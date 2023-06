Der Meister in der Planungsphase

Nach zwei vergebenen Matchbällen in Mühlgraben und zuhause gegen Neuberg schaffte die SpG Edelserpentin am Samstag nach dem 4:1 in Jabing Historisches: Für die SpG-Elf von Michael Horvath geht es zum ersten Mal in die Burgenlandliga. Dabei gibt es gleich mehrere Gründe zum Feiern, denn die beiden Vereine aus denen die SpG 2018 fusionierte, feierten zuletzt zwei Jubiläen. Der SV Bernstein wurde 100 Jahre jung und der SV Stuben kickt seit 20 Jahren in der 2. Liga. Jetzt nicht mehr, denn es geht nach oben. Dabei ist die Kaderplanung schon länger im Anlaufen, aber jetzt kann man potenzielle Zugänge auch mit der Liga-Zugehörigkeit locken. „Bis dato war es schwer, konkret zu werden“, so Obmann Konrad Renner, der „in dieser Woche“ gerne vieles fixieren würde. Sicher bleibt dabei Trainer Michael Horvath, der am Samstag zum Saisonabschluss noch auf Rotenturm trifft. Im Anschluss gibt es dann noch die Meisterfeier. „Das soll ein kleines Danke für die tolle Unterstützung sein “, so Renner. So bleibt nur noch festzuhalten: Herzliche Gratulaton, liebe SpG Edelserpentin!

Foto: BVZ