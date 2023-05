SpG Edelserpentin: Den Aufstieg vor Augen

EDELSERPENTIN – JENNERSDORF 0:0. Am vergangenen Freitagabend luden die Tabellenführer von der SpG Edelserpentin zum großen Schlagerspiel gegen den Jennersdorfer Verfolger. So war vorab klar, dass ein SpG-Heimsieg zwar noch nicht rechnerisch reichen, aber theoretisch in Sachen 2. Liga-Krone alles klar machen würde. Gewinnen konnte die Elf von Michael Horvath zwar nicht, aber zumindest den Abstand zu halten und bei noch vier verbleibenden Runden hat man nun neun Punkte Vorsprung. Der erstmalige Aufstieg ist Kevin Strohmeyer und Kollegen eigentlich nicht mehr zu nehmen. Das Spitzenspiel war trotz widriger äußerer Bedingungen ein richtig starkes Duell zweier offensiv denkender Mannschaften. Den Hausherren gehörte die erste Halbzeit, während in den zweiten 45 Minuten die Gäste einem etwaigen Sieg näher waren. „Gegen Ende war dann schon ein bisschen Glück dabei“, sagte SpG-Obmann Konrad Renner und meinte damit etwa einen Stangenschuss von UFC-Akteur Julian Resch. Einen guten Auftritt sah man auch im Gäste-Lager. Dort sagte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl: „Ein Sieg wäre für uns nicht unverdient gewesen und die Meisterschaft wäre dann noch etwas spannender geworden, aber Edelserpentin ist zu stabil, um sich das noch nehmen zu lassen. Unser Ziel ist nun Platz zwei.“

SCHLAINING – HEILIGENBRUNN 5:0. Der ASK Schlaining ist richtig stark in Fahrt und könnte den Klassenerhalt möglicherweise sogar noch aus eigener Kraft schaffen. Vor wenigen Wochen noch abgeschlagen überholte man zuletzt Jabing; Olbendorf und Kukmirn sind noch in Reichweite. Dafür nötig war der letztendlich klare Heimsieg über das Heiligenbrunner Schlusslicht, das vor allem mit der Roten Karte für Manuel Marcec haderte. „Das war eine klare Fehlentscheidung. Mit dem schnellen 0:2 und 0:3 war es da schon gelaufen“, sagte Heiligenbrunns Sportlicher Leiter Thomas Kedl, während Schlaining-Sektionsleiter Ernst Simon ergänzte: „Wir haben einen Sieg eingefordert und den holten die Burschen dann auch. Das war ein guter Auftritt.“

GROSSPETERSDORF – NEUBERG 2:2. Ein rasantes Derby gab es am Freitagabend in Großpetersdorf zu sehen. Die Gäste waren dabei vor der Pause die klar tonangebende Mannschaft, die auch durch Ivan Hajdic und Franko Vikario folgerichtig mit 2:0 führte. Erst nach Seitenwechsel fanden auch die Hausherren in die Begegnung und ein Doppelpack von Robert Hötschl rettete dem SVG noch das Remis. Die Neuberger haderten nach Spielschluss mit der Leistung des Unparteiischen, der den Gästen in der letzten Minute nicht nur einen klaren Elfer verweigerte. SVN-Obmann Martin Konrad: „Einem so alten Schiri-Hasen dürfen solche Fehler nicht passieren. Und den Strafstoß für uns in der 93. Minute nicht zu geben, war nicht in Ordnung.“ Beim SVG erklärte Oberhaupt Harald Schneller: „Das Remis war an diesem Tag für uns sicher das Maximum.“

RECHNITZ – JABING 4:0. Der ASK Jabing rutschte über das Wochenende auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Das passierte auch, weil Schlaining gewann und die ASK-Kicker in Rechnitz klar mit 0:4 verloren. „Wir waren in allen Belangen unterlegen, auch weil wir personell absolut am Limit sind“, erklärte Jabing-Coach Marc Seper, der nach dem Spiel gemeinsam mit der Vereinsführung einen Schlussstrich unter die Amtszeit zog. Dabei war die Niederlage nicht wirklich ausschlaggebend, vielmehr sollte die Mannschaft im Saison-Endspurt noch einen Impuls erhalten. Anders bei den Hausherren, die von Beginn an richtig gut spielten, früh führten und den Jabingern dann keine Chance mehr ließen. SVR-Obmann Harald Füzi: „Sie haben offensiv eigentlich gar nichts versucht und spätestens mit dem 3:0 war die Messe dann sowieso endgültig gelesen.“

HEILIGENKREUZ – STEGERSBACH 4:0. Eine ersatzgeschwächte Stegersbacher Truppe konnte dem HSV aus Heiligenkreuz nur sehr schwer Paroli bieten. „So schwach erwischen wir sie so schnell wohl auch nicht mehr“, erklärte Heiligenkreuz' Sportlicher Leiter Markus Jost mit einem Augenzwinkern und ergänzte: „Dieser Sieg war für die Moral der Mannschaft sehr wichtig.“ Schnell stellte Jan Willgruber die Weichen auf Heimsieg, ehe der starke Daniel Fekete via Doppelpack alles erledigte. Ex-SVS-Kicker Tobias Strobl erzielte dann schon in Minute 55 den Endstand. „20 Minuten haben wir noch recht brav gespielt und die zweite Halbzeit war noch in Ordnung, aber da hatten die Heiligenkreuzer auch schon zwei Gänge zurückgeschaltet“, berichtete SVS-Trainer Manfred Petrus, der dem jungen Emilio Hirmann ein Sonderlob aussprach.

OLBENDORF – MÜHLGRABEN 3:2. Der SV Olbendorf wird in seinen Leistungen immer stabiler. Das musste auch das Top-Team aus Mühlgraben zur Kenntnis nehmen, das früh Einser-Goalie Tahir Bilalic mit einer Verletzung verlor und diesen Schock erst verdauen musste. So gingen die Hausherren durch Matija Cakarun in Minute 20 in Führung, während die Gäste die Begegnung durch Dominik Kahr (36.) und Kresimir Matovina (41.) drehen konnten. Noch vor dem Pausenpfiff erzielte Benjamin Batori-Toth den wichtigen Ausgleich und nach Seitenwechsel waren die Heimischen die bessere Mannschaft. Den Sieg sicherte dann abermals Cakarun in Minute 77. „Unsere Leistung war in Ordnung und es war dann auch verdient. Überdrüber-Spiel war es aber keines“, sagte Olbendorfs Sportlicher Leiter Ronald Jallitsch und SVM-Goalie Bilalic erklärte: „Sehr schade für uns, weil wir dieses Spiel nicht verlieren hätten müssen. Den Punkt hätten wir schon gerne mitgenommen.“

KUKMIRN – GRAFENSCHACHEN 1:2. Weiter um den 2. Liga-Erhalt muss der SV Kukmirn zittern, der aber weiter alle Trümpfe in den Händen hält. Gegen Grafenschachen kickte man über weite Strecken richtig gut, schaffte es aber in den entscheidenden Situationen nicht, die offensiv schnellen Gäste zu bändigen. So war es Michi Strobl, der den SCG in Minute 37 in Führung brachte, ehe Matthias Wenzl diese nach 51 Minuten ausbaute. Nur wenige Minuten später war Ivan Galic der Anschluss vergönnt. Zu mehr reichte es aus SVK-Sicht dann nicht. Der Sportliche Leiter Wolfgang Zach dazu: „Einstellung und Kampfgeist waren bei uns in Ordnung – leider zählen aber nur die Tore. Da war sicher mehr drin.“ Zufrieden war SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer: „Kukmirn war ein guter Gegner, aber unverdient war es für uns dann nicht.“

EBERAU – ROTENTURM abgesagt.- Wegen der starken Regenfälle wurde diese Partie am Sonntag abgesagt. Schon am heutigen Donnerstag, ab 16.30 Uhr, wird die Begegnung dann nachgeholt.

STATISIK:

SPG EDELSERPENTIN – UFC LUMITECH JENNERSDORF 0:0.-

Reserve: 7:2 (Valentin Horvath 3, Krisztian Seper 3, Varga; Janosch, Ehrenhofer).

SR: Radl (E: kein Kommentar/J: sehr gut).- Stuben, 75.

Edelserpentin: Malits; Zupanko, Prahic, Halavuk; Pusztai, Strohmeyer, Csencsics (79. Rozmaric), Simon, Angyan; Benkö (73. Jakab), Endrit Mucolli.

Jennersdorf: Tschandl; Michael Wagner, Bakanic, Müller, Matthias Wagner; Halb, Resch; Dunkl (85. Herzenjak), Stefan Deutsch, Boandl (76. Mrazek); Vajda.

ASK SCHLAINING – SV HEILIGENBRUNN 5:0 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (11.) Felegyhazi, 2:0 (35.) Zahrl, 3:0 (37.) Petric, 4:0 (57., Eigentor) Dominik Stettner, 5:0 (88.) Schützenhöfer.

Rote Karte: Marcec (33., Torraub).

Reserve: abgesagt.

SR: Kaplan (S: gut/H: sehr schwach).- Schlaining, 100.

Schlaining: Bögöly; Csebits (86. Schützenhöfer), Bürger, Tobias Glösl, Stelzer (74. Lukas Postmann); Putz, Dzaferovic; Zahrl (71. Klemens Mikovits), Felegyhazi, Mamic; Petric.

Heiligenbrunn: Hamr; Strobl, Marcec, Marcel Stettner, Nemeth; Gröller, Adamic; Humar, Dominik Stettner, Kedl (70. Herczeg); Vurusic.

SV OK-ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF – SV MARSCH NEUBERG 2:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (27.) Hajdic, 0:2 (40.) Vikario, 1:2 (53., Elfmeter) Hötschl, 2:2 (62.) Hötschl.

Reserve: abgesagt.

SR: Haider (G: gut/N: durchschnitt).- Elektro Unger-Arena, 200.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Stefan Hetyei, Tiba, Schmalzer; Hötschl, Giber; Nagy, Gabriel (84. Matthias Hetyei), Jani (78. Matthias Resner); Füleki.

Neuberg: Kracher; Neubauer, Draguljic, Marth, Paul; Vikario, Golubar, Gruber; Csencsits, Hajdic, Pelzmann (78. Nico Knor).

SV SPEEDARENA RECHNITZ – ASK AUTOMOBILE SIMON JABING 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (2.) Valkovszki, 2:0 (40.) Szanto, 3:0 (63.) Kurtz, 4:0 (76.) Pergel.

Reserve: 11:0 (Taschek 5, Kaiser, Krznaric, Kainz, Adelmann, Unger, Eigentor).

SR: Maxharri (R: durchschnitt/J: gut).- Speedarena, 150.

Rechnitz: Cividino; Bolla, Nimac (83. Simon), Pfahnl; Valkovszki, Kurtz (77. Brunner); Werderitsch (67. Dorner), Gollerits, Szanto; Pergel.

Jabing: Lalic; Graf, Schreiner, Bogad, Haselpacher (77. Fabsits); Sagmeister, Farkas, Strobl, Gergo; Doppler, Tauss.

SV HEILIGENKREUZ – SV GOLF- & THERMENREGION STEGERSBACH 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (13.) Jan Willgruber, 2:0 (36.) Fekete, 3:0 (47.) Fekete, 4:0 (55.) Strobl.

Reserve: Nichtantreten Stegersbach.

SR: Ziermann (H: sehr gut/S: kein Kommentar).- Waldstadion, 100.

Heiligenkreuz: Thaller; Gaal (69. Merdian), Fabsits, Kardos, Poczak; Mirth, Köppel; Strobl, Windisch (75. Janosch), Jan Willgruber (84. Gibiser); Fekete (84. Wallesz).

Stegersbach: Slukic (88. Blaskovits); Mad, Fritz, Kalamar, Jautz-Lackner; Ritter (61. Serifi), Hirmann (75. Potzmann); Heiter (88. Eugen Strobl), Zsifkovits, Poandl; Vass.

SV OLBENDORF – SV MÜHLGRABEN 3:2 (2:2).-

Torfolge: 1:0 (20.) Cakarun, 1:1 (36.) Kahr, 1:2 (41.) Matovina, 2:2 (45.) Batori-Toth, 3:2 (77.) Cakarun.

Reserve: abgesagt.

SR: Özdemir (O: sehr gut/M: durchschnitt).- Olbendorf, 100.

Olbendorf: Halilovic; Krsic, Faszl, Haadl (46. Radostits); Thomas Nebl, Glatz (75. Plank); Holper, Hitrec, Handel Mazetti (75. Heschl); Batori-Toth (82. Tuider), Cakarun.

Mühlgraben: Bilalic (10. Propst); Niederl, Glanz, Vurcer, Kahr; Hutter, Simon Kropf; Fink, Pfeifer (65. Karner), Stangl (86. Friedl); Matovina.

SV REDLOVE KUKMIRN – SC GRAFENSCHACHEN 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (37.) Strobl, 0:2 (51.) Wenzl, 1:2 (57.) Ivan Galic.

Reserve: abgesagt.

SR: Ceri (K: gut/G: durchschnitt).- Kukmirn, 100.

Kukmirn: Knar; Schabhüttl (52. Schnecker), Matthias Scholz, Unger, Mayer; Smodis, Felix Heindl; Julian Heindl, Andrija Galic, Bleyer; Ivan Galic.

Grafenschachen: Buchegger; Jörg Thier, Luif, Lang, Pimperl; Rudolf, Jahrmann; Strobl (87. Coric), Wenzl, Fenz (89. Meljanac); Nico Halwachs.

SV WICA EBERAU – ASK KORKISCH ROTENTURM abgesagt.- Neuer Termin am heutigen Donnerstag um 16.30 Uhr.-