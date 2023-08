Das Allhauer „Werkl“ startet durch

Er weiß wovon er spricht, denn die Erfolgsstory des SV Mühlgraben schrieb er wie viele seiner Funktionärskollegen mit: Florian Jud, Sektionsleiter beim SVM, war am vergangenen Freitagabend vom Auftritt des UFC Markt Allhau in den ersten 45 Minuten mehr als nur angetan. „Sie waren der stärkste 2. Liga-Gegner der bis dato bei uns spielte“, sagte der SVM-Verantwortliche, dessen Elf seit der Saison 2018/19 in der fünfthöchsten Spielklasse kickt, so zuletzt in ihre sechste Spielzeit ging und schon viele gute Kontrahenten in der heimischen „full speed“-Arena empfing. „Ich habe sie dabei sogar im Frühjahr noch in der Landesliga gesehen und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht“, meinte Jud und schob die Kugel so in Richtung Allhauer Waldstadion weiter. Dort klappt weiter noch nicht alles, denn auch wenn man der Auftaktniederlage in Grafenschachen nun drei Siege folgen ließ, sind immer wieder fußballerisch schwächere Phasen mit dabei. So auch in Mühlgraben, wo man eine überragende Halbzeit ablieferte, komfortabel mit 3:0 führte und eigentlich einen möglichen höheren Zwischenstand ausließ. „Da konnten wir nahtlos an die starke zweite Halbzeit gegen Stegersbach anschließen“, lobte auch Pressesprecher Ewald Musser seine kickende Zunft, um anzufügen: „Eigentlich hätten wir 5:0 oder 6:0 führen müssen, aber Stürmer Oliver Tihanyi hat aktuell ein wenig die Seuche am Fuß.“

Festsetzen als Ziel

Beim späteren 4:2-Auswärtssieg sollte sich das nicht mehr rächen, auch wenn die Mühlgrabener laut Musser „aus dem Nichts“ auf 2:3 verkürzten. „Da riss unser Faden dann wieder. Eine Chance auf das etwaige 3:3 hatten sie aber nicht mehr.“ Das sind eben die Punkte, an denen das Trainerteam rund um Florian Hotwagner weiter arbeiten wird. Diese Schwächephasen müssen dann vor allem gegen die richtig guten Gegner minimiert werden. „Wenn man bedenkt, dass mit Christian Teller und Jan Krutzler noch zwei erfahrene Spieler fehlen, können wir schon zufrieden sein“, erklärte Musser, der nun auch am Freitag, ab 19.30 Uhr, gegen den SV Olbendorf einen Heimsieg feiern möchte. „Wir wollen uns nämlich schon ganz gerne früh im vorderen Tabellendrittel festsetzen.“