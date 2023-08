Auftakt-Derby: Wenn Freunde Gegner werden

Grafenschachen – Markt Allhau; Freitag, 19.30 Uhr. Mit Vollgas geht es in die neue 2. Liga Süd-Saison und die nimmt am kommenden Wochenende kollektiv an Fahrt auf, wenn neben einigen weiteren Derbyschlagern und einem südlichen „Klassiker“ in Stegersbach der SC Grafenschachen zum Nachbarschaftstreffen mit dem UFC Markt Allhau lädt. In der Spielzeit 2013/14 kreuzte man zuletzt in einem Liga-Pflichtspiel die Klingen, ehe die Allhauer in weiterer Folge in die Burgenlandliga aufstiegen und sich der SCG erst nach und nach zu einem 2. Liga-Top-Team mauserten. Das gipfelte im Vorjahr in der Herbstmeisterschaft und soll nun erfolgreich weitergeführt werden. Über den Sommer holte man nicht nur den ehemaligen Pinkafelder Goalgetter Anze Kosnik in sein Boot, sondern mit Fabian Strobl auch abermals einen Kicker mit Allhau-Vergangenheit. „Von denen gibt es einige“, schmunzelte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser und meinte Kicker wie Nico Halwachs, Matthias Wenzl, Goalie Marc Buchegger oder Michael Strobl. „Die werden sicher extra motiviert sein“.

Davon ist auszugehen, denn in Grafenschachen blickte man dem Start optimistisch entgegen. „Unser Gegner ist stark, aber wir gehen schon von einem Duell auf Augenhöhe aus“, erklärte Obmann-Stellvertreter Rainer Pöll und Sektionsleiter Gerald Ringhofer ergänzte: „Die Allhauer haben sicher einen Top-Kader, aber wir werden alles in die Waagschale werfen.“

Ein optimaler Insider?

Und würden sich die Fußballer untereinander nicht schon gut genug kennen, wird es auch auf den Trainerbänken ein ganz besonderes Aufeinandertreffen. So ist Florian Hotwagner auf Allhau-Seite schon seit letztem Winter der UFC-„Chef“, aber auf den nächsten Kollegen traf er noch nie. Sein langjähriger Assistent Thomas Simon, der ihn auf den Kampfmannschafts-Stationen in Pinkafeld, Schlaining, Oberwart und zuletzt eben auch in Allhau begleitete, übernahm im Sommer die Grafenschachener und feiert nun ausgerechnet gegen „Hoti“ sein Pflichtspiel-Debüt. „Die Vorfreude ist natürlich riesig“, sagte Simon dazu und meinte auf einen etwaigen Vorteil angesprochen: „Den sehe ich eigentlich nicht. Wir kennen uns nur beide sehr, sehr gut.“ Seinen Ex-Klub schätzte er nicht nur auf das Derby bezogen als „sehr, sehr gut“ ein. „Die haben für mich ein Top-Drei-Team.“

Die Lorbeeren des Gegners gab Hotwagner gleich zurück: „Wir wissen, dass sie über die Flügel stark sind und auch einige Qualitätskicker haben. Wir trauen uns aber etwas zu“, sagte er und meinte das Treffen mit seinem langjährigen Freund betreffend: „Es kann kein Zufall sein, dass wir nun ausgerechnet zum Auftakt auf 'Schmidi' treffen. Ich freue mich sehr darauf.“