Mühlgrabener Angriff im Frühjahr?

Vom Glück ist der SV Mühlgraben in der heurigen Hinrunde nicht verfolgt. So spielt man passabel, um seine Spiele in schöner Regelmäßigkeit doch zu verlieren. Mit aktuell elf Punkten steht man im unteren Drittel der Tabelle und kämpft mit Kukmirn, Güssing, Olbendorf und St. Martin um den Anschluss nach oben. Schon vor dem Derby gegen Jennersdorf trennte man sich so von seinem kroatischen Cheftrainer Branko Ladevic. Der spielte einst selbst in Mühlgraben und die Kontakte zum SVM rissen trotz beruflicher Tätigkeit beim kroatischen Verband nie ab. Weil „Erfolgstrainer“ Hannes Posch im Sommer zurück in die Steiermark wechselte, erinnerte man sich an Ladevic zurück und dieser übernahm den Posten als SVM-Coach. So musste er einen Umbruch bewältigen und schaffte das nur teils.

In den letzten Hinrundenspielen werden die Mühlgrabener nun vom derzeit verletzt fehlende Manuel Kropf und dem langjährigen Kapitän Stefan Hösch angeführt. Im Winter soll dann eine neue Cheftrainer-Lösung kommen, wie auch Sektionsleiter Florian Jud bestätigte: „Klar ist, dass wir dann im Frühjahr voll angreifen wollen.“ Dafür wird sehr wahrscheinlich auch innerhalb des Kaders etwas passieren, aber erst geht es um einen guten Hinrundenabschluss gegen Güssing und die Gemeinde Tobaj.