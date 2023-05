2. Liga Süd: Viel Arbeit am Tag der Arbeit

ROTENTURM - MÜHLGRABEN 1:0. Den zweiten Sieg innerhalb von zwei Tagen feierte der ASK Rotenturm. Die Elf von Mario Portschy ließ dem 3:0-Derbyerfolg über Jabing ein 1:0 im Verfolgerduell gegen Mühlgraben folgen. Damit schob man sich auf das 2. Liga-Stockerl. Dieses will man in den letzten sechs Saisonspielen nun weiter verteidigen. „Mit der Doppelrunde bin ich natürlich super zufrieden“, sagte ASK-Coach Mario Portschy und ergänzte: „Es war dann vor allem nach der Pause eine kämpferisch tadellose Vorstellung. Da haben die Burschen super verteidigt und so geht der Sieg in Ordnung.“ Die drei Punkte stellte Philipp Luckerbauer nach Alex Balogh-Vorarbeit in Minute 38 sicher. Von den Gästen war es vor der Pause zu wenig, ehe man in der zweiten Halbzeit mehr für das Spiel investierte, aber keinen Zähler mehr mit nach Hause nehmen konnte. „Die ersten 45 Minuten verschliefen wir komplett“, sagte SVM-Sektionsleiter Florian Jud noch am Montag.

ASK KORKISCH ROTENTURM - SV MÜHLGRABEN 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (38.) Luckerbauer.

Rote Karte: Matovina (91., Torraub).

Reserve: Nichtantreten Mühlgraben.

SR: Orhan (R: schwach/M: sehr schwach).- Korkisch Arena, 100.

Rotenturm: Hettlinger; Hassuneh, Selimovic, Szabo, Gröller; Brindlinger, Talaber, Luckerbauer (61. Barbaryan), Zapfel (61. Pfeffer); Balogh (94. Ochsenhofer), Burai (84. Zambo).

Mühlgraben: Bilalic; Kahr (82. Friedl), Vurcer, Dudajek, Karner (55. Glanz); Hutter (55. Stangl), Matovina; Niederl, Simon Kropf, Prem (82. Pfeifer); Fink.

JABING - NEUBERG 0:1. Nächster Sieg für den SV Neuberg! Damit holten Michi Marth und Kollegen im Frühjahr schon 22 Punkte und sind damit das beste 2. Liga-Team 2023. Das einzige Tor des Tages erzielte Josip Golubar kurz vor dem Seitenwechsel. „Mit den drei Punkten sind wir zufrieden, aber wir hätten es früher entscheiden müssen“, sagte SVN-Obmann Martin Konrad und ergänzte: „Wir müssen bei unserer Chancenverwertung viel konsequenter sein.“ Die Hausherren kämpften wieder brav, aber in der aktuellen Verfassung reicht es schwer, um zu Punkten. Jabing-Coach Marc Seper: „Sie waren routinierter, cleverer und besser, aber unsere Jungs warfen kämpferisch alles rein.“

STATISTIK:

ASK AUTOMOBILE SIMON JABING - SV MARSCH NEUBERG 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (41.) Golubar.

Reserve: 0:9 (Kovacsits 5, Nico Knor 2, Alex Ressner, Florian Steiner).

SR: Tosun (J: gut/N: gut).- Pinka Arena, 150.

Jabing: Lalic; Graf (85. Deutsch), Schreiner, Bogad, Haselpacher; Sagmeister (85. Fabsits), Doppler, Farkas, Gergo, Kamper (73. Brunner); Tauss (88. Hupfer).

Neuberg: Kracher; Neubauer, Draguljic, Marth, Paul; Niklas Konrad (75. Gruber), Vikario; Csencsits, Golubar, Pelzmann (92. Radakovits); Hajdic.

SPG EDELSERPENTIN - KUKMIRN 9:0. Fulminanter Auftritt des Tabellenführers von der SpG Edelserpentin, der dem Aufsteiger aus Kukmirn keine Chance ließ. Mann des Tages war Nico Benkö, der nach der Pause einen Viererpack schnürte und die Tür zur Burgenlandliga so weiter öffnete. „Es sind aber noch 18 Punkte zu vergeben. Da kann viel passieren“, sagte SpG-Obmann Konrad Renner und schoss nach: „Das 1:0 war eine Erlösung. Danach war es klar.“ Von den Kukmirnern, die noch am Samstag gegen Schlaining spät siegten, war es kein gutes Auftreten. Der Ligaerhalt dürfte aber dennoch fix sein.

STATISTIK:

SPG EDELSERPENTIN - SV REDLOVE KUKMIRN 9:0 (4:0).-

Torfolge: 1:0 (21.) Jakab, 2:0 (30.) Endrit Mucolli, 3:0 (40.) Prahic, 4:0 (41.) Endrit Mucolli, 5:0 (48.) Benkö, 6:0 (60.) Benkö, 7:0 (64.) Benkö, 8:0 (77.) Benkö, 9:0 (81.) Angyan.

Reserve: Nichtantreten Edelserpentin.

SR: Luef (E: kein Kommentar/K: gut).- Stuben, 100.

Edelserpentin: Malits (73. Varhegyi), Zupanko, Prahic (61. Prisching), Muji, Lakatos; Strohmeyer (46. Csencsics); Simon (46. Benkö), Jakab, Angyan, Pusztai; Endrit Mucolli (61. Laschober).

Kukmirn: Knar; Schabhüttl (46. Ruiß), Matthias Scholz, Unger, Mayer (64. Lueger); Schreiner; Schnecker, Andrija Galic (70. Sebastian Ernst), Gotzi, Julian Heindl; Ivan Galic.

SCHLAINING - HEILIGENKREUZ 3:1. Das Wochenende war für den ASK Schlaining eine Achterbahn der Gefühle. Am Samstag verlor der ehemalige Landesligist gegen Kukmirn auf bittere Weise mit 2:4, um dann am Montag wieder Hoffnung zu schöpfen. Dabei gewann man nach guter Leistung gegen Heiligenkreuz mit 3:1. „Vielleicht geht ja doch noch was“, so Schlaining-Sektionsleiter Ernst Simon, der ein Sonderlob an Krisztian Felegyhazi und Ivan Mamic verteilte: „Die waren sehr stark.“ In Heiligenkreuz ordnete man die Niederlage als klar vermeidbar ein. Markus Jost, Sportliche Leiter, dazu: „Vor der Pause war das von uns sehr wenig, ehe dann sicher mehr drin war. Dazu gab es auch einige sehr fragwürdige Entscheidungen des Schiris.“

STATISTIK:

ASK SCHLAINING - SV HEILIGENKREUZ 3:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (32.) Felegyhazi, 2:0 (39.) Felegyhazi, 2:1 (56.) Jan Willgruber, 3:1 (88.) Petric. Gelb-Rote Karte: Jan Willgruber (79., Kritik).

Reserve: 0:2 (Gibiser, Poten).

SR: Habip Tekeli (S: sehr gut/H: schwach).- Schlaining, 100.

Schlaining: Bögöly; Csebits, Florian Glösl, Tobias Glösl, Stelzer (71. Bürger); Dzaferovic, Mamic (92. Thomas Postmann); Felegyhazi (92. Draxler), Nagy (60. Lukas Postmann), Zahrl; Petric (92. Klemens Mikovits).

Heiligenkreuz: Thaller; Gaal, Kardos, Neubauer (44. Merdian), Poczak (81. Janosch); Fabsits, Köppel; Jan Willgruber, Cuk, Strobl; Fekete.