael Wagner spät für sich entscheiden. Dabei hatten beide Teams ihr Visier sehr offensiv eingestellt und von Beginn an gab es nur eine Richtung. „Rechnitz hat irrsinnige Qualitäten in der Offensive und bislang waren sie sicher unser stärkster Gegner“, streute Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl dem SVR Rosen, um anzufügen: „Sie zogen sich nach der Pause etwas zurück und wir wollten es dann mehr als sie.“ Da stand es schon 2:2, denn die Gäste konterten die jeweilige Hausherren-Führung quasi postwendend. Auch Rechnitz-Obmann Harald Füzi war angetan vom Spiel und dessen Verlauf: „Eine super Partie! Für mich haben wir als bessere Mannschaft verloren.“

STATISTIK:

UFC LUMITECH JENNERSDORF - SV SPEEDARENA RECHNITZ 3:2 (2:2).-

Torfolge: 1:0 (24., Elfmeter) Stefan Deutsch, 1:1 (25.) Werderitsch, 2:1 (42.) Resch, 2:2 (45., Eigentor) Müller, 3:2 (90.) Michael Wagner.

Reserve: 0:1 (Varga).

SR: Ceri (J: durchschnitt/R: durchschnitt).- Jennersdorf, 140.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl (73. Gumhold), Bakanic, Müller, Matthias Wagner; Resch, Halb, Stefan Deutsch; Michael Wagner, Vajda, Boandl (82. Mrazek).

Rechnitz: Cividino; Resetar (82. Simon), Bolla, Valkovszki, Pfahnl; Kurtz, Nimac; Werderitsch (71. Dorner), Gollerits, Szanto; Pergel (82. Bernd Brunner).

KUKMIRN - HEILIGENKREUZ 1:2. Noch nicht endgültig konnte sich der Aufsteiger aus Kukmirn retten. Mit einem Sieg über den Heiligenkreuzer Nachbarn wäre die Elf von Johannes Sauhammel durch gewesen. Wobei es schon auch mit dem Teufel zugehen müsste, wenn der SVK im kommenden Jahr nicht 2. Liga spielen würde. Gegen den HSV verlor man indes verdient. Die Gäste investierten mehr und waren auch generell die bessere Mannschaft. So brachte Jan Willgruber die Elf von Leon Imre in Führung, ehe Daniel Fekete die Begegnung mit dem 2:0 entschied. Spät traf Andrija Galic noch zum Anschluss. „Von uns war es offensiv zu wenig“, meinte Kukmirns Obmann-Stellvertreter Michael Karner, während Heiligenkreuz‘ Sportlicher Leiter Markus Jost ergänzte: „Das geht in Ordnung. Nur das Gegentor war unnötig.“

STATISTIK:

SV REDLOVE KUKMIRN - SV HEILIGENKREUZ 1:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (60.) Jan Willgruber, 0:2 (83.) Fekete, 1:2 (91.) Andrija Galic.

Reserve: 2:7 (Gotzi, Ruiß; Janosch 4, Plasser 3).

SR: Karadag (K: gut/H: gut).- Kukmirn, 150.

Kukmirn: Knar; Schnecker (76. Gotzi), Matthias Scholz, Unger, Mayer; Smodis, Felix Heindl; Julian Heindl (46. Schabhüttl), Andrija Galic, Bleyer (24. Schreiner); Ivan Galic.

Heiligenkreuz: Thaller; Fabsits, Kardos, Neubauer, Poczak (74. Nyari/76. Merdian); Köppel, Mirth; Jan Willgruber, Cuk, Strobl (59. Windisch); Fekete.