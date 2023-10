ASV St. Martin: Keine Form mehr

Das generelle Sport-Jahr 2023 kann man beim ASV St. Martin als sehr gelungen einstufen. Erst stieg man nämlich im Sommer hinter der ASV Gemeinde Tobaj aus der 1. Klasse zurück in die 2. Liga auf und ließ dort zahlreiche starke Konkurrenten hinter sich. Auch der Start in die neue Leistungsstufe war dann passabel, ehe mit der 2:3-Niederlage gegen Kukmirn der Faden riss. Zuletzt setzte es auch einige deftige Niederlage und auch gegen personell angeschlagene Großpetersdorfer war am vergangenen Freitagabend beim späteren 0:4 nichts zu holen. „Kleinigkeiten sprechen aktuell nicht für uns und wir machen viel zu viele einfache Fehler, die dann zu Gegentoren führen“, sagte ASV-Obmann Edwin Janosch, der dem Hinrundenende entgegenfiebert. Davor geht es noch gegen Grafenschachen (H), Neuberg (H) und Markt Allhau (A). Das ist nicht ohne. Janosch: „Zum Glück sind die anderen auch nicht allzu weit weg und punkten ebenfalls nicht konstant.“

Tabelle. Foto: BVZ