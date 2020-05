Der Abstiegskampf in der 2. Liga Süd würde jetzt Anfang Mai in seine heiße Phase gehen. Ob der SV Olbendorf zu diesem Zeitpunkt gerettet wäre? Schwer zu sagen, aber unversucht ließ man beim SVO über den Winter wenig. So holte man Ex-Sportklub-Kapitän und langjährigen Regionalliga-Kicker Franz Faszl ins Boot und zu diesem gesellte sich auch noch der 2. Liga-erprobte Angreifer Antun Strjacki. Der Rückrundenstart verlief mit dem 3:0-Heimsieg über Rudersdorf sehr verheißungsvoll, ehe Corona jedweden weiteren Betrieb beendete.

Untätig zeigt man sich aber trotz der derzeit ungewissen Lage nicht. Roland Unger, der im Herbst von Langzeittrainer Jochen Keglovits übernahm, trat zuletzt nämlich aufgrund beruflicher Verpflichtungen von seinem Amt als Cheftrainer zurück. Der Nachfolger wurde indes zuletzt gefunden: Sandor Homonnai. Der ehemalige Klassestürmer, der seine Spielerkarriere in Österreich ausgerechnet in Olbendorf startete, wird, sobald es wieder losgeht, das Amt als SVO-Coach ausführen. Ein knappes Jahr der Pause war genug. „Sandor hat sehr große Erfahrung, war selbst ein super Kicker und passt sicher auch menschlich bei uns rein“, sagt der Sportliche Leiter Ronald Jallitsch über das Engagement.