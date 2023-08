Aufgegaberlt: Die 2. Liga Süd im Überblick

SV Neuberg. Beim SVN versuchte man am Samstag und Sonntag alles, um die Begegnung gegen Markt Allhau über die Bühne zu bringen, aber alle Bemühungen waren letztendlich vergebens. „Wir haben auch mit Pumpen alles abgesaugt, aber es war dann zu viel“, sagte Obmann Martin Konrad dazu. Angedacht war dann in weiterer Folge auch, die Partie noch unter der Woche zu spielen, wobei am Montag dann der 15. August, ab 16 Uhr, als Ersatztermin festgelegt wurde. Davor geht es für Michi Marth und Kollegen noch zum „Klassiker“ nach Stegersbach. Das Duell der ehemaligen Regionalligisten steigt am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, im Stegersbacher Thermenstadion.

SV Stegersbach. Beim SVS freut man sich schon auf das Derby gegen die Neuberger, auch wenn Funktionär Manfred Petrus den ersten Gegner der neuen Saison als richtig gut einschätzte. „Ich glaube schon, dass sie unter die ersten fünf, sechs kommen werden.“ Dort sieht sich der SVS nach einigen Kader-Umstrukturierungen auch selbst. Christoph Urban, der bei einem etwaigen Start in St. Martin noch gefehlt hätte, kehrt am Freitag zurück.

SV Güssing. Mit Spannung erwartet man in der 2. Liga Süd den ersten Auftritt des „neuen“ GSV. Gegen Heiligenkreuz war dieser aufgrund der vielen Regenfälle in und um die Bezirkshauptstadt nicht möglich, wie auch Assistent Jakob Burits berichtete: „Wir konnten am Freitag nicht einmal mehr trainieren und ein Spiel wäre sowieso nicht möglich gewesen.“ So geht es nun am Freitag, ab 19.30 Uhr, für die Elf von Neo-Trainer Robert Kercmar beim SVR um die ersten Saisonpunkte. „Ich glaube schon, dass sie eine Elf haben, die vorne mitspielen kann“, so Burits. Zurück in den Kader kehrt dann auch Jonas Kroboth.

SV Großpetersdorf. Erst ging es am Freitag nicht und dann auch nicht am Samstag: Der SVG musste seinen Heim-Auftakt gegen den SV Mühlgraben schon frühzeitig absagen. „Es war an beiden Tagen dasselbe: Das Wasser stand am gesamten Platz“, erklärte Obmann Harald Schneller, der schon auf das erste Auswärtsspiel in Olbendorf blickte: „Dort ging es immer sehr knapp zu und sie sind ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner.“

SV Eberau. Nach der Rotenturm-Absage geht es für den SVE nun nach Kukmirn. Dort arbeitet mittlerweile mit Mario Bauer der ehemalige Eberau-Trainer. Auf das sportliche Wiedersehen freute sich Sektionsleiter Andi Gutleben sehr: „Wir spielen das erste Mal gegen ihn und es wird so sicher ein anderes Spiel.“ Die Kukmirner hat der Verantwortliche durchaus auch für die Liga-Topplätze auf dem Zettel. „Sie haben sich mit einigen Güssingern wirklich gut verstärkt. Wir erwarten eine sehr gute Kukmirner Mannschaft.“ Personell sollten bei der Elf von Christoph Herics alle an Bord sein.