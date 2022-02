Eberau verliert zwei Eckpfeiler

Mit einigen bekannten, aber auch vielen unbekannten Gesichtern war der SV Eberau am letzten Samstag beim Testspiel in Szombathely unterwegs. Es ging gegen den Nachbarn aus Kohfidisch, der just wenige Stunden zuvor den Abschied von Trainer Attila Banfalvi schlucken musste. Ähnliches ereilte nun auch den Burgenlandliga-Meister 2016 – aber der Reihe nach.

Bei der Elf von Trainer Mario Bauer steht ein Winterumbruch ins Haus, denn mittlerweile verließen drei Schlüsselspieler den SVE. Erst verabschiedete sich Florian Csencsits eine Stufe höher nach Kohfidisch, ehe ihm zuletzt Tadej Lukman und Michi Thek folgten. Die Gründe hierbei? Vielfältig.

Dem slowenischen Stürmer Lukman war der generelle Aufwand zu viel. Auch weil mit Landsmann Blaz Sisko eine Mitfahrgelegenheit aufgrund eines Kreuzbandrisses fehlen wird. So liegt die südliche Steiermark einfach näher an seiner Heimat und genau dort zieht es den Angreifer auch hin. Deutsch Goritz ist das Ziel. Pressesprecher Rene Pflügler dazu: „Wir haben vieles versucht und wollten ihn halten, aber es ging dann nicht. Wir verstehen das.“

Mit Mate Skriba ist ein erster Ersatz schon länger mit dabei, aber dennoch braucht es wohl auch noch einen zweiten Offensivmann, um sein Angriffsspiel nicht vollends auf die Schultern eines Neuzuganges zu laden.

Generell noch schwerwiegender wiegt derweil der dritte Winter-Abgang: Michael Thek! Der langjährige Regionalliga-Spieler für den SV Stegersbach, der auch mit Kohfidisch viele Burgenlandliga-Höhen erlebte und zuletzt lange beim SVE als kickender Trainer arbeitete, fand beim TSV Hartberg eine neue Aufgabe. Dort ist mit Markus Karner sein ehemaliger Stegersbach-Trainer als Sportlicher Leiter tätig und man kennt und schätzt sich lange. So ergab sich eine Möglichkeit, Thek als Athletik-Trainer für die U15 und U17 zu installieren und nach etwas längerem Überlegen sagte der gebürtige Großpetersdorfer zu.

„Es war für mich keine einfache Entscheidung, aber es ist eine interessante Herausforderung, die ich mir nicht entgehen lassen wollte“, meinte der BHAK Stegersbach-Professor und schoss nach: „Ein Abschied für immer ist es aber nicht, da ich dem Verein erhalten bleibe und helfe, sollte ich gebraucht werden. Es musste aber für meine Familie und mich passen und eine Fortsetzung der Karriere lässt sich so nur schwer vereinbaren.“

In Eberau sprach nicht nur Pflügler von einem „schmerzhaften Abgang“ und ergänzte: „Der dritte harte Verlust in diesem Winter.“ An Ersatz sei man dran. Die Zeit drängt nun aber.