„Sein oder Nichtsein“: Heiligenbrunn und St. Martin kämpfen

Am Samstag gegen 19.20 Uhr gibt es endgültige Gewissheit, wie sich die 2. Liga Süd zur neuen Saison zusammensetzen wird. So zieht es Meister Rudersdorf in Richtung Burgenlandliga, während aus der 1. Klasse Süd neben dem SV Großpetersdorf auch der SK Unterschützen oder der SV Kukmirn nach oben kommen werden.

Bleibt noch die Frage, wer den bitteren Gang zurück antreten muss. Die Ausgangslage könnte dabei kaum prickelnder sein, denn nach dem St. Martiner 4:1-Derbysieg in Mühlgraben stehen der SV Heiligenbrunn und der ASV punktgleich auf den letzten beiden Plätzen. Richtig wichtig war für den aktuell Vorletzten aus Heiligenbrunn der Punktgewinn gegen Stegersbach. So holte die Elf von Michael Strobl-Halper ein 0:0, was reichte, um vor dem Verein aus dem Jennersdorfer Bezirk zu bleiben.

Das passierte auch, weil man das direkte Duell mit 0:0 im Hinspiel und einem 3:0-Auswärtssieg vor knapp zwei Wochen klar für sich bestritt. So ist auch klar: Gewinnt Heiligenbrunn, bleiben diese sicher oben. Selbiges gilt, wenn beide Mannschaften am letzten Spieltag einen Punkt holen sollten. Nur wenn beispielsweise St. Martin gegen Rotenturm gewinnen sollte und Heiligenbrunn in Eberau dann nicht voll punktet, bleibt der ASV in der Liga.

„Wir spielen auf Sieg – alles andere, wie etwa die Rotenturmer aufgestellt sein werden, können wir sowieso nicht beeinflussen“, so ASV-Obmann Edwin Janosch, der ein William Shakespeare-Zitat folgen ließ: „Für uns gilt: Sein oder nicht sein.“ Mit breiter Brust geht der SVH ins Rennen, denn die letzten Leistungen passten und so war mehr Vorfreude denn Angst zu verspüren. Der Sportliche Leiter Thomas Kedl: „Wir wollen dort drei Punkte machen.“ Und dann in der Liga bleiben. Das ist aber natürlich für beide das Ziel.