Nachtragsspiele: Kommt der UFC Jennersdorf zur rechten Zeit in Fahrt?

GROSSPETERSDORF - GRAFENSCHACHEN 1:0. Das zweite Nachtragsspiel des vergangenen Dienstagabends endete mit einem knappen Großpetersdorfer Heimsieg. Dabei erzielte Bendegüz Nagy nach knapp 20 Minuten via Elfer-Nachschuss das einzige Tor des Tages. Der Aufsteiger klettert damit auf Rang fünf und hat Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Das Verfolgertreffen mit den SCG-Herbstmeistern war von wenigen Highlights geprägt, dafür immer intensiv. Ein „Spiel auf Augenhöhe“ sah Grafenschachens Obmann-Stellvertreter Rainer Pöll, während SVG-Obmann Harald Schneller meinte: „Es war sehr viel Kampf dabei. Unser Sieg war aber verdient.“

STATISTIK:

SV OK-ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF - SC GRAFENSCHACHEN 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (19.) Nagy.

Reserve: abgesagt.

SR: Özdemir (Gro: sehr gut/Gra: durchschnitt).- Elektro Unger-Arena, 120.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Krenn, Tiba, Hötschl; Nagy, Giber (83. Matthias Resner), Stefan Hetyei, Gabriel; Füleki, Wurglits.

Grafenschachen: Buchegger; Thier, Luif, Coric (61. Fenz); Jahrmann (46. Bittner), Rudolf; Binder, Wenzl, Oberrisser (89. Loidl); Nico Halwachs,Strobl.

EBERAU - JENNERSDORF 0:1. Der UFC Jennersdorf ist endgültig im Titelrennen angekommen! Dem späten 3:2-Sieg über Rechnitz am letzten Freitag, bestätigte man nun mit dem 1:0-Erfolg in Eberau. Dabei traf Dominik Müller schon früh zum Endstand. Die Gäste ließen in weiterer Folge defensiv quasi nichts zu, verabsäumten aber eine frühere Entscheidung. „Richtige Chance hatten wir aber nicht. Uns fehlten die Mittel“, sagte Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben. Dem pflichtete Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl bei: „Über 90 Minuten war es verdient.“ Angesprochen, ob man zur richtigen Zeit in Form komme, meinte Sitzwohl: „Es ist ein positiver Trend spürbar und wir sind auf einem guten Weg.“

STATISTIK:

SV WICA EBERAU - UFC LUMITECH JENNERSDORF 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (10.) Müller.

Reserve: abgesagt.

SR: Kaplan (E: schwach/J: gut).- Eberau, 100.

Eberau: Levay; Pataki, Bardics, Georg Bock (57. Patrick Kraller), Rambeck; Martin Bock (80. Laky), Szvetits, Draxler, Vlasics (57. Horvath); Abert, Skriba.

Jennersdorf: Tschandl; Michael Wagner, Gumhold, Müller, Matthias Wagner; Bakanic (84. Knaus), Halb; Resch, Stefan Deutsch, Boandl (82. Dunkl); Vajda (92. Ehrenhofer).