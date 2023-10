Vollbild Mehr aus Güssing 2. Liga Süd Neue Derbyhelden beim UFC Jennersdorf Basketball Gunners entschieden Cup-Derby gegen Eisenstadt klar für sich Laufen BTV-Präsident auf Abwegen Mehr Top-Stories 15 verschiedene Sz... Rotes Kreuz: Groß-Übung mit 700 Mitwirkenden im Südburgenland Burgenlandliga Leithaprodersdorfer Kantersieg gegen Marz mit Elfer-Beigeschmack Austropop-Hit Die Mayerin hat auch „ein Herz wie ein Bergwerk“ FB SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. SV Neuberg - SV Großpetersdorf. 1 /41 Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Foto: Herbert Kolonovics Anzeige 2. Liga Süd Neue Derbyhelden beim UFC Jennersdorf . Der UFC Jennersdorf bleibt das Maß aller 2. Liga-Dinge! Auch das Derby in Mühlgraben gewann die Elf von Saso Kupcic klar und könnte so am Sonntag schon Herbstmeister werden.

Mühlgraben - Jennersdorf 0:5. in Richtung 2. Liga-Winterkrone marschiert der UFC Jennersdorf. So profitierte man zum einen vom Stegersbacher Remis gegen Nachzügler Güssing und zum anderen löste man seine Aufgabe beim Mühlgrabener Nachbarn relativ souverän. So eindeutig wie es der spätere Endstand zeigt, war der Spielverlauf dann aber nicht. Im Stile einer echten Spitzenmannschaft trafen die Gäste aber immer zu den richtigen Zeitpunkten und mit Michael Wagner, der vor der Pause einen lupenreinen Hattrick erzielte, hatte man auch den überragenden Mann in seinen Reihen. In den zweiten 45 Minuten verloren die Hausherren früh Elias Niederl mit Gelb-Rot, um spätestens nach dem 0:4 von Jaka Vajda die Niederlage anerkennen zu müssen. „Dieses Derby war für unseren Herbst bezeichnend. Wir schaffen es nicht, selbst beste Chancen zu nützen“, so SVM-Sektionsleiter Florian Jud, während Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl ergänzte: „Wir hatten die richtige Spielanlage und es war eine reife Leistung.“ Am Sonntag kann der UFC so gegen den SV Olbendorf schon Herbstmeister werden.

Markt Allhau – Gemeinde Tobaj 3:1. Als erstes Spiel der letzten Runde ging dieses Verfolgertreffen am vergangenen Mittwochabend über die Bühne. Und der UFC aus Markt Allhau bleibt zumindest vorne dran. „War der September noch zum Vergessen, ist der Oktober nun mit elf Punkten aus fünf Spielen richtig stark“, sagte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte: „In Summe war es ein ungefährdeter Sieg.“ Das passierte auch, weil die Gäste nicht ganz an ihre Form mehr heranreichen. Das Jahr ist schon sehr lange und nach vielen Erfolgen braucht es vielleicht etwas Ruhe, um neu durchzustarten. „Die Luft ist ein bisschen raus“, sagte auch Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk und ergänzte: „Das Bemühen kann man unserer Elf nicht absprechen, aber irgendwie haben wir den Faden verloren.“ So traf Ferenc Racz früh zur Hausherren-Führung, die Stephan Radics kurz nach der Pause erhöhte. Harun Jamoul traf spät zum 3:0 – Robin Jautz-Lackner verkürzte dann noch.

Neuberg – Großpetersdorf 3:1. Auch der SV Neuberg kommt immer besser in Fahrt und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Wieder einmal war es Josip Golubar, der einen frühen Rückstand mit einem Doppelpack drehte und so die Weichen auf SVN-Sieg stellte. Spät erzielte Sandro Csencsits noch die Entscheidung und mit 22 Zählern kann man beim ehemaligen Regionalligisten sehr gut leben. „Letztendlich war der Sieg auch verdient“, sagte SVN-Oberhaupt Martin Konrad. Bei den Gästen haderte Obmann Harald Schneller mit dem Spielverlauf. Generell war mehr drin für die Elf von Neuberg-Legende Andi Konrad. „Sehr schade, weil beide Teams sehr gut spielten. Ein X wäre sicher nicht unverdient gewesen“, so Schneller.

Stegersbach – Güssing 1:1. Überraschung beim SV Stegersbach, der gegen leidenschaftliche Güssinger nicht über ein 1:1-Remis hinauskam. So musste die Elf von Joachim Poandl die Jennersdorfer ziehen lassen und die Winterkrone rückte in weite Ferne. „Güssing hatte sich den Zähler aber auch verdient“, erklärte SVS-Assistent Manfred Petrus, dessen Truppe in Minute 22 durch Sebastian Weber in Rückstand geriet und diesen kurz vor der Pause durch Tobi Strobl ausgleichen konnte. Zu mehr reichte es dann nicht mehr. Beim GSV war Assistent Jakob Burits indes angetan vom Auftritt seiner Mannschaft. „Wir wussten, dass es schwer wird, aber unsere Einstellung passte von der ersten Minute an und auf diese Leistung müssen wir jetzt in den letzten beiden Spielen aufbauen“, so Burits dazu.

Kukmirn – Heiligenkreuz 0:1. Der SV Heiligenkreuz holte beim Kukmirner Nachbarn einen immens wichtigen Derbysieg und konnte so die wirklich bedrohte Zone verlassen. Fußballerisch funktionierte dabei abermals nicht alles, aber darum ging es an diesem Tag auch nicht. Die Hausherren fanden vor der Pause besser in die Begegnung und vergaben auch früh erste Möglichkeiten. Je länger die Begegnung dann aber dauerte, desto ausgeglichener wurde es und nach einer tollen Jan Humar-Flanke erzielte Daniel Fekete per Kopf das einzige Tor des Tages. „Diese Niederlage war nicht notwendig, aber nach der Pause waren wir nicht mehr so präsent“, sagte Kukmirns Sportlicher Leiter Wolfgang Zach und sein Pendant, Markus Jost, fügte an: „Eine typische X-Partie, die wir dann aber nicht unverdient für uns entscheiden konnten.“

Olbendorf – Eberau 0:2. Eine extrem ersatzgeschwächte Olbendorfer Elf, bei der viele junge Kicker erstmals fix in der Kampfmannschaft spielten, verkaufte sich gegen Eberau lange sehr gut, um dann in der Schlussphase doch noch auf bittere Art und Weise zu verlieren. So war es Marcel Szvetits, der dem starken SVO-Kampf in Minute 91 den Dolchstoß verlieh – Johannes Kovacs machte in der 96. Minute dann endgültig den Deckel drauf. „Wir werden aktuell wirklich für alles bestraft“, haderte SVO-Sektionsleiter Dietmar Graf und ergänzte: „Einsatz und Willen waren aber der Hammer und die Burschen kämpften beherzt.“ Dem pflichtete man auch in Eberau bei, wo man sich aber als verdienter Sieger sah. Sektionsleiter Andi Gutleben: „Wir waren überlegen, machten nur einzig die Tore nicht. Es war dann für uns sicher verdient.“

Rechnitz – Rotenturm 1:1. In einer guten 2. Liga-Partie schnupperte der SV Rechnitz an einem möglichen Heimsieg, konnte dann aber auch mit der Punkteteilung ganz gut leben. Früh gingen die Gäste durch Tom Ochsenhofer in Führung, aber schnell glich Peter Gergo dann auch aus. In weiterer Folge war der SVR vor allem nach der Pause gefährlicher, musste aber immer die sich bietenden Rotenturmer Nadelstiche abwehren. Das gelang gut, wie SVR-Obmann Harald Füzi bestätigte: „Es waren für uns schon zwei verlorene Punkte, auch wenn sie eine gute, junge Truppe haben.“ Nicht unzufrieden zeigte sich auch Rotenturm-Cheftrainer Mario Portschy: „Es war eine flotte Partie, bei der wir gut verteidigten und in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Glück hatten.“

St. Martin – Grafenschachen 0:4. Mit zwei frühen Treffern durch Gabor Hart und Anze Kosnik stellte der SC Grafenschachen die Weichen früh auf Auswärtssieg. Spätestens mit dem 0:3 von Oli Zankl kurz vor der Pause war dann auch alles entschieden. St. Martin spielte nach der Pause besser, aber es blieb beim klaren SCG-Auswärtssieg. „Wir beherrschten es klar und hätten auch höher gewinnen können“, sagte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer, während ASV-Obmann Edwin Janosch ergänzte: „Vor der Pause waren wir sehr schwach, ehe es dann ausgeglichener wurde. Es läuft aktuell einfach schlecht.“

Statistik:

SV Mühlgraben – UFC Lumitech Jennersdorf 0:5 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (11.) Michael Wagner, 0:2 (23.) Michael Wagner, 0:3 (30.) Michael Wagner, 0:4 (66.) Vajda, 0:5 (75.) Boandl.

Reserve: abgesagt.

SR: Karner.- full speed-Arena, 500.

Mühlgraben: Propst; Niederl, Dudajek, Hösch (54. Glanz), Karner; Hutter, Simon Kropf (77. Friedl), Matovina; Kahr (70. Pfeifer), Heiter, Prem.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl, Bakanic (77. Wuscher), Franz-Peter Wagner, Matthias Wagner; Halb, Mrazek (62. Herzenjak), Boandl, Janosch (73. Oliver Deutsch); Vajda, Michael Wagner.

UFC Markt Allhau – ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj 3:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (20.) Racz, 2:0 (55.) Radics, 3:0 (92.) Jamoul, 3:1 (94.) Robin Jautz-Lackner.

Reserve: abgesagt.

SR: Pllana.- Markt Allhau, 130.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Jan Krutzler, Sziklasi, Devecseri, Teller; Prettner (93. Guger), Radics, Stumpf (74. Kucera), Psihoda (67. Jamoul); Racz (93. Sailer), Binder (93. Fischer).

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Oswald, Robin Jautz-Lackner; Stranzl, Roth; Julian Jautz-Lackner (74. Haasz), Herceg (71. Winkelbauer), Lukavecki; Schendl.

SV Marsch Neuberg – SV Elektro Unger Großpetersdorf 3:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (20.) Gottfried, 1:1 (43.) Golubar, 2:1 (61.) Golubar, 3:1 (77.) Csencsits.

Reserve: 4:2 (Lukas Kantauer 3, Alex Ressner; Appenzeller 2).

SR: Paukowits.- Neuberg, 150.

Neuberg: Posch; Gruber, Halavuk, Marth, Plank; Fabian Radakovits (67. Weber), Farkas; Csencsits (89. Pelzmann), Golubar, Paul; Hajdic (91. Lukas Kantauer).

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Tiba, Fisli, Matthias Hetyei; Valentin Gabriel, Giber, Hötschl, Wurglits; Steinbauer (74. Unger), Gottfried.

SV Golf- & Thermenregion Stegersbach – SV Güssing 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (22.) Weber, 1:1 (45.) Tobias Strobl.

Reserve: 6:1 (Haas 5, Svetits; Gröller).

SR: Cvrljak.- Thermenstadion, 280.

Stegersbach: Pergel; Tobias Strobl, Fritz (90. Tecic), Mad, Urban; Bencsics, Garger (73. Resner), Penzinger; Benkö (73. Faulend), Balazs, Poandl.

Güssing:Graf; Nemeth, Martin Kroboth, Peterszel, Kienzl; Bilovits, Kosik, Laky, Mesko, Weber (90. Stampfel); Rasser.

SV Redlove Kukmirn – SV Heiligenkreuz 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (68.) Fekete.

Reserve: abgesagt.

SR: Kern.- Kukmirn, 250.

Kukmirn: Knar; Gaal, Matthias Scholz, Horvath, Mayer; Schnecker (69. Schabhüttl), Weinhofer, Kulovits, Bleyer; Felix Heindl, Julian Heindl (54. Kappel).

Heiligenkreuz: Thaller; Windisch, Kardos, Hrgar, Fabsits; Schlener (64. Kos Harjac), Humar, Poczak, Jan Willgruber (91. Mirth); Fekete, Merdian (50. Köppel).

SV Olbendorf – SV Wica Eberau 0:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (91.) Szvetits, 0:2 (96.) Johannes Kovacs.

Reserve: 4:1 (Rene Nebl 2, Ibrovic, Bauer; Herics).

SR: Faruk Sevik.- Olbendorf, 200.

Olbendorf: Halilovic; Prenner (46. Kirisits), Schlemmer, Faszl, Heschl; Rosner (57. Schenner); Tuider, Bevk, Holper, Pusnik; Werderits (77. Raphael Gallop).

Eberau: Levay; Pataki, Patrick Kraller, Bardics, Hafner (70. Rambeck); Horvath (61. Szvetits), Beli (93. Johannes Kovacs), Pomper, Abert; Mayer (93. Schrammel), Draxler.

SV Speedarena Rechnitz – ASK Korkisch Rotenturm 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (17.) Ochsenhofer, 1:1 (23.) Gergo.

Reserve: 4:2 (Mandl 2, Karoly, Matthias Preinsperger; Balogh, Sahbegovic).

SR: Ziermann.- Speedarena, 200.

Rechnitz: Cividino; Resetar, Valkovszki, Thomas Brunner, Pfahnl; Schreiner, Langer; Gollerits (81. Mandl), Szanto, Werderitsch (74. Simon); Gergo.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger (87. Hemmer), Hassuneh, Szabo, Gröller; Sauhammel, Ochsenhofer; Keszeg (67. Takacs), Gangoly (85. Pfeffer), Kozhenov (67. Luckerbauer); Postmann.

ASV Baubedarf Niederer St. Martin/Raab – SC Grafenschachen 0:4 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (5.) Hart, 0:2 (15.) Kosnik, 0:3 (44.) Zankl, 0:4 (58.) Hofer.

Reserve: abgesagt.

SR: Maxharri.- St. Martin, 80.

St. Martin: Bozek; Gmeindl-Neubauer, Thiago (46. Vhrunc Pfeifer), Prem, Eckhardt, Holzmann; Panic (70. Janosch), David Mayer; Schulter (46. Tigeli), Lendl (46. Absenger), Kreso (61. Hoschek).

Grafenschachen: Buchegger; Zankl (78. Thier), Luif, Lang, Fabian Strobl; Rudolf; Hofer (69. Krutzler), Hart (58. Coric), Wenzl, Pimperl (69. Binder/78. Zisser); Kosnik.