ASV Gemeinde Tobaj: Die Mischung macht's

Gemeinde Tobaj – Rechnitz; Sonntag, 17 Uhr. Und sofort wieder erfolgreich: Der Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj zeigte in den ersten beiden 2. Liga Süd-Saisonspielen gleich, wohin die Reise auch in der neuen Leistungsstufe gehen soll. Dabei war das 5:1 in Heiligenkreuz nicht minder beeindruckend als das 6:2 gegen Olbendorf am ersten Spieltag. „Das ist natürlich nicht der schlechteste Beginn“, schmunzelte auch Funktionär und Stürmer Lukas Spirk, um anzufügen: „Wir sind einfach sehr kompakt, agieren reif und abgeklärt und haben auch eine sehr gute Mischung in unserer Mannschaft.“ Das will man nun auch beim nächsten Heimauftritt gegen Rechnitz zeigen. „Die haben im Sommer sehr gute Transfers getätigt und ich schätze sie noch stärker als im Vorjahr ein“, sagte Spirk dazu.