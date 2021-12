Der neue Chef beim SV Heiligenbrunn steht

Wirklich einfach wird die Aufgabe für den SV Heiligenbrunn im Frühjahr 2022 nicht. Als Vorletzter beendete man seine Hinrunde, hatte mit Mathias Kedl und Franz Konrad zwei Trainerwechsel zu verkraften, ehe man nun schon stolze sechs Punkte Rückstand auf den Tabellen-Vierzehnten aus Rechnitz aufweist.

Dennoch stellte die Vereinsführung rund um den Sportlichen Leiter Thomas Kedl aber schon früh klar, dass man zumindest alles versuchen werde, um der Liga erhalten zu bleiben. Auch mit einem neuen Cheftrainer, denn Michael Strobl-Halper übernimmt den SVH. Dieser kickte lange selbst bei diversen Vereinen und war zuletzt in Rotenturm als Funktionär, Trainer und helfende Hand mit dabei.

„Unser Sektionsleiter Michael Weingrill kennt ihn gut und so kam der Kontakt zustande“, meinte Thomas Kedl dazu und ergänzte: „Schon am letzten Freitag gab es online das erste Team-Meeting. Da stellte er sich uns vor und wie sein Plan mit uns aussieht.“ Dieser wird ohne zwei Legionäre versucht werden, denn Patrik Zeks und Matej Milicevic haben in Heiligenbrunn keine Zukunft mehr.