SpG Edelserpentin auf dem Weg nach oben

EDELSERPENTIN - GRAFENSCHACHEN 3:0. Es war ein perfektes Sport-Wochenende für die SpG Edelserpentin. Selbst gewann die Elf von Michael Horvath erst ihr Heimspiel gegen Grafenschachen souverän mit 3:0 und weil sich zuvor die schärfsten Konkurrenten mit Punkteteilungen begnügen mussten, bauten Kevin Strohmeyer und Co. spätestens nach dem fulminanten 9:0 im Nachtrag gegen Kukmirn ein Polster nach unten auf. Das Spiel gegen erneut ersatzgeschwächte Grafenschachener ist indes schnell beschrieben: Die Hausherren dominierten und waren die bessere Mannschaft, fanden aber in Gäste-Goalie Marc Buchegger ein ums andere Mal ihren Meister. „Der war unglaublich“, sagte auch SpG-Obmann Konrad Renner und ergänzte: „Der Sieg war klar verdient.“ Nico Benkö stellte die Weichen kurz nach der Pause auf Heimsieg, Milan Angyan und ein Eigentor besiegelten den Endstand. „Unsere kämpferische Leistung war in Ordnung. Mehr war in dieser Besetzung nicht drin“, sagte Grafenschachens Obmann-Stellvertreter Rainer Pöll.

STATISTIK:

SPG EDELSERPENTIN - SC GRAFENSCHACHEN 3:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (49.) Benkö, 2:0 (86.) Angyan, 3:0 (94., Eigentor) Lang. Reserve: 0:1 (Lukas Pferschy).

SR: Heiner (E: kein Kommentar/G: gut).- Stuben, 150.

Edelserpentin: Malits; Zupanko, Muji (89. Prisching), Prahic, Lakatos; Simon (67. Angyan), Csencsics, Strohmeyer, Halavuk (55. Jakab); Benkö (89. Pusztai), Endrit Mucolli.

Grafenschachen: Buchegger; Oberrisser (83. Linhart), Coric (65. Lang), Luif, Bittner, Pimperl; Fenz (80. Loidl), Rudolf, Wenzl, Binder (65. Meljanac); Nico Halwachs.

GROSSPETERSDORF - JENNERSDORF 1:1. Ein vor allem in der zweiten Halbzeit sehr hitziges Duell endete mit einem Remis. Die Gäste haderten mit der Leistung des Unparteiischen, der kurz vor dem Schlusspfiff einen Elfmeter für die Hausherren gab, wobei das Foul sehr wahrscheinlich nicht innerhalb des Jennersdorfer Sechzehners war. „Im Laufe des Spieles ist ihm die Begegnung entglitten“, sagte auch SVG-Obmann Harald Schneller, um anzufügen: „Wir sind generell nie wirklich ins Spiel gekommen.“ Anders die Jennersdorfer, die am Freitagabend die bessere Elf stellten, die drei Punkte aber nicht ins Trockene brachten. Dabei führte man dank Stefan Deutsch lange mit 1:0, ehe Robert Hötschl in Minute 87 per Elfer ausglich. „Wir haben es verabsäumt, auf 2:0 zu stellen“, erklärte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl und meinte weiter: „Die Schiri-Leistung war vor allem in der zweiten Halbzeit eine Frechheit.“

STATISTIK:

SV OK-ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF - UFC LUMITECH JENNERSDORF 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (30.) Stefan Deutsch, 1:1 (87., Elfmeter) Hötschl. Rote Karte: Müller (93., Foul).

Reserve: 1:0 (Kropf).

SR: Sahin (G: durchschnitt/J: sehr schwach).- Elektro Unger-Arena, 100.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Krenn, Tiba, Schmalzer; Nagy, Stefan Hetyei (53. Giber), Matthias Resner (53. Füleki), Hötschl; Jani (53. Gabriel), Wurglits.

Jennersdorf: Tschandl; Michael Wagner, Gumhold, Müller, Matthias Wagner; Halb, Bakanic; Dunkl (61. Boandl), Stefan Deutsch, Resch; Vajda.

RECHNITZ - MÜHLGRABEN 0:0. Trotz späterer Nullnummer entwickelte sich am Freitagabend ein richtig gutes Verfolgerduell. Die Gäste mussten sich dabei auf die Gegebenheiten des großen Platzes einstellen und taten sich damit schwer. „Den sind wir nicht wirklich gewohnt“, meinte auch SVM-Sektionsleiter Florian Jud. Und dennoch hatte die Elf von Hannes Posch einige Möglichkeiten, die aber alle ohne Ertrag verstrichen. Jud weiter: „Die Rechnitzer hatten sicher ein kleines Chancenplus, aber das Remis war verdient.“ Für die Hausherren war mehr drin, aber man lässt zu viel liegen. Ein guter Auftritt war es dennoch, wie auch Pressesprecher Michael Riedler sagte: „Ich glaube, dass da keiner unzufrieden nach Hause ging. Es war ein Spiel mit sehr viel Tempo, bei dem ihnen Goalie Bilalic den Punkt rettete.“

STATISTIK:

SV SPEEDARENA RECHNITZ - SV MÜHLGRABEN 0:0.-

Reserve: Nichtantreten Mühlgraben.

SR: Martin Tatzber (R: gut/M: gut).- Speedarena, 150.

Rechnitz: Cividino; Gollerits, Valkovszki, Nimac, Pfahnl; Werderitsch, Kurtz, Bolla, Dorner (63. Bernd Brunner); Pergel, Szanto.

Mühlgraben: Bilalic; Glanz, Vurcer, Hösch, Kahr; Hutter, Matovina; Stangl (79. Pfeifer), Simon Kropf (88. Karner), Prem; Fink.

EBERAU - NEUBERG 1:2. Das Frühjahr des SV Neuberg bleibt weiter stark. Auch im Duell zwei der bis dato besten Rückrundenmannschaften setzte sich der ehemalige Regionalligist nicht unverdient durch. In Eberau startete man laut SVN-Obmann Martin Konrad „sensationell“ und führte dank Dominik Pelzmann auch mit 1:0. Die Hausherren übernahmen dann nach knapp 30 Minuten die Kontrolle und Stephan Draxler traf in Minute 45 zum Ausgleich. In die Pause schaffte es der SVE mit dem Remis nicht, denn Josip Golubar traf postwendend zur abermaligen SVN-Führung. „In der zweiten Halbzeit spielten wir es souverän runter“, so Konrad, dessen Elf nach Gelb-Rot für Torschütze Draxler auch in Überzahl war. „Auch zu zehnt haben eigentlich nur wir gespielt. Nur verschliefen wir leider die Anfangsphase“, meinte Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben.

STATISTIK:

SV WICA EBERAU - SV MARSCH NEUBERG 1:2 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (23.) Pelzmann, 1:1 (45.) Draxler, 1:2 (45+2) Golubar.

Gelb-Rote Karte: Draxler (58., Unsportlichkeit).

Reserve: 2:2 (Simon Radakovits, Jost; Kovacsits 2).

SR: Thiel (E: gut/N: sehr gut).- Eberau, 250.

Eberau: Levay; Pataki, Patrick Kraller, Bardics, Rambeck; Horvath, Johannes Kovacs (61. Laky), Draxler, Skriba; Martin Bock, Csencsits.

Neuberg: Kracher; Neubauer, Draguljic, Marth, Paul; Niklas Konrad, Radakovits; Csencsits, Gruber, Pelzmann (78. Nico Knor); Golubar.

OLBENDORF - STEGERSBACH 2:1. Der SVO machte am Samstag einen echten Schritt in Richtung Klassenerhalt, auch wenn man weiter auf die rot-goldenen Vertreter in der Regionalliga und die südlichen Teams der Burgenlandliga hoffen muss. Der Derbysieg gegen Nachbar Stegersbach, den Matija Cakarun mit einem Doppelpack sicherstellte, war nötig. „Sie waren bissiger. Es war ein Spiel, in dem es für ein Team noch um etwas ging und für das andere nicht. Nur 15 gute Minuten waren zu wenig“, sagte Gäste-Trainer Manfred Petrus, während Olbendorfs Sportlicher Leiter Ronald Jallitsch ergänzte: „Es war umkämpft. Wir ließen leider einige Chancen auf eine frühere Entscheidung liegen.“

STATISTIK:

SV OLBENDORF - SV GOLF- & THERMENREGION STEGERSBACH 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Cakarun, 1:1 (57.) Kienzl, 2:1 (63.) Cakarun.

Rote Karte: Jovicevic (67., Tätlichkeit).

Reserve: 2:3 (Schlemmer 2; Eugen Strobl 2, Michael Strobl).

SR: Stojanovic (O: sehr gut/S: kein Kommentar).- Olbendorf, 220.

Olbendorf: Halilovic; Krsic, Faszl, Haadl (67. Glatz); Plank (80. Tuider), Thomas Nebl; Holper, Hitrec, Handel Mazetti (80. Schenner); Heschl (17. Batori-Toth), Cakarun.

Stegersbach: Slukic; Oswald, Fritz, Kalamar, Jautz-Lackner; Mad, Faulend (74. Poandl); Heiter, Kienzl, Jovicevic; Vass.

ROTENTURM - JABING 3:0. Einen ungefährdeten Derbysieg feierte der ASK Rotenturm gegen Nachbar Jabing. Die Gäste wehrten sich zwar nach Kräften und investierten kämpferisch viel, konnten der höheren individuellen Qualität der Heimischen irgendwann aber nicht mehr Paroli bieten. Früh brachte Dominik Doleschal die Hausherren in Führung. Der erste Wegweiser für den späteren Heimsieg. „Es war eine klare Angelegenheit“, so Portschy, der anfügte: „Wir haben unsere Aufgaben super erledigt.“ Mit dem 2:0 durch Erik Burai war alles entschieden, „Dole“ erzielte dann auch noch den Endstand. Jabing-Coach Marc Seper: „Die Niederlage geht sicher in Ordnung. Ich kann meiner Elf aber wenig vorwerfen.“

STATISTIK:

ASK KORKISCH ROTENTURM - ASK AUTOMOBILE SIMON JABING 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (8.) Doleschal, 2:0 (63.) Burai, 3:0 (66.) Doleschal.

Gelb-Rote Karte: Pulay (53., Foul).

Reserve: 6:0 (Panzenböck 4, Barbaryan, Guger).

SR: Erdem (R: sehr gut/J: durchschnitt).- Korkisch Arena, 230.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger (87. Ochsenhofer), Selimovic, Talaber, Szabo; Doleschal (75. Luckerbauer), Ungerböck (87. Hassuneh), Horvath (55. Gröller), Zapfel (87. Zambo); Burai, Balogh.

Jabing: Lalic; Haselpacher, Schreiner, Strobl, Pulay; Graf, Gergo, Farkas, Bogad (73. Sagmeister); Tauss (89. Kamper), Doppler (89. Tomisser).

SCHLAINING - KUKMIRN 2:4. Wahnsinn in Schlaining: Die Hausherren führten am Samstag gegen den Aufsteiger aus Kukmirn bis zur 89. Minute mit 2:1, um die Begegnung dann doch noch klar zu verlieren. Bedenkt man, dass der ASK am Montag gegen Heiligenkreuz seinen Nachtrag gewann, war diese Niederlage gleich doppelt bitter. So ließ man eine echte Chance liegen. „Natürlich hätten wir es heimspielen müssen“, sagte Schlaining-Sektionsleiter Ernst Simon und ergänzte: „Wir wollten es nach dem 2:2 erzwingen und legten es viel zu offensiv an.“ In Kukmirn freute man sich über einen wichtigen Auswärtssieg. Der Sportliche Leiter Wolfi Zach: „Unsere Burschen gaben zum Glück nicht auf.“

ASK SCHLAINING - SV REDLOVE KUKMIRN 2:4 (1:1).- Torfolge: 0:1 (31.) Unger, 1:1 (45.) Dzaferovic, 2:1 (48., Elfmeter) Florian Glösl, 2:2 (90.) Ivan Galic, 2:3 (93.) Julian Heindl, 2:4 (94.) Ivan Galic.

Reserve: 12:0 (Pock 6, Lukas Postmann 2, Thomas Postmann, Draxler, Wukitsch, Eigentor).

SR: Bukvic (S: gut/K: durchschnitt).- Schlaining, 150.

Schlaining: Bögöly; Csebits, Florian Glösl, Tobias Glösl, Mamic; Bencsics (46. Nagy), Putz (69. Stelzer); Zahrl, Dzaferovic, Felegyhazi; Petric.

Kukmirn: Knar; Mayer, Matthias Scholz, Unger, Schnecker (67. Schabhüttl); Felix Heindl, Smodis; Schreiner, Andrija Galic (87. Julian Heindl), Bleyer; Ivan Galic.

HEILIGENKREUZ - HEILIGENBRUNN 4:1. Pflicht erfüllt: So ordnete man den Heimsieg im Lager des HSV ein. Dabei ging es im „Heiligen“-Derby schon früh hoch her, denn die Gäste versteckten sich in der Anfangsphase nicht und waren da auch die bessere Mannschaft. Mit einem Doppelschlag von Daniel Fekete kippte die Partie dann aber. „Mit dem 3:1 war es entschieden. In der zweiten Halbzeit war es von beiden Mannschaften sehr wenig“, so Heiligenkreuz‘ Sportlicher Leiter Markus Jost und sein Pendant, Thomas Kedl, fügte an: „Bei ihnen war eigentlich jeder Schuss ein Treffer. So zieht es sich schon durch die ganze Saison.“

STATISTIK:

SV HEILIGENKREUZ - SV HEILIGENBRUNN 4:1 (3:1).-

Torfolge: 1:0 (14.) Jan Willgruber, 1:1 (26., Elfmeter) Humar, 2:1 (37.) Fekete, 3:1 (41.) Fekete, 4:1 (65.) Jan Willgruber.

Reserve: abgesagt.

SR: Nemeth (Hk: gut/Hb: gut).- Waldstadion, 100.

Heiligenkreuz: Thaller; Fabsits, Kardos, Neubauer, Poczak (73. Gaal); Köppel, Mirth; Jan Willgruber (85. Wallesz), Cuk (82. Merdian), Strobl; Fekete (82. Janosch).

Heiligenbrunn: Hamr; Strobl (66. Christoph Geider), Marcec, Vikic, Nemeth; Szabo, Gröller, Adamic, Humar, Herczeg (46. Jost); Vurusic (87. Christian Kurta).