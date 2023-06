„In Jennersdorf machte es klick“

Am vergangenen Donnerstag war Freudenstimmung im Hause Bilalic angesagt, denn es ging ins steirische St. Anna/Aigen zur Vertragsunterschrift. Der Regionalliga Mitte-Verein, der die Saison 2022/23 auf dem starken achten Platz beendete, bemühte sich lange um den 28-jährigen Jennersdorfer, der nicht nur im abgelaufenen 2. Liga Süd-Jahr für Furore sorgte. Drei Jahre spielte er für den SV Mühlgraben und trotz der doppelten Corona-Saison-Annullierungen mauserte sich Bilalic zu einem Top-Keeper des Südburgenlandes. Und auch über die rot-goldenen Landesgrenzen hinaus machte das Eindruck. So sehr, dass Bilalic das Angebot annahm und nun neues Mitglied in St. Anna ist. „Die letzten drei Jahre sind in Mühlgraben einfach top verlaufen“, sagte er kurz nach dem offiziellen Vertrags-Akt, um anzufügen: „Ich bin jedem dankbar, den ich auf diesem Weg getroffen habe. Egal ob es positive oder negative Begegnungen waren – alles brachte mich voran.“

Beim UFC Jennersdorf lernte er dabei ab 2006 sein Hand(schuh)werk und spielte bis auf eine einjährige Unterbrechung beim damaligen UFC Mogersdorf immer für seinen Stammverein. Über viele Jahre hinweg hatte er den Status als „super Nummer zwei“ inne, ehe er nach einigen Kampfmannschafts-Auftritten zwischen 2018 und 2019 endgültig Lunte roch. „Es hat damals klick gemacht“, erklärte er und schoss nach: „Ich war mir dann nicht sicher, ob ich beim UFC spielen werde oder nicht und so kam das Mühlgrabener Angebot gerade recht.“ Beim SVM nahm er sofort eine prägende Rolle ein und war nicht mehr wegzudenken. „Mein Ziel war, dass ich irgendwann Regionalliga oder Landesliga spiele. Das habe ich mir immer zugetraut“, erklärte der Arbeiter in der Therme Loipersdorf und fügte an: „Jetzt bin ich einfach nur positiv aufgeregt und freue mich riesig auf die neue Herausforderung.“

Viele begleiteten ihn auf dem Weg nach oben, aber Tormanntrainer Jakab Csaba formte Bilalic und nimmt einen besonderen Platz ein. „Ich habe die letzten zehn Jahre quasi nur mit ihm auf dem Fußballplatz verbracht und bin ihm einfach nur für alles dankbar.“ Wie auch dem UFC Jennersdorf und dem SV Mühlgraben, die immer einen besonderen Platz in Bilalic's Herzen einnehmen werden, aber, so der Torwart: „Ich muss den Schritt wagen. Wenn nicht jetzt, wann dann?“