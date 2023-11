Die Güssinger Kroboths sind die „Chefs“ im Ring

46 Jahre jung und noch immer voller fußballerischer Tatendrang: Martin „Mola“ Kroboth bleibt im südburgenländischen Unterhaus-Fußball eine Klasse für sich. Der ehemalige Regionalliga-Kicker, der beim SV Güssing seine ersten Packler schnürte und in weiterer Folge auch in Oberwart, Heiligenbrunn, Rotenturm oder Heiligenkreuz starke Leistungen brachte, durfte beim 2:0-Heimsieg gegen Mühlgraben zusammen mit seinem Sohn Jonas das Innenverteidiger-Pärchen bilden.

Dabei war der in Neustift wohnhafte „Mola“ in den vergangenen Jahren vor allem für die Reservemannschaft zuständig, ehe er zuletzt wieder für die Kampfmannschafts zum Thema wurde und dort schon beim 1:1 in Stegersbach seinen Mann stand. GSV-Assistent Jakob Burits meinte zu den beiden Kroboths: „Sie haben sich das verdient und spielten das tadellos. Martin ist schon länger eine sehr wichtige Person für mich.“ Die größten Anhängerinnen der Kroboths bleiben aber Mama und Gattin Melanie und Schwester und Tochter Neele!