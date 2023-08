Nachtragsspiele: Aufatmen hier, Jammer dort

Langsam aber sicher nimmt die 2. Liga Süd so richtig an Fahrt auf, denn während am letzten Wochenende der erste komlette Spieltag auf dem Plan stand, ging es am Montagabend und auch am Dienstagnachmittag in die offen gebliebenen Nachtragspartien. Den Start machte dabei der UFC Jennersdorf, der noch am Samstag mit 3:4 gegen Rotenturm verlor und etwas mehr als 48 Stunden schon die am ersten Spieltag gegen den SV Güssing siegreichen Rechnitzer zum Nachtrags-Tanz bat. Und die Elf von Saso Kupcic steigerte sich zum Wochenende und gewann mit 6:1. Ganz so klar war der Spielverlauf dann aber nicht, wie auch Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl berichtete: „Es war nicht so, dass sie chancenlos gewesen wären, aber unsere Burschen hatten eine enorme Spielfreude und unser Trainer forderte im Vorfeld eine Reaktion – die kam dann auch.“ So konnte der UFC die ersten Saisonpunkte holen.

Die machte dann einen Tag später auch der UFC Markt Allhau, der am letzten Freitagabend sein Derby in Grafenschachen verlor, um dann dem SV Neuberg im Nachtrag keine Chance zu lassen. „Einzig unsere Chancenverwertung war zu bekritteln“, meinte UFC-Pressesprecher Ewald Musser, der anfügte: „Es war sehr verdient.“ Positiv zudem: Heimkehrer Stefan Binder war der beste Mann auf dem Platz und mit dem erst 15-jährigen Nevio Kucera feierte eines der aktuell größten Allhauer Talente eine gelungene Startelf-Premiere. Musser: „Das hat er sehr gut gemacht.“

In Neuberg haderte man indes nicht nur mit der Niederlage, auch der Saisonstart mit dem 2:3 in Stegersbach und dem 1:2 zuhause gegen Allhau ging in die Hose. SVN-Obmann Martin Konrad: „Gegenüber Stegersbach war das einfach überhaupt keine gute Leistung. Wir haben nie ins Spiel gefunden.“

Perfekter Start für den SCG

Optimal in die neue Saison fand auch der letztjährige Herbstmeister aus Grafenschachen. Erst gewann man nämlich gegen starke Allhauer Nachbarn mit 2:1, um dann in Kukmirn mit einem 2:0-Erfolg nachzulegen. „Wir waren die etwas reifere Mannschaft und gewannen auch verdient“, erklärte Sektionsleiter Gerald Ringhofer, um anzufügen: „Jetzt können wir relativ entspannt nach Eberau fahren.“

Apropos Eberau: Die Elf von Cheftrainer Christoph Herics begann mit zwei 1:1-Unentschieden ihr neues 2. Liga-Jahr. Dabei traf man im Nachtrag am Dienstag auf Rotenturm und konnte einen frühen Rückstand dank Maximilian Mayer auch schnell egalisieren. Der junge Ex-Güssinger erzielte dabei schon sein zweites Saisontor.

Sein ehemaliger Verein muss auf Tor Nummer zwei noch warten, denn nach dem 0:2 in Rechnitz, verlor die Elf von Trainer Robert Kercmar am Dienstag das Nachtrags-Derby gegen Heiligenkreuz mit 1:4. „Unterm Strich war das für uns nach dem 1:5 gegen Tobaj extrem wichtig, auch wenn sie durchaus gefährliche Momente hatten“, sagte Heiligenkreuz' Sportlicher Leiter Markus Jost und GSV-Assistent Jakob Burits ergänzte: „Es war das erwartet schwere Spiel. Leider hatten wir offensiv nicht unseren besten Tag. Wir müssen in unseren Leistungen konstanter werden.“

Das klappt in Stegersbach indes schon richtig gut, denn der SVS gewann erst gegen Neuberg, um dann beim St. Martiner Aufsteiger klar mit 5:0 zu gewinnen. Stark zudem: Der junge Alexander Resner machte seine ersten beiden 2. Liga-Tore!

Sein erstes machte auch Mühlgrabens Neo-Stürmer Marko Huc beim späteren 2:0-Auswärtssieg in Großpetersdorf. Der SVM holte nach dem 0:0-Remis gegen St. Martin damit die ersten drei Saisonpunkte. Den Endstand erzielte dabei Ex-Stegersbach-Kicker Bence Heiter noch vor Seitenwechsel.

Nachtragsspiele der 1. Runde kompakt:

UFC Jennersdorf – SV Rechnitz 6:1 (3:0).- Torfolge: 1:0 (12.) Michael Wagner, 2:0 (13.) Vajda, 3:0 (44.) Mrazek, 4:0 (61.) Resch, 5:0 (75.) Vajda, 5:1 (84.) Szanto, 6:1 (89.) Boandl.SR: Fatih Tekeli.- Jennersdorf, 210.

SV Neuberg – UFC Markt Allhau 1:2 (0:1).-Torfolge: 0:1 (37.) Prettner, 0:2 (55.) Jamoul, 1:2 (92., Eigentor) Devescseri. SR: Faruk Sevik.- Neuberg, 400.

ASV St. Martin/Raab – SV Stegersbach 0:5 (0:2).-Torfolge: 0:1 (6.) Balazs, 0:2 (17.) Balazs, 0:3 (68.) Benkö, 0:4 (78.) Resner, 0:5 (86.) Resner.SR: Ziermann.- St. Martin, 120.

SV Eberau – ASK Rotenturm 1:1 (1:1).-Torfolge: 0:1 (3.) Burai, 1:1 (19.) Mayer.SR: Cvrljak.- Eberau, 150.

SV Großpetersdorf – SV Mühlgraben 0:2 (0:2).-Torfolge: 0:1 (11.) Huc, 0:2 (24.) Heiter. Gelb-Rote Karte: Niederl (65., Unsportlichkeit).SR: Stevic.- Großpetersdorf, 120.

SV Kukmirn – SC Grafenschachen 0:2 (0:0).-Torfolge: 0:1 (48.) Fabian Strobl, 0:2 (63., Eigentor) Unger.SR: Ceri.- Kukmirn, 250.

SV Güssing – SV Heiligenkreuz 1:4 (0:2).-Torfolge: 0:1 (33.) Jan Willgruber, 0:2 (35.) Jan Willgruber, 0:3 (70.) Humar, 1:3 (78.) Mesko, 1:4 (91.) Fekete. SR: Luef.- Güssing, 400.

Schon gespielt: Gemeinde Tobaj – Olbendorf 6:2.