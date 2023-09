Spirk: „Mental ist es schwierig“

Die 4. Runde der laufenden 2. Liga Süd-Spielzeit wird beim Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj immer negativ behaftet sein. Gar nicht so sehr, weil man beim ASK Rotenturm mit 1:4 verlor, sondern weil Top-Angreifer Lukas Spirk nach knapp 40 Minuten ausgewechselt werden musste. Der Stürmer wurde dabei schwer gefoult und wird nun lange fehlen. Beim ersten BVZ-Telefonat in der Vorwoche wusste „Spirki“ die genaue Diagnose noch nicht, aber die schlimmsten Befürchtungen sollten sich bewahrheiten. „Was alles nicht kaputt sei“ wäre einfacher aufzuzählen, haderte der gebürtige Deutsch Tschantschendorfer, der ergänzte: „Das vordere Kreuzband ist gerissen, dazu beide Menisken.“ Und als wäre das nicht schon bitter genug, kam ein „Knorpelschaden“ auch noch oben drauf. „Das ist eigentlich auch das Schlimmste von dem Ganzen.“ Einmal kämpfte er sich schon zurück. In Markt Allhau verletzte er sich im September 2016 als Eberau-Kicker ähnlich schwer. Damals kam er stärker zurück – und jetzt? „Ob ich es noch einmal versuche, lasse ich derzeit offen.“ Erst einmal wird er am Freitag in der Nähe von Innsbruck operiert. „Ich muss abwarten, wie der gesamte Prozess dann verläuft. Klar ist, dass ich in meinem weiteren Leben auch gerne noch anderen Sport betreiben würde.“ Aktuell sei alles offen, nur die Gefühlslage ist auch wegen der bevorstehenden Operation klarerweise angeknackst. „So geht es mir eigentlich gut, aber mental ist es schon sehr schwierig“, sagte der 30-Jährige, dem nur das Beste zu wünschen ist. Und vielleicht gibt es ja doch noch einmal das Comeback dieses tollen Fußballers.

Ansonsten drückt er natürlich seinen Teamkollegen die Daumen und wird auch in der Tobajer Funktionärsriege weiter dabei sein. Im ersten Spiel nach seiner Verletzung durfte er dabei auch einen 3:2-Heimsieg über den SV Kukmirn feiern. „Wir mussten wegen der verletzungsbedingten Ausfälle umstellen und dafür haben wir das auch richtig gut gemacht“, erklärte der Obmann-Stellvertreter und schoss nach: „Man hat gemerkt, dass die Burschen unbedingt wollten und mit 100-prozentigem Kampfgeist und Leidenschaft aufgetreten sind.“ Das wird es nach dem Spirk-Ausfall auch brauchen, denn seine Tore werden auf Dauer sicher fehlen. Gemeinsam können die Tobajer aber in diesem Jahr auch so einiges erreichen.