ASV Gemeinde Tobaj: Richtig stolz vorm Highlight

Dem aktuell verletzten Top-Stürmer der vergangenen Jahre, Lukas Spirk, der zudem im Funktionärsteam seines ASV Gemeinde Tobaj als Obmann-Stellvertreter arbeitet, gehen schön langsam die Superlative für die bisherige Hinrunde des Aufsteigers aus. Mit 6:1 gewann man am Samstag in St. Martin und hat so weiter nur drei Punkte Rückstand auf das Spitzenduo aus Jennersdorf und Stegersbach. „Das ist schon alles Wahnsinn“, sagte er am Sonntag gegenüber der BVZ und ergänzte: „Man muss die Arbeit von allen innerhalb des Vereins loben. Egal, ob es die Spieler, Trainerteam, Masseure oder Funktionäre sind – es ist der Verdienst aller!“

Dabei wollte man als 2. Liga-Neuling vor allem nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, was sich angesichts der Punkteanzahl schon früh erledigt haben dürfte. „Ich glaube, dass wir da ganz hinten nicht mehr hineinrutschen werden“, so Spirk, der nachschoss: „Es kann schon sein, dass wir uns im Winter zusammensetzen und dann auch neue Ziele für das Frühjahr definieren.“ Davor wartet am Sonntag, ab 15 Uhr, aber noch das Derby gegen den SV Neuberg. „Das erste“, freute sich Spirk darauf. Dabei kickte er vor vielen Jahren selbst einmal beim SVN. „Man kennt und schätzt sich und es ist eine gesunde Rivalität da. Wir freuen uns auf einen richtig guten Gegner und ein geiles Spiel und wollen wieder voll punkten.“